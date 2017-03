Controles realizados en carnicerías

Locales / 16-03-2017

La Municipalidad de Victoria, por medio de la Sección de Bromatología, dependiente de Inspección General de Gobierno entre los meses de enero y febrero del año 2017, viene realizando controles preventivos e inspecciones en el rubro Carnicería y Pollería, ubicadas en los diferentes puntos de la ciudad. En lo que va del año 2017, a la fecha se han realizado un total de 37 (treinta y siete) comercios de venta de productos cárnicos.

Además de la comercialización de productos cárnicos, estos comercios elaboran sub productos de origen cárnico, como ser milanesas, hamburguesas, albóndigas, chacinados, embutidos, para lo cual es necesario que se encuentren habilitados y reúnan las condiciones higiénicas – sanitarias y bromatológicas, tanto del establecimiento, como también, las condiciones organolépticas de la materia prima destinada a la preparación de estos productos.

Durante las inspecciones realizadas, se controlaron las condiciones de los productos alimenticios, origen y procedencia, línea de producción de alimentos, instalaciones y condiciones edilicias, equipos y utensilios de trabajo, condiciones del manipulador y documentación reglamentaria.

Se procedió al decomiso de carnes que se encontraban en inadecuadas condiciones organolépticas (color, olor, textura), también por falta de documentación que acredite y garantice su origen. La causa de los decomisos realizados de carne picada, son mayormente, por comprobar que en su proceso utilizaban restos de cortes de carnes y grasas, no aptas para su consumo y condiciones inadecuadas de las maquinas utilizadas para su proceso (picadoras de carne).

La Ordenanza Municipal nº 2218 establece en su Art. 39º Inc.10- “Se prohíbe la tenencia de carne picada, esta deberá prepararse por pedido, a la vista del público y expenderse en forma inmediata”

Por eso la sección de Bromatología informa que los consumidores tienen derecho a comprar carne picada eligiendo el corte de carne que ellos deseen, el cual debe ser picado al momento de la compra y a la vista del cliente.

No solo basta con adquirir un producto inocuo, es decir que no cause enfermedades, sino que también es indispensable que sea nutritivo, para que el mismo cumpla con las funciones específicas para el organismo.