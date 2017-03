La grieta, y el sueño golpista

Politica / 30-03-2017

Para Gracias Jaroslavsky, “la sociedad cambio”.

Seguimos compartiendo testimonios donde reflexionamos sobre la posibilidad de una acción desestabilizadora contra el gobierno de Mauricio Macri, y la existencia, o no, de fermento social suficiente para otro “borrón y cuenta nueva”. Hoy Gracias Jaroslavsky, quien fuera Intendente, Diputada Nacional, Dirigente radical. Periodista.

Gracias Jaroslavsky: “La Sociedad cambió”

Jaroslavsky descarta la posibilidad de una acción desestabilizadora porque esta convencida que la sociedad argentina “ha cambiado….Para algunos es positivo y para otros no”.

La sociedad esta analfabetizada

Para la dirigente radical, mucho tiene que ver las actuales protestas con la naturaleza del argentino. “ Somos beligerantes, cambiantes, propensos al no arraigo, a la no estructura. Peleamos desde siempre. Lo que pasa hoy es la consecuencia del fin de un proceso que nos llevo a un pozo muy profundo, que tiene que ver con la corrupción del Estado y el desgaste de todas las estructuras virtuosas del Estado y de la Sociedad. Porque sin una degradación cultural, educacional, virtuosa, no nos hubiera pasado una Cristina Kirchner, que produce una sociedad engañada, frustrada, analfabetizada, que no se ha cultivado en generaciones…”. Para Jaroslavsky los políticos son el reflejo de la sociedad, “son como un espejo donde nos miramos nosotros mismos”.

Si Cristina va presa, el Peronismo volverá a su cause natural

A pesar de esto Jaroslavsky sabe que hay sectores que todavía se sienten representados por la ex presidenta. “…Existe un sector que todavía no advirtió la gravedad de lo que sucedió. Que cree que Cristina no robó, que cree que el narcotráfico no penetró en el Estado, y eso es porque los jueces están durmiendo la siesta”. La ex dirigente radical esta convencida que si Cristina Kirchner va presa, el peronismo va a volver a sus causes naturales”.

El costo de la protesta lo pagarán los docentes y los educandos

La charla decanta en el conflicto docente, y sus derivaciones. “Estamos atrapados en un paradigma espantoso con los conflictos gremiales…Como si la sociedad no quisiera que un docente gane bien… Todos creen que los maestros tienen que ganar mejor, pero las acciones que impulsan los gremios, están llevando a una antinomia, beligerante, versus el gobierno y la sociedad, donde el costo lo paga el docente y el educando.”

Lo del 2001 fue un golpe

La actualidad no tiene punto de comparación con la crisis del 2001. “Lo del 2001 fue un golpe. Fernando De la Rua fue empujado a irse de la manera más manipuladora nunca vista en mis años de política, y del que todavía no se ha hablado con la verdad. El costo fue altísimo porque nos dejó en un estado de vulnerabilidad absoluta. Lo que ocurre hoy se va a extender hasta mediados de año donde se verá mucha tensión, irascibilidad, porque es la única forma que tiene para sobrevivir el kirchnerismo”