La grieta, y el sueño golpista

Opina Daniel Sobrero, ex Senador Provincial, ex Asesor Letrado del Municipio, Dirigente radical de Renovación y Cambio, Docente.

Una inscripción firmada (aparentemente) por La Cámpora en el acceso al Solar de Victoria inquieta a algunos, y regocija a otros.

En el eterno camino de equivocaciones por el que transitamos los argentinos, llevamos en nuestras espaldas una herencia histórica de confrontación que no nos lleva a ningún lado. Lo gobiernos de distintos colores políticos se suceden con sus promesas incumplidas, y el país retrocede en comparación con los vecinos. Pero, ¿Hay sustento en nuestra sociedad para una acción que obligue al gobierno a dejar el poder antes de tiempo?…

Un periodista de La Semana entrevistó a distintos actores de la sociedad para reflexionar sobre la posibilidad de una acción desestabilizadora contra el gobierno de Mauricio Macri, y la existencia, o no, de fermento social suficiente para otro “borrón y cuenta nueva”.

“Hay que perseguir las utopías

“La democracia es un proceso en el que a veces se avanza y otras se retrocede”. Irigoyen decía que “La democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política: entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimo de felicidad siquiera.” Esta definición del líder radical es la preferida de Sobrero, quien considera que este es el momento de hacer “mayores esfuerzos, para que las cosas cambien”

Una película vieja

Para el abogado la marcha de la CGT parece “Una película vieja”, y esta convencido que hay que pensar en otras formas de dirimir. “Siempre estamos en la coyuntura, y si bien hay gente que esta muy mal; el camino elegido deja una porción de gente en el camino”, y sumó al debate un ejemplo local: “Escuchaba a un dirigente gremial en el marco de la discusión paritaria municipal que decía que Domingo Maiocco tuvo cuatro mil votos con el apoyo de todos, entonces nos tiene que dar los que pedimos…¿Qué es esto, un toma y daca?..Hay una dirigencia que no esta a la altura de la situación.”

Pobreza que avergüenza

Desde su visión aun nos esperan muchos años para salir la “vergüenza de la pobreza extrema” en la que estamos inmersos en el país. “Digo pobreza extrema porque no es solo económica, sino también cultural. Aquí hay chicos que nunca han visto trabajar a sus padres. Tenemos que arrancar sin retroceder. Esto lo he visto toda mi vida desde que me inicie en la política. La mirada corta. Nadie planifica para el futuro. Necesitamos pensar cuatro o cinco cosas que indudablemente sean necesarias y que todos apoyemos. Sentarnos en esa mesa, es la única posibilidad.”

No hay lugar para la desestabilización en la política

Sobrero opina que en la gran mayoría de la dirigencia política no existe voluntad desestabilizadora. Basta con ver lo sucedido en el Congreso, donde el gobierno, con minoría en ambas cámaras, logro sacar leyes importantes. “Cada vez que un presidente abandona el gobierno, retrocedemos mil años”.

Se les hizo creer a la gente que sin la cultura del trabajo se pueden lograr cosas

Sin embargo, el radical tiene algunas reservas en cuanto a lo que en espera la gente. “Vivimos en una sociedad consumista, y se ha reforzado esta idea con los últimos 12 años…Donde había que tener un nuevo televisor, o un auto nuevo, aunque no tuviéramos dinero para cargarle combustible. Se les hizo creer a la gente que sin la cultura del trabajo, y sin sacrificio se pueden lograr cosas. Vivimos en una sociedad sin esperanza…Debemos perseguir las utopías, porque aunque no se alcancen, nos permitirá esta mejor que cuando partimos”.

