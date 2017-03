Convocatoria a productores apícolas

Locales / 21-03-2017

Desde la Dirección de Producción y Desarrollo del municipio victoriense, se convoca a todos aquellos productores apícolas que posean una sala de extracción o sala de acopio de miel a realizar inscripción de las mismas en el Registro Único Nacional, hasta el 31 de marzo.

Todas las salas de extracción y acopio deben inscribirse, siendo ésto independiente si cuenta con habilitación o no.

Las salas que aún no cuenten con habilitación pero se inscriban en este nuevo Registro, tendrán el beneficio de contar con un número de inscripción provisorio que les permitirá comercializar su producción.

Aquellas salas que no se inscriban en este nuevo registro, no podrán comercializar su producción y no podrán inscribirse luego de esa fecha.

¿Cómo se realiza el trámite?

Acercarse a la Dirección de Producción y Desarrollo Local de calle España 74, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00, con DNI y constancia de inscripción a la AFIP (cuit).