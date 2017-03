El concejal Albornoz busca legitimar su voto a través de las redes sociales

Politica / 14-03-2017

Miguel Albornoz uso su cuenta personal de facebook personal para justificar su voto en relación al cumplimiento de la ordenanza tributaria con la casa de juego local. Cree que el intendente Maiocco está rodeado por asesores tóxicos, se plantearía una compleja relación con el secretario de Gobierno, Sergio Navoni.

El concejal Miguel Albornoz está semana uso su red personal de facebook para justificar su decisión que en relación a la baja de convenio entre el municipio y Casino Victoria.

Puntualmente el concejal del Frente Cambiemos scribió: “…necesito su opinión respeto de un tema. Nosotros concejales mediante Ordenanza le quitamos el beneficio que el casino tenía a través de un convenio firmado en el año 2009 por creerlo injusto y faltante a la equidad e igualdad en relación a los demás comercios de nuestra ciudad. Este convenio le permitía al casino Victoria pagar al municipio el 0,5 % de sus ganancias, cuando el código tributario establece el 3,5% al igual que la mayoría de los comerciantes. El casino ha hecho una presentación en el concejo solicitando se revea la Ordenanza sancionada y llegar a otro acuerdo económico de pago al municipio no aceptando lo establecido por ordenanza dado que hoy deben tributar al municipio lo que corresponde $ 1millon mensual y no 144 mil$ como lo venían haciendo. Mi consulta a ustedes es, debemos hacer al casino Victoria un trato excepcional para que no aporten al estado municipal como lo hacen los demás comerciantes y empresarios?? Gracias me es muy útil su opinión”.

La consulta al cierre de este semanario contó con más de 100 personas que hicieron clic en “Me gusta” y una variedad de opiniones. Probablemente sin entrar a debatir qué es lo correcto, se puede remarcar que no es necesario usar las redes sociales para excusarse ante la toma de una decisión, que evidentemente ya está tomada, ante la respuesta del edil a algunos comentarios.

¿Será insuficiente lo que percibe un edil que no le permite estudiar o reunir la información correspondiente sobre un tema y decidir? Cuando el pueblo elige a sus autoridades a través del voto, elige representantes, que entre sus facultades tienen la responsabilidad de tomar decisiones, que muchas veces son aprobadas o desaprobadas por los ciudadanos. Es irrisorio hacer una consulta mediante un facebook personal, cuando es limitada la cantidad de ciudadanos que pueden opinar al respecto, sería bueno que el concejal “seudo” oficialista se asesore correctamente cuando pretenda realizar algún tipo de consulta pública.

El concejal ante los micrófonos del programa Radionoticias dijo que esta: “buscando legitimar el voto, uno a veces necesita sentir la opinión de la mayor cantidad de gente, que no sea errada o que acompañe en un sentido la decisión del vecino. Más allá de solicitar la opinión a través de las redes sociales, donde la mayoría opinó que estaba bien” planteó.

En relación al nuevo año legislativo planteó: “Dentro de lo que es la crisis institucional que atravesó el Concejo el año pasado, yo no me sentí afectado porque si hubo alguna diferencia de opinión o posición siempre fue llevado siempre por el tema Risso, la única postura mía no fue defender ni una, ni otra parte porque es la justicia la que decide”.

Asesores tóxicos

El concejal Miguel Albornoz sigue mostrándose crítico de la gestión del intendente Maiocco, ya que lo viene realizando desde el año pasado, sumado al faltazo de la sesión de apertura del legislativo y ahora definió como tóxico a algunos asesores del intendente, según corroboró este semanario los principales encontronazos políticos estarían dados con el secretario de Gobierno, Sergio Navoni.

“Hay muchas decisiones que se han tomado el año pasado, que no la hemos compartido. Yo veo por ahí en el intendente una buena persona, pero advierto por ahí ciertos asesores políticos son tóxicos, y así como son tóxicos que a nosotros que venimos de un partido como el peronismo, por ahí molestamos. No existe mucho distanciamiento pero sí un poco de reserva de mi parte para sugerir muchas cosas que día a día se podrían mejorar” declaró.