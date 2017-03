La visita de la cúpula de Agmer Victoria, a la Escuela de Laprida

Locales / 30-03-2017

Desde Agmer seccional Victoria se acercaron en la jornada de ayer al establecimiento educativo Francisco Narciso de Laprida, para constatar in situ esta obra que ha sufrido un sin fin de adversidades. Al finalizar el recorrido, confeccionaron un comunicado enviado a los medios de comunicación.

COMUNICADO SECCIONAL AGMER VICTORIA

En el día de la fecha, 29 de Marzo de 2017, realizamos una visita a la Escuela N° 1 Francisco Laprida , que, como es de público conocimiento, la empresa que se encontraba trabajando en dicha Institución nuevamente paralizó las obras e hizo abandono de la misma.

En el recorrido que se realizó, pudimos constatar diversas irregularidades como: humedades en el techo del salón de actos, producto de filtraciones, ventanas sin vidrios y persianas, algunas de ellas clausuradas por falta de colocación de sistemas de cerramiento, rajaduras en el piso superior que indicarían movimiento de estructura, clausura de baños de nivel inicial, por estar lleno de materiales utilizados por la empresa.

También se nos comentó que siguen teniendo problemas con un sector de las instalaciones eléctricas y en referencia a esto no podemos dejar de puntualizar que los reflectores instalados se encuentran llenos de excremento de palomas y sin duda a la hora de su utilización deben presentar algún riesgo.

Ya en el sector de patios, pudimos constatar, el estado de abandono con el que se encuentra el mismo, falta de desmalezamiento, pero por sobre todas las cosas la falta de condiciones de seguridad.

No existe ningún vallado de seguridad, ni cosa que se le parezca, solo la voz de un docente que pueda dar alerta de los riesgos presentes

Hierros a la vista sin protección alguna, alambres, cascotes, todo tipo de restos de la construcción diseminados por todo el predio con el peligro que eso representa.

También pudimos visibilizar una pileta llena de líquidos que se utilizaban para limpiar y remover restos de pintura de las persianas sin ninguna medida de seguridad que impida causar un accidente.

Por lo consiguiente creemos que no se encuentran garantizadas las condiciones de seguridad mínimas en estos sectores y que ante el abandono de la empresa días atrás , el responsable de la zonal de Arquitectura de Victoria, Gastón Gabial, debió prever esta situación y obrar en concordancia , para garantizar que ningún miembro de la comunidad educativa pueda sufrir accidentes.

Hemos remitido dicho informe a los representantes y miembros Paritarios de AGMER, para que tomen conocimiento de la situación y realizar las gestiones pertinentes, para que quienes deban solucionar la problemática actúen en consecuencia.

También mantuvimos diálogo con el Senador Roque Ferrari, quién se comprometió a averiguar las razones por las cuales esta ansiada obra se paralizó y aún no puede ser entregada a la comunidad educativa, que ha recibido gran cantidad de promesas incumplidas.

PEDRO GUTIERREZ, SECRETARIO GENERAL

MARIO CARDOZO, SECRETARIO GREMIAL