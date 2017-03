Información Fecha 4° Torneo Apertura UDL

Regionales / 28-03-2017

EXPULSADOS FECHA N° 4 LEIVA FABRICIO UNION SOLENSE SUB 23 BUSTAMANTE MAURO ATL. MACIA SUB 23 ABRIGO NAHUEL ATL. MACIA […]

EXPULSADOS FECHA N° 4

LEIVA FABRICIO UNION SOLENSE SUB 23

BUSTAMANTE MAURO ATL. MACIA SUB 23

ABRIGO NAHUEL ATL. MACIA PRIMERA

JAUCK GUSTAVO C.S. PEÑAROL SUB 23

MARTINEZ GUSTIERREZ L. ATL. TALA SUB 23

ALBORNOZ FEDERICO SIRIO LIBANES SUB 23

SEGURA NESTOR SIRIO LIBANES PRIMERA

LIGGERINI JUAN FERRO NOGOYA SUB 23

LOZADA ENRIQUE 9 DE JULIO SUB 23

TIRABOSCHI DENIS NOBLEZA SUB 23

LONDRE JUAN PABLO HERNANDEZ SUB 23

WHILLEM FEDERICO 25 DE MAYO PRIMERA

PAREDES DIEGO DEPORTIVO PRIMERA

PORCIEL DIEGO DEPORTIVO PRIMERA

FLOTRON LUIS ATL. LUCAS GONZALEZ SUB 23

ALBORNOZ MIGUEL

ACUMULACIÓN DE TARJETAS AMARILLAS

ALAGUIBE JAVIER ATL. TALA PRIMERA 1

AMENTAS SEBASTIAN ATL. TALA PRIMERA 1

BURGOS CESAR ATL. TALA PRIMERA 1

CACERES ERIC ATL. TALA PRIMERA 1

CORFIEL FACUNDO ATL. TALA SUB 23 1

ENRIQUE DIONISIO ATL. TALA PRIMERA 2

ENRIQUEZ ESTEBAN ATL. TALA PRIMERA 1

ENRIQUE SERGIO ATL. TALA PRIMERA 1

GODOY EMANUEL ATL. TALA PRIMERA 1

LAMI JORGE ATL. TALA SUB 23 1

LENCIANA MAXIMILIANO ATL. TALA SUB 23 1

LUTCHER WALTER ATL. TALA SUB 23 1

MILLEZZI NUÑEZ TOMAS ATL. TALA SUB 23 2

NORES NELSON ATL. TALA PRIMERA/SUB23 2

POUR POUR DIEGO ATL. TALA PRIMERA 1

REBORA GONZALO ATL. TALA SUB 23 1

ROMERO FRANCO EMANUEL ATL. TALA SUB 23 1

VITTO MAXIMILIANO ATL. TALA SUB 23 2

BALMAS ULISES ATL. MACIA SUB 23 1

BENEDETTI IGNACIO ATL. MACIA PRIMERA 2

BLASON JUAN ATL. MACIA PRIMERA 1

BUSTAMANTE MAURO ATL. MACIA SUB 23 1

FRANCO BRUNO ATL. MACIA PRIMERA 1

KLOS RICARDO ATL. MACIA PRIMERA/SUB 23 2

KROGER IVAN ATL. MACIA PRIMERA 1

LEVIA LUCIO ATL. MACIA SUB 23 1

RAMOS GABRIEL ATL. MACIA PRIMERA 2

RAMOS RODRIGO ATL. MACIA PRIMERA 2

REBORA TOMAS ATL. MACIA PRIMERA 1

SOSA MATIAS ATL. MACIA PRIMERA 3

TORRES ANGEL ATL. MACIA PRIMERA 1

VELASQUEZ WALDEMAR ATL. MACIA SUB 23 1

