Fútbol de verano, díganme tricampeón

Deportes / 22-03-2017

El domingo en la cancha de 25 de Mayo culmino la 5ta edición del torneo que organiza Sportivo Victoria en una doble jornada con el encuentro por el tercer puesto y la gran final entre mayenses y celestes.

El último torneo de verano finalizó el pasado domingo poniendo el punto y final a la temporada 2016/2017 de nuestro fútbol.

En una jornada fantástica en cuanto a lo climático permitió que el público acompañe en gran cantidad a los equipos que cerraban esta 5ta edición de la Recopa.

Fue sin dudas una gran decisión por parte de la comisión organizadora en postergar la jornada prevista para el vienres por la noche al domingo de manera diurna ya que el público como mencionamos anteriormente respondió.

En el primer turno salieron a buscar este último lugar del podio Huracán y Libertad, claramente el globo tenia puesta la cabeza en el Provincial ya que encaró este torneo con mayoría de suplentes y juveniles, en tanto que el verde veía con buenos ojos dar pelea en este torneo para volver a gritar campeón aunque ahora debía conformarse con quedar tercero.

El partido en líneas generales fue entretenido por ahí sin esta tensión por parte de los jugadores que permitieron brindar un lindo espectáculo con situaciones claras en los arcos.

El triunfo quedaría en manos del verde del parque por 3 a 1 con los goles de Díaz, Muttio y Robay por su parte una gran obra maestra de Emmanuel Camejo había descontado cuando el partido estaba 2 a 0 para los de la placita. El balance que deja este partido para ambos equipos es mantenerse en activos en la previa al inicio del Oficial que se estima a mediados de abril aunque para el verde es un gran incentivo para ir a buscar su primer torneo de liga.

El plato fuerte de la jornada fue el duelo a segunda hora que definía el campeón y que encontraba a los clásicos rivales de la ciudad.

Los minutos iniciales eran de estudios donde las imprecisiones estaban a la orden del día, no encentraban el rumbo ninguno de los dos equipos que dependían mucho de las individualidades.

La ventaja la conseguiría 25 por medio de uno de sus mejores hombres Ignacio Vera luego de un pelotazo donde Vicente Perego no ofreció demasiada resistencia y el delantero mayense no perdono.

Sobre el final de esa primera etapa llegaría el empate luego de una gran combinación Ponce – Traverso donde este último definiría cruzado para el 1 a 1 con el que se iban al descanso.

El segundo tiempo arrancaba intenso pero no era bien jugado donde con el correr los minutos se empezaba a meter más antes que jugar, de a poco la conexión Sciara, Traverso y Morales era fundamental en la creación del celeste que tenía a un Salcedo combativo en ataque que no daba ninguna por muerto.

Por su parte 25 era muy Vera dependiente que era el mayor riesgo que presentaba en ataque junto a Lima.

Cuando el reloj marcaba 75’ llegaría nuevamente el desnivel en el marcador en favor del local, tras una pelota parada desde el sector izquierdo con “rosca” por parte de Bautista Gómez, el flaco Matías Traverso en si intento por rechazarla la “peina” y sorprende a Perego para el 2 a 1. Pero la alegría duraría tan solo 4’ porque luego de una serie de rebotes en el área de Cella el goleador Diego Salcedo encontraría la pelota para conectarla y poner el 2 a 2. Resultado que se mantuvo en los 90’ y se tuvo que ir al suplementario para buscar el campeón.

En los 30’ extra que se jugaron parecía que se complicaba Sarmiento porque perdía a Juan Sánchez a los pocos minutos por doble amonestación pero en ese segundo tiempo agregado llegaría el gol del campeonato en una jugada entre los dos mejores del celeste centro desde la izquierda del “melli” Sciara (ex 25 de Nogoyá) conecto de cabeza Matias Traverso para así desatar la alegría y locura de la gente de Sarmiento que empezaba acariciar un nuevo título. Sobre el final el mayense busco el empate lo tuvo pero Vicente Perego también ex 25 de Nogoyá se convertiría en héroe ratificando el error en el primer gol sacando una pelota extraordinaria.

De esta manera los de la ribera tuvieron festejo doble porque se quedaron por tercera vez con la Recopa y el gusto especial ante el clásico rival.

Por su parte 25 a pesar de la derrota debe estar conforme con el rendimiento de este equipo que seguramente la mayoría de sus jugadores formen parte del plantel para la Primera B.

Historial de campeones

2013 – 25 de Mayo

2014 – Sarmiento

2015 – Sarmiento

2016 – Huracán

2017 – Sarmiento