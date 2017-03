Para la concejal Español falta voluntad política y gestión

Politica / 06-03-2017

La concejal del Partido Vecinal, Anahí Español Balbi analizó el discurso del primer mandatario victoriense. Además la concejal se negó a cumplir con el protocolo en el acto de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

La concejal Vecinalista, Anahí Español Balbi eligió compartir su análisis sobre las palabras que pronunció el intendente Maiocco en la apertura de sesiones. Es de destacar que esta línea política, que forma parte del Frente Cambiemos se encuentra distanciada del presidente municipal, lo que género que la edil Vecinalista se negará a cumplir con el protocolo que indica que los presidentes de cada bloque deben ir hasta el despacho del intendente e invitarlo a ingresar al recinto del Concejo Deliberante para que este desarrolle mediante un discurso la “memoria y balance” del año anterior.

En esta oportunidad Español Balbi no accedió a cumplir con el protocolo, justificando que no se le había indicado con anterioridad.

Mirada vecinalista

A continuación el análisis de la concejal Anahí Español Balbi perteneciente al Partido Vecinal:

“Quiero destacar principalmente del discurso de nuestro Intendente, que fue extenso.

Que describió todos y cada uno de los movimientos de la gestión del año 2016 invocando para este año 2017 la concreción de proyectos que, en realidad, responden a ordenanzas que fueron aprobadas el año pasado habiéndose generado en su momento mucho debate, no solo en las Comisiones sino con el Ejecutivo. Eran Ordenanzas que daban respuesta a necesidades visibles de nuestros vecinos, que muchas de ellas eran de poco presupuesto y que a mi criterio “faltó voluntad política y gestión”.

En relación a la Secretaría de Desarrollo Social rescato que el Intendente reconoció y destacó la labor y el funcionamiento del Área de Discapacidad durante el período comprendido del 2016 a cargo de la Dra. Paula Crossa; como así también, del Área de Salud donde describió todo lo obtenido y alcanzado durante el año pasado en cuanto a programas como por ejemplo “Remediar”, atención en las salas de salud estadísticas control de vacunas”, entre otros, a cargo de la Dra. Navoni Carina. Ambas funcionarias fueron removidas desconociéndose el motivo.

Hay muchas obras y propuestas que son a corto y mediano plazo y de poco presupuesto. Habló sobre la creación de un nuevo camping cuando estuvimos esperando un año que por Decreto del Ejecutivo se reincorporara nuestro tradicional “camping” devenido en paseo público por la anterior gestión y que se encontró en una situación precarísima, sin baños, sin parrilleros, sin proveeduría en condiciones.

No estoy segura pero no sé si estará leyendo bien el mensaje de nuestros vecinos. Entiendo que sea un sueño, un anhelo personal de nuestro Intendente y lo respeto; pero no escucho en la calle que nos pidan una “Carlos Paz o Rafaela”, como mencionó. Por el contrario, nos piden gestión y presencia; nos piden iluminación, limpieza, obra pública en calles, y por supuesto que se de identidad y valor agregado a nuestra ciudad para ofrecer lo mejor al turismo.

Que lo que tenemos no se destruya y que se mejore pero que esas mejoras no resulten de presionar al pueblo elevando las tasas. Parecería que nada se puede hacer o gestionar si no es aumentando los impuestos.

Es decir, hay muchas cosas que se pueden lograr si hay VOLUNTAD POLITICA. La demostró comenzando a pagar la deuda de la Caja de jubilaciones, sería bueno la traslade y proyecte en las demás Áreas.

A mi criterio faltó un reconocimiento al Concejo Juvenil que se llevó a cabo el año pasado y donde se presentaron proyectos muy interesantes. Sería bueno se dé cumplimiento al menos, de dos o tres proyectos del Concejo Deliberante Juvenil y de esa forma dar respuestas a nuestros jóvenes para dar continuidad a esta iniciativa.

En cuanto a los números que dio fue, a mi criterio, impreciso.

En relación al tema agua, es un tema muy importante y por todo el análisis que hizo el también lo entiende así, pero el mensaje que dio fue que era responsabilidad de los concejales velar por dicha cuestión cuando en realidad hay responsabilidades compartidas y es un trabajo en conjunto. Dio la impresión de que nos quería decir que si el año que viene el Ejecutivo tuviera que solicitar otro aumento a las tasas por este tema, sería porque nosotros, los concejales no hicimos lo que se nos pidió.

El pedido de hacer una ordenanza de sistema de castigo por el derroche de agua, lo hizo un tema exclusivo del Concejo como si desde el Ejecutivo no hubiese nada por hacer.

Hablo sobre escriturar los arrendamientos municipales pero a lo último dejó entrever que el fin es que paguen impuestos. Es un tema que hay q solucionar y lo aplaudo, pero estamos atravesando un momento difícil económicamente.

A mi criterio fue desacertada la mención del conflicto político con el Vice Intendente, es el máximo mandatario y tiene una gran responsablidad. Las dos causas están en la Justicia pendientes de resolución. Podría haber dicho, “el año pasado hubo un conflicto que hoy está en manos de la Justicia y cuando se resuelva habrá que volver a sentarse y hablar”. No había necesidad de hacer tanta referencia a los dos temas, con detalles y demás.-

Nuestro Intendente se autodefinió como un “HOMBRE DE ALTO GRADO DE TOLERANCIA” y que apelará al DIALOGO pero las palabras se traducen con gestos, con hechos porque sino son solo eso, palabras.

Si bien habló de proyectos muy interesantes y ojalá se puedan concretar en beneficio de nuestra ciudad, los mismos son de largo plazo y costosos. Me gustaría concentrara la gestión en las necesidades básicas de los vecinos, en tener agua, en tener calles en condiciones, en tener limpieza. Presencia y Gestión.

Por último, lamento profundamente que la sesión no haya sido presidida por el Vice intendente Risso y que no haya estado sentado en las primeras filas el Senador Dr. Roque Ferrari, ambos representantes y elegidos por el pueblo. Desconozco si se invitó al Senador, y a los demás espacios políticos y referentes que conforman Cambiemos y también a los que no; ya que el Concejo Deliberante es la Casa del PUEBLO”.