VITTORI FABRICIO ATL. MACIA PRIMERA 1

ALBORNOZ JHONATAN ARANGUREN SUB 23 1

BRUNER MARTIN ARANGUREN SUB 23 1

DARRECHON LUCIANO ARANGUREN PRIMERA 1

GHIGLIONE LUIS ARANGUREN PRIMERA 1

GRAGLIA AXEL ARANGUREN SUB 23 1

HEFFEL DAMIAN ARANGUREN PRIMERA 1

HEFFEL LUCIO ARANGUREN PRIMERA 1

MUÑOZ NICOLAS ARANGUREN SUB 23 2

NUÑEZ FRANCISCO ARANGUREN PRIMERA 1

PEREZ CARLOS ARANGUREN SUB 23 1

SOTO SANTIAGO ARANGUREN PRIMERA 1

ADUR TOMAS DEPORTIVO SUB 23 1

AGUILERA IGNACIO DEPORTIVO SUB 23 1

ALFARO JORGE DEPORTIVO SUB 23 2

ALFARO NELSON DEPORTIVO PRIMERA 2

CAVAGNA PABLO DEPORTIVO PRIMERA 1

DIAZ MAXIMO DEPORTIVO PRIMERA 1

ESCOBAR GUILLERMO DEPORTIVO PRIMERA 1

ESCUDERO FERNANDO DEPORTIVO SUB 23 1

GONZALEZ FAUSTINO DEPORTIVO SUB 23 2

LEIVA DANIEL DEPORTIVO SUB 23 1

LUGRIN JUAN DEPORTIVO PRIMERA 1

MAIDANA ALEJANDRO DEPORTIVO SUB 23 1

MARTINEZ CARLOS DEPORTIVO PRIMERA 1

OJEDA JUAN NICOLAS DEPORTIVO PRIMERA 1

PORCIEL DIEGO DEPORTIVO SUB 23 1

SAINZ MAURICIO DEPORTIVO SUB 23 2

TABORDA LAUTARO DEPORTIVO SUB 23 1

VILLALVA MAURO DEPORTIVO PRIMERA 1

ACOSTA AXEL ROMA PRIMERA 2

ARRUA IVO ROMA PRIMERA 1

DALINGER FACUNDO ROMA SUB 23 2

ERHARDT MATIAS ROMA PRIMERA 1

FRISS WALTER ROMA PRIMERA 1

GIMENEZ MAURO ROMA PRIMERA 1

GROSS SERGIO ROMA PRIMERA 1

RIFFEL FRANCO ROMA SUB 23 1

SCHANZENBACH GASTON ROMA SUB 23 2

STREK HERMES ROMA PRIMERA 1

FERNANDEZ EMILIANO FERRO NOGOYA SUB 23 1

GALLO LAUTARO FERRO NOGOYA SUB 23 1

GODOY GASTON FERRO NOGOYA SUB 23 1

GRAIZZARO DIEGO FERRO NOGOYA SUB 23/PRIMERA 2

GRAIZZARO WALTER FERRO NOGOYA PRIMERA 2

JAIME ENZO FERRO NOGOYA SUB 23 1

JAIME GABRIEL FERRO NOGOYA PRIMERA 1

JAIME LAUTARO FERRO NOGOYA PRIMERA 1

JAIME LUCIANO FERRO NOGOYA SUB 23 1

JIMENEZ SEBASTIAN FERRO NOGOYA PRIMERA 2

KARCHER MATIAS FERRO NOGOYA PRIMERA 1

LEIVA JESUS FERRO NOGOYA PRIMERA 1

OROÑO TOMAS FERRO NOGOYA SUB 23 1

PELLICHERO GASTON FERRO NOGOYA SUB 23 1

VILLALVA ANTONIO FERRO NOGOYA SUB 23 1

VILLANUEVA RAFAEL FERRO NOGOYA PRIMERA 2

ACOSTA GERMAN SIRIO LIBANES SUB 23 1

ACOSTA AGUSTIN SIRIO LIBANES PRIMERA 2

