Escuela de Laprida, la obra de nunca acabar….

Locales / 15-03-2017

Tras recorrer la obra de los jardines de infantes de la Escuela N° 1 Francisco N. Laprida el director Departamental de Escuelas, Gustavo Broin planteó no aceptar la obra hasta que esté de acuerdo a las condiciones acordadas para garantizar un buen servicio a la comunidad educativa. “La empresa lamentablemente no ha cumplido con el proceso que estaba acordado” aseguró Broin.

Durante la mañana del miércoles el Director Departamental de Escuelas, Gustavo Broin y el Jefe Zonal de Arquitectura, Gastón Gabial recorrieron los dos jardines de infantes que la empresa constructora Cemyc debería haber entregado en el día de la fecha, pero ambas autoridades consideraron que aún faltan detalles que son necesario que se finalicen, para que las instalaciones estén en condiciones de ser habilitadas.

El Director Departamental de Escuelas, Gustavo Broin se mostró preocupado por la falta de cumplimiento de la empresa de acuerdo a los plazos que se habían fijado. “Recorrimos la sala de nivel inicial la cual estaban para ser entregadas, y de acuerdo al conocimiento que uno puede ver hay aspectos que todavía no estaban con las terminaciones que se requieren” dijo Broin quien además confirmó que también participó del recorrido el inspector de obra provincial, Pablo Ramira.

Negados a firmar el acta

“Se hizo el planteo que en estas condiciones no se acepte hasta tanto no se regularicen algunos aspectos que consideramos que son básicos y funcionales para el uso de las instalaciones” afirmó Broin quien aseguró que el acta de entrega de obra no la firmará hasta que se culminen los dos jardines de infantes, mientras que quedará un tercer jardín en construcción que ingresó fuera del proyecto de ampliación original.

Entre los aspectos a tener en cuenta se hizo referencia a las relacionadas a terminación de sanitarios, aberturas, “son cuestiones funcionales y queremos que la escuela este entregada en buenas condiciones, que si bien nos apremian los tiempos, uno no quiere que esto no sea un motivo para tener que recepcionarla sin las terminaciones adecuadas”.

Sin cumplir lo acordado

A raíz del compromiso que había asumido la empresa Cemyc con el gobierno provincial y con las autoridades locales el funcionario de educación victoriense advirtió: “Por eso mismo fue nuestro planteo con la empresa, horas antes estuve comunicado con Arquitectura de la provincia, quienes me han respaldado para exigir lo convenido. La empresa lamentablemente no ha cumplido con el proceso que estaba acordado, pero nosotros justamente decimos que queremos que las cosas se resuelvan y darles las garantías del inicio a los chicos para los próximos días y en las condiciones que corresponden y en función de esto es que el inspector de obra busca cerrar con la empresa y dar un nuevo plazo para el viernes – 17 de marzo-, donde vamos hacer un nuevo recorrido, donde se verá cada una de las observaciones y si se cumple con lo requerido se dará la habilitación para que el próximo lunes se comience con el dictado de clases”.

Es de destacar que la empresa inicialmente venía desarrollando sus tareas a buen ritmo, pero en el último tramo se han ocasionando diversas situaciones como la que hizo referencia el director Departamental de Escuelas de Victoria que han dificultado la entrega de la obra.

Broin molesto

“Yo no puedo estar a los padres o a la comunidad diciéndoles es hoy, no va a ser mañana, porque sería poco serio, cuando hay compromisos establecidos que indudablemente si la provincia tiene que tomar algún tipo de acción o de multa, será algo que evaluará el inspector que es quien tiene los elementos para poder hacerlo” aseveró rotundamente el director de Departamental de Escuelas.

Por otro lado también agregó que: “La escuela ya había previsto otros espacios que contaba, pero si hay una obra que está a muy poco de ser entregada, se tiene que hacer. Acá la empresa tiene que cumplir y nuestro sentido es ese, hacer que se entregue la obra como corresponde. Y no tener que seguir generando un esfuerzo que ha venido haciendo la comunidad educativa, que ha venido haciendo la escuela, acompañando los ritmos de obras que no son sencillos y creemos que hoy es el momento que la empresa tiene que ajustarse a lo que está acordado”.

Es menester aclarar, que para que se realice la recepción de las instalaciones se tiene que hacer el acta de entrega de obra, donde cada una de las partes, en este caso sería la empresa, inspector de obra del gobierno de Entre Ríos, cooperadora de la institución, representante de Arquitectura y director Departamental de Escuelas deberán firmar la misma.