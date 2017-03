AFA y Agremiados no lograron un acuerdo y sigue el paro

Deportes / 04-03-2017

Mientras Sergio Marchi,. titular de Agremiados, manifestó que la situación del paro “está peor que ayer”, el vicepresidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, Javier Medín, aseguró que “ahora los clubes tienen que jugar” y “con juveniles”.

“No hay solución, esto está peor que ayer, lo peor es que el Ministerio de Trabajo parece una dependencia de la AFA”, reconoció Marchi a la salida de la cartera.

“¿Ustedes creen que los futbolistas no quieren jugar, que no esperan una solución a este problema? -se preguntó-. Acá no hay ninguna situación política y diría que ya excede lo sindical: es una cuestión humanitaria con muchachos que no cobran hace meses. Lo único que existe acá es un reclamo legítimo”.

Marchi ratificó el paro y denunció que “están apretando jugadores” para levantar la medida

Marchi también se mostró preocupado por el futuro del fútbol argentino, “porque aun estando el dinero depositado (por la rescisión del contrato del Fútbol para Todos con el gobierno nacional), no alcanza para las deudas que se acumulan. Para peor, la AFA les ha seguido dando contratos a los clubes que no cumplen con el pago de los salarios”.

Respecto de la opción de que la fecha se juegue con juveniles, el ex defensor de San Lorenzo dijo que “corre por cuenta de los clubes” y agradeció “la solidaridad de muchos entrenadores que manifestaron abiertamente su negativa a dirigir a los chicos de inferiores”.

“Si juegan sería un acto de cobardía -señaló-, porque los dirigentes que dicen en voz alta que quieren instituciones correctas tienen que usar el tiempo en dar la batalla con los que hacen las cosas mal y provocaron este zafarrancho”.

Finalmente, el dirigente de FAA se negó “a polemizar” con el abogado Javier Medín, de la Comisión Normalizadora de la AFA (quien dijo que “se debe jugar”), pero aclaró: “Tendría que haber hecho caso cuando le advertimos ya en noviembre que esta situación de iba agravando”.

“Pero ahora no tienen respuesta. Lo único que hubo es presiones a los futbolistas para jugar a cualquier costo. En vez de apretar a los jugadores como los han apretado, tendrían que usar el tiempo en hablar con los dirigentes deudores para saber cómo van a pagar”, concluyó.

Por su parte, Medín, junto a Claudio Tapia, dirigente del ascenso aseguró que se realizó una oferta superadora y “ahora los clubes

tendrán que jugar”

“La fecha se juega. Y vamos a liberar el artículo 205 para que no tengan necesidad de los ocho contratos profesionales”, admitió.

Medín estuvo acompañado por el presidente de Barracas Central, Claudio Tapia, quien agregó que van a “jugar con los que estén a disposición”.