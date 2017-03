Concejo Deliberante, una sesión tranquila en tiempo y forma

Politica / 29-03-2017

Ingresaron varios temas en las últimas horas de la tarde de hoy en la sesión ordinaria semanal, desde un viaje a la provincia cordobesa, para bochófilos no videntes, hasta las distintas presentaciones que se leyeron para tener en cuenta a estudio y aplicación.

Fue aprobado por unanimidad para que desde la presidencia del cuerpo se envíe una nota y así dar ayuda económica, a la participación en un Torneo Interprovincial de Bochas para no videntes, que se desarrollará en Villa Allende, Córdoba del 31 de marzo al 2 de abril.

Se aprobó el Proyecto de Decreto de reconocimiento a ex Combatientes de Malvinas, presentado por los concejales del FPV, fue aprobado y acompañado por todos los ediles.

Por otro lado fue aprobado y acompañado por todos los ediles un pedido de informes referente a una consulta sobre la vigencia de la Ordenanza 3093 que se refiere a las iniciativas privadas.

Se aprobó por unanimidad un Despacho de Comisión de Acción social referente a un Proyecto de Resolución que invita al Departamento Ejecutivo Municipal a implementar las ordenanzas referentes al Área de la Mujer y del Hogar de Tránsito en nuestra comunidad.

Otra, el Proyecto de Resolución que invita al Ejecutivo a regularizar el reclamo ante la Comisión Nacional de Regulación de transporte CNRT, para que de manera urgente adopten las medidas correspondientes para que efectúen el control de los transportes interurbanos en el trayecto Victoria, Rosario y viceversa, esto tiene que ver con el servicio y la calidad del mismo.

Aprobado por mayoría sobre el proyecto que homologa decretos elevados por el ejecutivo municipal, el cual se refiere a la prolongación de la emergencia hídrica.

Luego se constituyó en tribunal de alzada el cuerpo deliberativo y no se hizo lugar a las apelaciones insistiéndose en las sentencias ya brindadas por el órgano comunal involucrado.

La edil Graciela bar presentó una nota para que se resguarde la falta de orden en el cuerpo.

El Edil Miguel Albornoz del Bloque Cambiemos, presentó Proyecto de Ordenanza Tributaria donde se intenta achicar el monto que se paga, como pena por las demoras en las prestaciones de ddjj en los comercios de nuestra comunidad.