ALBORNOZ FEDERICO SIRIO LIBANES SUB 23 2

BUIATI GONZALO SIRIO LIBANES PRIMERA 2

CARBALLO JOEL SIRIO LIBANES SUB 23 2

CEJAS HECTOR SIRIO LIBANES PRIMERA 1

FOLLONIER MATIAS SIRIO LIBANES PRIMERA 1

JAIME JORGE SIRIO LIBANES PRIMERA 2

MITRIANI KEVIN SIRIO LIBANES SUB 23 1

MONTOJO GABRIEL SIRIO LIBANES SUB 23 1

MUÑOZ LIONEL SIRIO LIBANES PRIMERA 1

RUEDA MARCOS SIRIO LIBANES PRIMERA 3

SEGURA NESTOR SIRIO LIBANES PRIMERA 2

URHIG FRANCISCO SIRIO LIBANES SUB 23 1

ARNAU NICOLAS HERNANDEZ SUB 23 1

ARNAU FEDERICO HERNANDEZ SUB 23 1

ARHAN FEDERICO HERNANDEZ PRIMERA 1

BERNACHEA LUCIANO HERNANDEZ SUB 23 1

CASTRO CRISTIAN HERNANDEZ SUB 23 2

DORSCH DIEGO HERNANDEZ SUB 23 2

GERLING PABLO HERNANDEZ PRIMERA 1

GODOY GERMAN HERNANDEZ PRIMERA 1

LONDRES JUAN PABLO HERNANDEZ SUB 23 1

MANSILLA SEBASTIAN HERNANDEZ PRIMERA 1

MARTINEZ CATRIEL HERNANDEZ PRIMERA 2

MARTINEZ JOAQUIN HERNANDEZ SUB 23 1

MARTINEZ RODRIGO HERNANDEZ SUB 23 1

PERALTA LEANDRO HERNANDEZ PRIMERA 1

RAMALLO LUCAS HERNANDEZ SUB 23 2

RAMIREZ EXEQUIEL HERNANDEZ PRIMERA 1

AGUSTINE ALEXIS LUCAS GONZALEZ SUB 23 2

ALBORNOZ MIGUEL LUCAS GONZALEZ SUB 23 1

BAHLER RUBEN DARIO LUCAS GONZALEZ PRIMERA 1

BERON CRISTIAN LUCAS GONZALEZ PRIMERA 2

FLOTRON LUIS LUCAS GONZALEZ SUB 23 1

FROSCHAUER WALDEMAR LUCAS GONZALEZ SUB 23 1

GIMENEZ GUSTAVO LUCAS GONZALEZ SUB 23 1

OTT ESTEBAN MAURICIO LUCAS GONZALEZ PRIMERA 1

REYNOSO RAMON LUCAS GONZALEZ PRIMERA 1

RUIZ DIAZ EDGARD NEHUEN LUCAS GONZALEZ SUB 23 1

SIRE CRISTIAN LUCAS GONZALEZ PRIMERA 1

SUAREZ MAXIMO LUCAS GONZALEZ SUB 23 1

ACOSTA ARIEL 9 DE JULIO PRIMERA 1

ACUÑA JUAN 9 DE JULIO SUB 23 1

BARRETO JUAN 9 DE JULIO SUB 23 1

CABRERA FERNANDO 9 DE JULIO PRIMERA 1

KABOBEL AGUSTIN 9 DE JULIO PRIMERA 2

LANFRANCO NICOLAS 9 DE JULIO PRIMERA 1

LOPEZ BRUNO 9 DE JULIO SUB 23 1

MARINELLI MAURICIO 9 DE JULIO PRIMERA 1

MARTIANEZ BRUNO 9 DE JULIO PRIMERA 1

OSUNA CESAR 9 DE JULIO SUB 23 1

PELLICHERO FEDERICO 9 DE JULIO SUB 3 2

RODRIGUEZ FEDERICO 9 DE JULIO PRIMERA 1

ACEVEDO CARLOS 25 DE MAYO PRIMERA 1

AQUINO LEONEL 25 DE MAYO SUB 23 1

