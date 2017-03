La Selección se entrenó con 16 futbolistas

Deportes / 21-03-2017

A la espera de los siete jugadores que aún no arribaron, el conjunto nacional cumplió con su primera práctica en Ezeiza, pensando en la doble fecha de Eliminatorias ante Chile y Bolivia.

El Seleccionado argentino encaró esta tarde, con 16 futbolistas, su primera práctica en el predio de la AFA en Ezeiza de cara al partido del jueves próximo ante Chile, en el estadio Monumental, por la 13° fecha de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial Rusia 2018.

A la espera de los siete jugadores que completarán el plantel, ya desafectado el defensor Pablo Zabaleta por una lesión en el bíceps femoral izquierdo de grado 1, el equipo dirigido por Edgardo Bauza se puso en marcha con una tarea liviana para no forzar físicamente a los futbolistas que llegaron al país en las últimas horas desde sus respectivos destinos.

Nicolás Otamendi y Sergio Agüero, ambos del Manchester City, hicieron trabajos regenerativos por la mañana apenas arribaron desde Inglaterra, tras haber jugado ayer en el empate 1-1 ante Liverpool (con gol del Kun) por la Premier League, y fueron licenciados hasta mañana a las 9.30, cuando el grupo vuelva al trabajo ya con todos sus componentes.

En la práctica de hoy estuvieron presentes los arqueros Mariano Andújar, Sergio Romero y Nahuel Guzmán; los defensores Gabriel Mercado, Facundo Roncaglia, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Emmanuel Mas y Mateo Musacchio; los mediocampistas Julio Buffarini, Marcos Acuña, Guido Pizarro y Lucas Biglia, y los delanteros Ezequiel Lavezzi, Lucas Pratto y Ángel Correa.

Mientras los tres arqueros trabajaron en una cancha auxiliar con el entrenador de guardametas Gustavo Campagnuolo, los 13 jugadores de campo realizaron movimientos con pelota, con trote y rotación, y sumaron a esa tarea al juvenil Lautaro Mesa, un delantero de Argentinos Juniors que no estuvo en el Sudamericano Sub 20. Luego se trasladaron al campo auxiliar y se sumaron a esa práctica los zagueros Lisandro Martínez, de Newell’s y Cristian Romero, de Belgrano, y el volante central Tomás Delmonte, de Lanús, tres jugadores del seleccionado que dirige Claudio Úbeda.

Entre esta noche y la madrugada del martes está previsto que llegue el resto de los jugadores convocados, el capitán Lionel Messi, Javier Mascherano, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala, Ever Banega y Enzo Pérez. Dybala sufrió el domingo una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda en la victoria de Juventus por 1-0 ante Sampdoria, pero igualmente viajará al país y será evaluado por los médicos.

Argentina jugará ante Chile el jueves próximo desde las 20.30 en el estadio de River, mientras que el martes 28 a las 17 visitará a Bolivia en La Paz.