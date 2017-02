Victoria, tiene su propia cerveza artesanal

Locales / 24-02-2017

En la ciudad de Victoria comienza a destacarse la producción de cerveza artesanal. En esta oportunidad conocemos la marca “Atalá” en sus diversas variedades. Aún falta que los comercios locales ofrezcan los productos que se realizan en la ciudad.

Probablemente a la ciudad de Victoria para superarse turísticamente aún le falte desarrollar comercialmente su producción local; productos que existen de la mano de jóvenes soñadores y visionarios que coinciden en la idea de potenciar la marca Victoria.

Si bien los victorienses, nos caracterizamos por ser conservadores, aún no ha llegado el tiempo que le demos lugar a los productos artesanales hechos por manos de Victoria, que tienen un valor agregado propio, que deberían de ser promocionados y puestos en la venta en los diversos servicios turísticos de la ciudad de Las Siete Colinas.

Claro que el rol del Estado no puede estar ausente, sería trabajo directo de la Dirección de Turismo generar un jornada de trabajo interna donde hoteleros, bares, confiterías, cafeterías, alojamientos, etc. dispongan de una carta propia de las producciones victorienses (caramelos, cervezas, alfajores, miel, queso, salame, agua, tejidos, cuchillos, pinturas, etc.) elaboradas por los microemprendedores de la zona.

Búsqueda de lo artesanal

En los últimos años es común que los turistas y visitantes recorran diversas zonas del país y pidan probar o recorrer productos regionales. La producción de cerveza se ha instalado en Victoria y pareciera que vino para quedarse, pero obvio que dependerá de los victorienses si se atreven a defender los productos que llevan la marca la ciudad de las rejas.

Si bien en no todos los bares se puede adquirir una cerveza artesanal, en los principales atractivos turísticos del país es tendencia que la cerveza artesanal le gane a la industrial. Muchos la eligen por el sabor y otros porque siempre están dispuesto a conocer lo propio de los lugares que visitan. Hay bares que han optado por vender cervezas artesanales y se están dando cuenta que van por el camino correcto. Es un mercado que está en pleno crecimiento y con una expansión incalculable porque se ofrece muy buena calidad, obvio que mientras más opciones existen, más posibilidades para elegir hay.

Atalá, la cerveza de Victoria

El joven Marcos Corvoisier (27) comenzó a abrirse camino en Victoria en plena avenida Centenario (al 178) con su emprendimiento de cervecería, honrando a nuestros antepasados Chanas, eligió como marca el término “Atalá”, que significa Descanso.

Corvoisier planteó: “Esto surgió hablando con mi hermano, lo intentamos, nos gustó lo que salió”, primero realizaron la cerveza rubia clásica, luego se lanzaron con otras variedades.

Además contó: “Nosotros venimos trabajando con el emprendimiento de Nuestros Sabores – que se encuentra ubicado al ingreso de la ciudad por la ruta 11- le ofrecimos el producto, lo probó y le gustó”.

Obviamente que el emprendimiento cervecero cuenta con las habilitaciones correspondiente y proyectan la concreción de su edificio propio en 70 u 80 metros cuadrados, con la posibilidad que los interesados puedan visitar la fábrica y conocer la producción local. “Ya hemos hablado con Bromatología Municipal, le hemos mostrado los planos de la fábrica, queremos tener un lugar donde la gente pueda acceder y ver el equipamiento, donde se pueda explicar de manera detallada los equipos y las instancias que tiene el proceso”.

Procedimiento

La cerveza Atalá, es elaborada en pequeños lotes usando materia prima de alta calidad, que invita a tomarse un momento para disfrutarla. Tiene agua, cebada, lúpulo, levadura y azúcar.

Todo parte del agua y la cebada, esta se macera a cierta temperatura para que largue todos los almidones y después estos pasan a un fermentador donde se le adiciona levadura, está entra en contacto con el azúcar y se va convirtiendo en alcohol el dióxido de carbono que hace la efervescencia. El proceso lleva entre tres y cuatro semanas.

Actualmente la producción es limitada, por mes se produce cerca de 200 litros. La botella de 355 ml tiene un costo de 50 pesos y la de 660 ml de 70 pesos.

Futuro

El joven emprendedor se mostró optimista en cuanto al futuro de la producción de cerveza regional. “Hay mucha gente que le llama la atención lo artesanal, hay gente que está de paso y va a visitar lugares o productos regionales. Hoy en día las cervezas comerciales vienen muy aguadas, ya no tienen tanto el gusto a la malta, algunos prefieren cambiar” dijo quien comentó que al desarrollar un producto que le apasiona, no lo siente como un trabajo, sino como un desafío.

“Estaría bueno que la gente pruebe los productos de acá y apueste a ellos, más allá del valor, vas a sentir que estas tomando algo de calidad y muy bueno” sintetizó.

Quienes estén interesados en conocer el producto ó solicitar envíos podrán hacerlo mediante la red social Facebook: Atalá Cerveza Artesanal o telefónicamente: 03436 15616374.

Variedad

• Cerveza rubia: esta cerveza es la clásica, lleva la malta base.

• Cerveza dulce: es una rubia que se le agrega miel.

• Cerveza roja: esta tiene otras cebadas tostadas y avena.

• Cerveza negra: lleva adiciones de maltas más tostadas, con olor a chocolate y café.

• Cerveza imperial: lleva adiciones de maltas más tostadas, con olor a chocolate y café, con la particularidad que se concentra mucho más la malta y tiene más porcentaje de alcohol.