ARRUA CARLOS 25 DE MAYO PRIMERA 2

BANEGAS GASTON 25 D EMAYO SUB 23 1

BAHLER JOAQUIN 25 DE MAYO PRIMERA 1

CACCIABUE MATIAS 25 DE MAYO SUB 23 1

CASTAÑOLA AUGUSTO 25 DE MAYO SUB 23 1

CORBALAN DARIO 25 DE MAYO SUB 23 1

DIAZ CARLOS 25 DE MAYO SUB 23 2

LANFRANCO LUCAS 25 DE MAYO SUB 23 1

LANFRANCO MAXIMILIANO 25 DE MAYO SUB 23 1

LEIVA PASCUAL 25 DE MAYO SUB 23 1

MADARIAGA JUAN 25 DE MAYO PRIMERA 1

MEDRANO NICOLAS 25 DE MAYO SUB 23 1

PEROTTI MATIAS 25 DE MAYO PRIMERA 1

ROMERO AGUSTIN 25 DE MAYO PRIMERA 1

RUPPEL CARLOS 25 DE MAYO SUB 23 1

SERRA FEDERICO 25 DE MAYO PRIMERA 3

VIGNOLA AGUSTIN 25 DE MAYO PRIMERA 1

WILHEM FEDERICO 25 DE MAYO PRIMERA 1

BARRETO LAUTARO NOBLEZA PRIMERA 1

BARRETO MARCELO NOBLEZA PRIMERA 1

BENITEZ LUCIANO NOBLEZA PRIMERA 2

CACERES CRISTIAN NOBLEZA PRIMERA 1

CORDOBA MATIAS NOBLEZA PRIMERA 2

LUNA DIEGO NOBLEZA SUB 23 1

MARINGNAC LEONEL NOBLEZA PRIMERA 1

MATONVANI MAXIMILIANO NOBLEZA SUB 23 1

MOLINA NICOLAS NOBLEZA PRIMERA 1

OLIVERA ANDRES NOBLEZA PRIMERA 1

RANDAZZO FERNANDO NOBLEZA SUB 23 1

ROMERO BRIAN NOBLEZA SUB 23 1

ROMERO RENE NOBLEZA SUB 23 1

SCHIELD MAXIMILIANO NOBLEZA SUB 23 1

SOSA DANIEL NOBLEZA PRIMERA 1

TORRES FEDERICO NOBLEZA SUB 23 1

YAUCK JUAN MANUEL NOBLEZA SUB 23 1

ZAPATA FRANCO NOBLEZA SUB 23 1

ZAPATA LAUTARO NOBLEZA SUB 23 1

ACEVEDO ALEJO C.S. PEÑAROL PRIMERA 1

ALBARRACIN ALEJANDRO C.S. PEÑAROL PRIMERA 1

CACERES BRIAN C.S PEÑAROL PRIMERA 2

CERRUDO AMADO C.S. PEÑAROL PRIMERA 1

ECHEVERRIA ENZO C.S PEÑAROL PRIMERA 2

DURE AGUSTIN C.S. PEÑAROL SUB 23 1

GODOY JUAN C.S PEÑAROL SUB 23 1

GONZALEZ GABRIEL C.S. PEÑAROL SUB 23 1

KEBER LAUREANO C.S PEÑAROL PRIMERA 2

KERBER AGUSTIN C.S PEÑAROL PRIMERA 3

KERGARAVAT MIGUEL C.S. PEÑAROL SUB 23 1

LENCINA RODRIGO C.S. PEÑAROL PRIMERA 1

MASPI MATIAS C.S. PEÑAROL PRIMERA 1

MORI WLATER C.S PEÑAROL SUB 23/PRIMERA 2

REBORA IVAN C.S. PEÑAROL SUB 23 1

ROMEREO MARIANO C.S PEÑAROL PRIMERA 1

SCHIAVO ANIBAL C.S PEÑAROL PRIMERA 2

ABREGO DIEGO MARTIN FIERRO SUB 23 1

BRIOSSO FABIO MARTIN FIERRO SUB 23 1

BROWN MAXIMILIANO MARTIN FIERRO PRIMERA 2

