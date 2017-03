“El básquet me encanta y no pienso dejarlo”

Deportes / 11-03-2017

En la semana de la mujer hablamos Sofía Stiechr una joven deportista que en silencio está formando una carrera deportiva en la capital de la provincia.

Si bien el básquet en Victoria tuvo épocas doradas, en la actualidad está buscando consolidarse.

Una institución pionera que mantiene esta disciplina es 25 de Mayo donde ha formado grandes jugadores que han tenido la posibilidad de continuar sus carreras fuera de Victoria aunque sin prosperar mucho.

En la actualidad el mayense cuenta con una gran camada de jugadoras que han logrado cosas importantes participando en la Liga de Paraná, entre ellas Sofia Stiechr que por sus rendimientos Echague un club referente en este deporte en Entre Ríos le llamo la atención y busco sumarla a sus filas.

Sofía dialogo con nuestro medio acerca de su presente en el equipo de Paraná y cuáles son sus expectativas.

“Arranque de chica en 25 de Mayo y ahora estoy en Echague, estoy entrando a full para poder estar en la selección de Entre Ríos que es una de mis metas para este año. Estoy viajando tres veces por semana y acá también estoy entrenando en el gimnasio del club 25.

En el básquet me metió mi abuela por mi familia paterna y cuando era chica me involucraron en el club a practicar varios deportes pero el básquet me encanto.

Es difícil vivir del básquet pero pienso no dejar de jugar, voy organizarme para jugar y estudiar” soltó Stiechr.

Sus llegada al elenco paranaense se dio a través de los enfrentamientos que tuvo jugando para 25 de Mayo “Me empezaron a ver cuándo jugábamos contra Echague y fui a probar y la verdad me encanto además pase a jugar en tres categorías y esto no tiene comparación.

Yo entreno con la U17, la U19 y la Primera, el año pasado pude sumar varios minutos en Primera y esa oportunidad es muy buena para seguir aprendiendo” comentó Sofía.

Actualmente Echague participa del torneo Dos Orillas que reúne a equipos de la Asociación Paranaense y Santafesina por otro lado también juega la Liga Provincial junto al resto de la Asocia ciciones que pertenecen a la Federación Entrerriana.

Por su parte este ritmo de entrenamientos y viajes prácticamente la dejan sin demasiado tiempo para distenderse “Mis amigas ya me entienden de verme poco tiempo pero saben que disfruto mucho de jugar al básquet” sentencio Sofia Stiechr.

Con un futuro enorme sigue disfrutado de lo que tanto le apasiona que es el básquet en lo que es el máximo nivel que hay en Entre Ríos, las condiciones las tiene y las ganas también, porque no pensar que en un futuro la vamos a ver integrando algún equipo profesional o la misma selección Argentina.