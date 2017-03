Agmer I, ¿gran Hermano en las Escuelas?

Solicitada / 03-03-2017

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, sacó una solicitada en los medios de comunicación, haciendo referencia al control de asistencia que se quiere realizar a los docentes, a través del denominado scaner facial.

SECCIONAL VICTORIA

La DISTOPÍA que plantean José Luis Panozzo y Gustavo Broin.

Si buscamos el significado de la palabra “distopía” nos vamos a encontrar con que la misma es lo contrario a la “utopía”. En una sociedad distópica, quienes están a cargo del poder, toman las ideas utópicas y las llevan al extremo indeseable, convirtiendo el funcionamiento armonioso de la sociedad en una realidad donde las doctrinas se erigen en sistemas totalitarios e injustos, con altos grados de sofisticación tecnológica y carácter represivo.

La novela de George Orwell, “1984” es una expresión de la Distopía. Allí aparece el control total de todas las actividades de los habitantes a través de sistemas tecnológicos que hasta incluso evitan el libre pensamiento y la libertad de acción, ya que todo es controlado por el “Gran Hermano”.

En Entre Ríos se está transitando el mismo camino. Con funcionarios que, hoy por hoy, están reprimiendo, a través de diferentes medios, la libertad de sus trabajadores, y por defecto, de la sociedad en general.

Si nos limitan y coartan nuestro trabajo, a través de la utilización de instrumentos “supuestamente legales”, ¿qué nos depara el futuro?, ¿la quita total de derechos?, ¿la negación a pensar diferente?, ¿la persecución ideológica?

Hace muchos años, un Canciller Alemán, luego devenido en Dictador, tomó la decisión de marcar con un número a los trabajadores de los campos de obreros con la intención de controlarlos. Todos sabemos lo que luego ocurrió.

Esa es la mentalidad de quienes quieren llevar adelante el sistema de control de asistencia docente a través de un Scaner Facial, o Detector de Rostros. Marcar a cada uno de los docentes para tener su “rostro registrado”.

Es muy fácil determinar que quienes tienen esas ideas, y las intentan llevar adelante, pertenecen a lo más rancio del Neoliberalismo, que cree que las Escuelas se pueden y deben, administrar como una EMPRESA. Mentes burocráticas y tecnocráticas que se han ido empobreciendo al encontrarse durante tanto tiempo lejos de las aulas.

Para eso SI hay dinero.

NO lo hay para los Comedores Escolares. Tampoco para las Partidas de Limpieza. Mucho menos para hacer reparaciones en escuelas que no tienen agua y luz (Escuela Nº 46 “Patagonia Argentina” de la zona de islas, por citar solo un ejemplo), ni ampliaciones de aulas, ni mobiliario, ni mesas, ni sillas, mucho menos material didáctico, libretas de calificaciones, libros de firmas, etc., etc., etc.

¿Acaso en alguna oportunidad se pusieron en discusión las Condiciones Laborales en las cuales los docentes desempeñan su labor en la ciudad, el campo o la isla? Parece que ese no es tema de discusión.

Lo que no se explicita es que ese, supuesto, sistema infalible, está conectado al mismo sistema que hoy está realizando MALAS LIQUIDACIONES DE SUELDO.

Lo que nos lleva a especular, con seguridad, que muchos docentes no cobrarán su salario, verán reducidos sus ingresos, se demorarán las acreditaciones de haberes, y se habrá logrado el objetivo del Gobierno Provincial: AJUSTAR. Y tanto Panozzo como Broin serán cómplices de ello.

AGMER SECCIONAL VICTORIA