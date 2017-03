Dramático diagnóstico en educación

Interés General / 28-03-2017

En los últimos días se conocieron los resultados de las pruebas Aprender que realizó el año pasado el gobierno nacional. Alarman los resultados y genera preocupación. Se pretende presentar un nuevo proyecto de ley de educación que contempla mayor cantidad de días de clases y reducir el ausentismo en los docentes y estudiantes. En la escuela Técnica de Victoria ingresan más de 100 chicos a primer año y finalizan solo 18 alumnos.

En los últimos días se conocieron los resultados del controvertido operativo Aprender – las pruebas tomadas en octubre pasado a los alumnos de 6° grado y 5° o 6° año- y que, de acuerdo a lo que se conoció por el propio presidente de la nación, Mauricio Macri, “dieron muy mal”.

Además se conoció que enviarán al Congreso, antes de fin de mes, un ambicioso proyecto de ley de educación que contempla, entre sus metas, llegar a los 200 días de clases por año en 2021, y “reducir en un 50% el tiempo de clase perdido por ausentismo docente y estudiantil, infraestructura deficitaria y paros”.

El ministro de Educación Esteban Bullrich dio a conocer algunos de los resultados más significativos de la prueba Aprender: más del 50% de los alumnos que terminan la secundaria no tiene los conocimientos mínimos de matemática y esto se da en forma más pronunciada en escuelas públicas que privadas. “Hay evidencias que en matemática se puede mejorar con políticas focalizadas. Nosotros, cuando llegamos a la gestión de Capital, un estudio nos dio que estábamos muy mal en esa materia. Hicimos una intervención especial y pudimos mejorar significativamente. Lo mismo se puede hacer con ciencias u otras disciplinas. Hoy Aprender nos da una nota mala en cuanto al sistema, pero sabemos que se pueden hacer cosas para mejorar”, enfatizó Bullrich.

Otro dato inquietante que dejó la evaluación: el 82% de los rectores de secundarias de todo el país afirmó tener problemas de ausentismo en sus colegios. “Vamos a proponer cambiar el actual sistema de profesor taxi por profesores por cargo”, dijo Bullrich.

Repercusión en Entre Ríos

El titular del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo, se refirió a la iniciativa que dejó trascender el gobierno nacional para extender a 200 los días de clases en el país. “Primero hay que esperar la sanción en ambas cámaras de la Legislatura. Estamos convencidos que cada día deben ser más los días de clases, por eso en Entre Ríos estamos trabajando para normar lo que son las jornadas extendidas, como así también los programas de extensión de jornada”, aseguró.

Panozzo opinó que “los chicos deben estar cada vez más tiempo en el sistema educativo”, sin embargo luego agregó: “Si nosotros agregamos dos horas por día en la semana, esto multiplicado por los meses implica varios días más. Será un debate en la legislatura. Nosotros tomaremos una postura. Pero debemos avanzar no sólo en la cantidad de días, sino en la calidad. No se trata de sumar jornadas, sino también de ver los contenidos“.

Por último, el funcionario provincial se refirió a las medidas de fuerza que vienen tomando los gremios docentes: “Nosotros apostamos a que sea esta cantidad y no más. Día de clase que se pierde es día que no se recupera, por eso es una preocupación. Estamos trabajando con los directores para ver cómo recuperamos saberes, para recuperar estos días de clases que no se han dictado”, concluyó.

En Victoria

Si bien es más complejo conocer la situación de cada una de las instituciones educativas del departamento de Victoria el periodista Sebastián Firpo conductor del programa Burro de Arranque que se emite por FM 90.3 dialogó con el rector de la Escuela de Educación Técnica N° Dr. Pedro Radio en relación a las declaraciones que vertió el gobierno nacional.

“Con respecto a lo que dice el ministro no creo que se de en las escuelas del interior, en ciudades que tengan mediana cantidad de población, porque si bien debo decir que hay un porcentaje que ronda entre el 12 y el 20 % es cierto que tiene problemas con matemáticas, problemas y serios, pero no indica que el 50% no pueda trabajar con operaciones básicas” dijo el rector Pablo Turchet.

Además el docente agregó: “Nuestra escuela tiene la característica que suele ser muy dura en el tema de matemática, por la aplicación del cálculo, porque aquí el cálculo no es una cosa abstracta. Es una cosa que aquí se tiene que aplicar, ya sea para calcular una reacción química, un engranaje, un cálculo estimativo de producción de animales, todo tiene una aplicación. Entonces eso hace que el cálculo matemático nuestro, al tener aplicación sea más absorbido por el chico o aprendido. Este número que tiene el ministro, no sé. He visto otras escuelas en otras provincia, no en la nuestra, donde los chicos realmente le otorgan títulos falsos” denunció Turchet.

También agregó: “En algunos lugares, los contenidos, sí esos son los contenidos mínimos, Dios me libre y guarde. Yo solo estoy haciendo un juicio de valor por lo que conozco, un par de escuelas de afuera. Pero no puedo decir que nuestras escuelas sean tan grave como lo que dijo el ministro” aseguró el rector victoriense.

Terminan pocos

“La escuela Técnica tiene un ingreso de alrededor 150 chicos todos los años, cinco divisiones de 30 alumnos estimativamente quizás para la escuela Técnica es complicado por el hecho de los talleres que vos tenes que dividirlos en pequeños grupos para poder manejarlos” dijo.

Y por otro lado hizo referencia a la escasa cantidad de alumnos que finalizan sus estudios en la institución. “Cuando vamos a los números de cuantos se reciben ahí esta otra realidad, porque si vamos al caso en esta escuela se recibieron 22 alumnos el año pasado. Y el anterior fueron 18 y en el 2014 también fueron 18… Entran 150 alumnos y se reciben 18 o 20, si son muy pocos, la verdad que son muy pocos”.

“Pero es una realidad, el desganamiento en la escuela Técnica se produce entre el tercero y cuarto año, cuando los chicos terminan el ciclo básico y elijen cual va a ser su especialidad, si va hacer mecánica, química o agro técnica. Se produce un fenómeno que el chico en su cambio psicológico o costumbres sociales, el chico va a un cumpleaños de 15 y se juntan con chicos de otras escuelas y se da cuenta que en las otras instituciones la exigencia en es menor. Nuestro nivel de exigencia es un poquito más duro porque un técnico necesita tener ciertas cosas muy firme” aseguró.

“Debo decir que en nuestra ciudad y en varias otras de la provincia de Entre Ríos, es bastante grave el tema del desganamiento de los chicos entre tercer y cuarto año, que se retiran de la escuela a una escuela de un solo turno” planteó Turchet.