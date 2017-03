Hockey, actividad para los equipos victorienses

Deportes / 26-03-2017

El fin de semana volvieron a la actividad las chicas de Huracán y 25 de Mayo en sus respectivas ligas ya que las quemeras lo hacen en Paraná y las mayenses en Gualeguay.

El deporte más popular en las mujeres en nuestra ciudad es el hockey, donde en los últimos años se ha incrementado de manera masiva no solo la cantidad de jugadoras sino que también varias instituciones le abrieron la puerta a esta disciplina.

Por el lado de las chicas de Huracán este año buscar nuevo rumbo para competir ya que después de varios años jugando en una de las ligas más importantes del país como la Liga del Litoral por cuestiones económicos decidieron pasar a jugar a la Liga de Paraná ya que se les hacía muy difícil poder competir en Rosario.

Por su parte las chicas de 25 volvieron al ruedo en la Liga de Sur de Entre Ríos que tiene como sede la ciudad de Gualeguay donde el domingo estuvieron debutando.

La novedad fue que el club del barrio de la moreno presento de manera oficial su equipo masculino consiguiendo su primer triunfo. Es una gran noticia que también los varones se involucren en este deporte que se ha globalizado mucho y tras el gran torneo de los leones en Rio que consiguieron la medalla de oro ha sido el envión que necesitaba este deporte para esta rama.

A continuación los resultados:

Resultados de la 1ª fecha de la APH:

Club Tilcara – Huracán

Sub 12 – Tilcara 0 – Huracán 1

Goles: Catalina Concilio

Sub 14 – Tilcara 1 – Huracán 1

Goles: Jone Zubeldia

Sub 16 – Tilcara 9 – Huracán 2

Goles: Carla Martínez x2

Sub 18 – Tilcara 5 – Huracán 0

Reserva – Tilcara 1 – Huracán 0

Primera – Tilcara 2 – Huracán 2

Goles de Florencia Lencina x2

Resultados de la 1ra fecha de la AHSER:

6ta división – Ateneo (Federal) 0 – 25 de Mayo (Victoria) 2

Goles: Delfina Albornoz x2

Deportivo Barú (Arroyo Barú) 1 – 25 de Mayo (Victoria) 0

Primera División A – Ateneo (Federal) 0 – 25 de Mayo (Victoria) 2

Goles: Micaela Bardallo, Julieta Colazo

Club Gualeguay (Villaguay) 2 – 25 de Mayo (Victoria) 0.

Primera División B – 25 de Mayo (Victoria) 0 – Santa Bárbara (R. del Tala) 0

25 de Mayo (Victoria) 0 – Deportivo Barú (Arroyo Barú) 2.

Primera División Masculino – 25 de Mayo (Victoria) 0 – Deportivo Barú (Arroyo Barú) 0

25 de Mayo (Victoria) 1 – Club Gualeguay (Villaguay) 0

Goles: Walter Susuli