A la escuela. No es para asustarse

Interés General / 01-03-2017

Seguramente habrá que seguir ajustando el cinturón, pero la canasta escolar en Victoria presenta opciones. En relación al año pasado se evidencia un aumento del 25 por ciento. En indumentaria los precios crecieron un 20 por ciento.

Esta es la “tradicional” nota de la Canasta Escolar. Aunque todos los años cobra vigencia e interés ya que irremediablemente, tarde o temprano, deberemos recurrir a las librerías para encarar el ciclo lectivo y nunca está de más saber cómo están los precios este año.

Haciendo un relevamiento de los trabajos de los últimos cinco años, comprobamos que desde el 2012 hasta el 2017, los precios de las casas de Victoria estuvieron a la altura de las circunstancias, e incluso por debajo de los precios estimativos que se sugerían a nivel nacional y provincial.

Esta año también los precios están acomodados, de acuerdo a las aspiraciones de cada familia, y lejos de más del 50 por ciento de aumento que se anunciaba en algunos medios en relación al año pasado, nuestro semanario calculó el aumento entre el 25 y 30 por ciento en promedio en todos los rubros.

“Los artículos no mostraron aumentos significativos en los últimos meses, sino que las cosas han ido subiendo durante todo el año paulatinamente”, señaló Juan Pedro Oberti, propietario de una librería céntrica.

Este año, hasta el momento no se tiene novedad de algún convenio del gobierno que sirva de referencia para armar una canasta escolar, como en la época kirchnerista, pero una canasta básica (sin contar la mochila), con buenas marcas, pero sin grandes pretensiones, puede rondar los 300 pesos (ver Algunos precios).

Canastas para cada bolsillo

Como siempre los precios de mochilas, canoplas, y carpetas, es muy relativo, ya que las que corresponden a determinadas licencias (marcas y personajes), o más novedosas pueden incrementar su precio hasta límites desopilantes. Para dar un ejemplo, una mochila de las mismas dimensiones y con las mismas prestaciones se consigue desde 170 pesos, pero asciende a más de 1200 si es original de una marca particular y tiene los personajes y cantantes del momento. “Hoy venir a la librería es como ir a la juguetería, pero es inevitable venir con los chicos”, explica el comerciante que asegura que se puede adaptar todo a la posibilidad del bolsillo de los padres.

A diferencia de años anteriores, hoy se encuentra prácticamente todo. Variedad de marcas para un mismo producto, y la liberación de importaciones permitió un stock en los negocios donde no falta nada.

Este año, según comentan los comerciantes del rubro, las ventas no se detuvieron durante las vacaciones, aunque obviamente se intensificaron en febrero.

Para indumentaria hay que caminar más

Los chicos crecen y llega un momento que las mangas del guardapolvo se acercan al codo y no queda más remedio que comprar uno nuevo. Ni hablar si pega el estirón y pasa de calzar 35 a 40 en menos de dos años. También sucede que no se puede condenar toda la infancia al más chico a usar lo que deja el hermano mayor y se merece algo “a su medida”. Entonces la situación se complica y la vestimenta puede desequilibrar cualquier economía, incluso de los sectores pudientes, porque en este rubro no hay límites de precios si uno busca marcas y estilos. Si bien se siente más, según un relevamiento realizado por nuestro medio, los precios tanto en indumentaria, como en calzado escolar ha registrado un aumento menor que el de los útiles escolares, estimándolo entre un 20 y 25 por ciento. Claro que para conseguir precios en Victoria, “va a tener que caminar”, como recomendaba una recordada ecónoma. En guardapolvos encontramos precios que van desde los 150 pesos, hasta los 1000, siempre dependiendo de la calidad y el talle. En general, los propietarios de tiendas, no se quejan tanto por la baja de las ventas, más bien les preocupa la competencia desleal, en un fenómeno que se está presentando en el rubro, muy similar al que sufrieron los supermercados nacionales, ante la llegada de empresas de capitales extranjeros. “No me preocupa la competencia, si lo hacemos en igualdad de condiciones, pero mientras yo absorbo todos los costos laborales de mis empleados, en la tienda de la otra cuadra son todos monotributistas”, manifestó un comerciante de calle Alem.

Entonces, no es para asustarse. El inicio de las clases nos obliga a un gasto extra, pero si educamos a nuestros hijos con responsabilidad, y nosotros mismos aceptamos nuestras limitaciones económicas, no hace falta viajar a Rosario o Paraná para hacer la gran compra de febrero. En Victoria se pueden encontrar buenos productos, a buen precio, y apoyando a los negocios de la ciudad.

Algunos precios de artículos escolares

Repuesto Gloria x440 $ 102,50

Lápices de colores X 12 Faber $ 61

Sacapuntas plástico $ 1,50

Adhesivo vinílico Plasticola 49 g $ 13,50

Carpeta tapa dura $ 34

Regla plastica $ 3,50

Marcadores largos X 6 $ 11,5

Bolígrafo bic $ 4

Cuaderno tapa dura éxito 96 hojas $ 94

Fibras X 6 Esco $ 11,50

Compás $ 17,50

Lápiz negro $ 3

Goma lápiz-tinta $ 3,40

Set geometría (4 unidades) marca Naped $ 40

Mochilas desde $ 170 a $ 1300

Algunos precios de indumentaria (todo talle 16 y números hasta 35)

Guardapolvo varón Arciel $ desde 150

Guardapolvo mujer Arciel $ desde 250

Remera Piket blanca desde $ 50

Conjunto deportivo (pantalón y campera) desde $ 200

Camisa blanca $ desde $ 200

Media colegial $ desde $ 25

Zapato tipo Guillermina para niña desde $ 300

Zapatillas deportivas para niño desde $ 300