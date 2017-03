Entrerrianos en el seleccionado

Deportes / 29-03-2017

Federico Vega y Brian Farías, de Santa Elena, e Ivana Arrúa, de Paraná, sacaron pasajes para jugar con la Selección Argentina un torneo en Camboriú, Brasil.

La Selección Argentina de padel tendrá representantes entrerrianos en lo que será el campeonato internacional que se desarrollará el 21, 22 y 23 de abril en Camboriú. Brasil.

Los pasajes para esa competencia fueron alcanzados en la Copa de Campeones que se efectuó en Rosario días pasados y para llegar a la Chicago Argentina hubo que luchar antes en suelo paranaense con una eliminatoria. El camino fue largo y el final tuvo su premio.

Federico Vega y Brian Farías, de Santa Elena, e Ivana Arrúa, de Paraná, se vestirán de celeste y blanco con las mejores expectativas.

Los santaelenenses hablaron ayer con Ovación respecto de la consagración en la ciudad santafesina. “Nos llevamos las mejores impresiones del torneo, porque si bien teníamos pensado ganar nunca lo vimos tan cerca, nunca nos imaginamos tener la posibilidad real de lograrlo. Las sensaciones son las mejores. En lo deportivo fue la alegría más grande que tuve así que imaginate como estamos y la motivación que tenemos”, dijo Federico Vega compañero de Brian Farías.

Para llegar a Rosario hubo que pisar fuerte primero en Paraná en una eliminatoria y luego hubo que prepararse de la mejor manera para festejar en la ciudad santafesina. “Nosotros fuimos a participar de un clasificatorio que se hizo en Paraná para ir a este torneo en Rosario. Fue en febrero y lo ganamos en Paraná y de ahí fuimos como representantes de la APAP (Asociación Paranaense de Padel). Había otros chicos de Paraná y de Concepción del Uruguay que participaron, pero se fueron quedando en el camino. No sé si éramos candidatos, pero por dentro sentíamos que lo éramos. Nos preparamos mucho en lo físico porque sabíamos que era un torneo largo, con partidos seguidos y debíamos tener una recuperación importante. La clave estuvo en la preparación física para nosotros. Nos ayudó Pablo Aloy que acá en Santa Elena es el mejor y nosotros pudimos dar lo máximo”, contó Farías.

El nivel de los entrerrianos fue de menor a mayor, tal cual suele suceder en este tipo de consagraciones. Se comenzó regular y de a poco se fue levantando vuelo. “Arrancamos más o menos, pero por suerte se nos dio que jugando no tan bien ganamos. Después se nos dio que encontramos nuestro mejor nivel como pareja. Llegó un momento que lo vimos tan cerca al logro que estábamos muy motivados. Corríamos todas las pelotas y teníamos muchas ganas de ganar. Acá en Santa Elena se está viviendo muy fuerte el padel. Sabíamos que había gente y nuestra familia que nos estaba apoyando. El logro estaba tan cerca que jugamos a gran nivel y por suerte se nos dio la clasificación para Brasil con el campeonato”.

Ahora los cañones están apuntados a Brasil. La cita será en abril y la meta es ser protagonistas. “No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Lo único que sabemos es que tenemos que entrenar mucho y que ahora lo vamos a disfrutar más que nada. Iremos a ganarlos y esa es la idea que nos vamos a plantear. Ojalá Dios quiera se nos dé o al menos hacer un buen papel. Lo que estamos viviendo ahora no lo podemos creer porque es todo nuevo y muy loco. En Brasil vamos a dar nuestro mejor padel. Hoy (por ayer) ya comenzamos a entrenar en lo físico porque le apuntamos a eso. Queremos ganar los partidos ahí. Somos jóvenes y tenemos tiempo como para dedicarnos a esto”, coincidieron Vega y Farías, muy ilusionados. (Fuente UNO)