CORTEA ALEXIS MARTIN FIERRO SUB 23 2

CORREA MOREIRA SANTIAGO MARTIN FIERRO PRIMERA 2

CUELLO MAXIMILIANO MARTIN FIERRO PRIMERA 1

GIMENEZ JULIAN MARTIN FIERRO PRIMERA/SUB 23 2

HILGEMBERG GABRIEL OMAR MARTIN FIERRO PRIMERA 1

MIÑO HECTOR ESTEBAN MARTIN FIERRO PRIMERA 3

MIÑO PATRICIO MARTIN FIERRO PRIMERA 1

PEÑA ALEXANDER MARTIN FIERRO SUB 23 2

RAMIREZ JUAN MARTIN FIERRO PRIMERA 2

SANCHEZ LUCIANO MARTIN FIERRO SUB 23 1

SAUCEDO JOAQUIN JONATHAN MARTIN FIERRO PRIMERA 4

SAUCEDO SEBASTIAN NORBERTO MARTIN FIERRO PRIMERA 2

TABRI KEVIN MARTIN FIERRO SUB 23 1

VARLIERO IGLESIAS NICOLAS MARTIN FIERRO PRIMERA 1

ACEVEDO MAURO UNION SOLENSE SUB 23 1

ACEVEDO SILVESTRE UNION SOLENSE PRIMERA 3

ALBORNOZ FABIAN UNION SOLENSE PRIMERA 1

ALMADA DAVID UNION SOLENSE SUB 23 1

BERNASCONI CESAR UNION SOLENSE SUB 23 1

FERRANTE CLAUDIO UNION SOLENSE PRIMERA 1

FLORES SEBASTIAN UNION SOLENSE SUB 23 2

FORNERON SERGIO UNION SOLENSE PRIMERA 3

LEIVA LAZARO UNION SOLENSE PRIMERA 1

LESCANO CRISTIAN UNION SOLENSE SUB 23 2

LESCANO YAMIL UNION SOLENSE SUB 23/PRIMERA 3

MALDONADO WALTER UNION SOLENSE SUB 23 2

PORTILLO EMANUEL UNION SOLENSE PRIMERA 1

REYES FRANCO UNION SOLENSE PRIMERA 1

VERA CARLOS UNION SOLENSE PRIMERA 1

YERI FELIX UNION SOLENSE PRIMERA 1

WEBER CLAUDIO UNION SOLENSE PRIMERA 1

ZARATE WALTER UNION SOLENSE PRIMERA 1

BOUCHET RODRIGO FERROCARRIL S.L. PRIMERA 1

FORTI LUCIANO FERROCARRIL S.L PRIMERA 1

GALVAN FRANCO FERROCARRIL S.L SUB 23 2

LATORRE ALBERTO FERROCARRIL S.L. SUB 23 1

MOHRLANT ANGEL FERROCARRIL S. L PRIMERA 1

MORENO GONZALO FERROCARRIL S.L. SUB 23 1

PONCE MARIO FERROCARRIL S.L. SUB 23 2

PONCE SEBASTIAN FERROCARRIL S. L PRIMERA 3

PONCE SERGIO FERROCARRIL S. L PRIMERA 2

QUINTERO CESAR FERROCARRIL S. L PRIMERA 2

RIOS DIEGO FERROCARRIL S. L PRIMERA 1

SARASOLA TOMAS FERROCARRIL S.L. SUB 23 1

STELE ALAN FERROCARRIL S. L PRIMERA 1

UNREIN DANTE FERROCARRIL S.L. SUB 23 2

ZANETTI CARLOS FERROCARRIL S. L PRIMERA 2

ACUMULACIÓN DE 5 TARJETAS AMARILLAS – NO JUEGAN LA ° FECHA TORNEO APERTURA

. LUCAS GONZALEZ SUB 23