Ser runner o corredor en Victoria

Deportes / 05-02-2017

En las siete colinas llega el verano y tanto en la costanera como en avenidas, plazas y demás espacios públicos se ve como centenares de personas corren y entrenan. Este semanario habló con el Psicólogo y Preparador Físico, Coordinador de tres grupos de entrenamiento de la ciudad, Isaías Trosman.

Isaías Trosman, Psicólogo y Preparador Físico

Si hay algo que caracteriza los atardeceres en la costanera de las siete colinas, es la cantidad de gente corriendo o caminando, extendiéndose por los boulevares y avenidas; si bien caminar es una actividad muy popular y al alcance de todo grupo etário, el correr es el contrapuesto para lo que hay que estar preparado.

Según los idóneos en la temática deportiva del correr, la primera pauta a tener en cuenta es el objetivo, saber si es por salud, para perder peso u otra razón.

Sea cual sea el objetivo es importante definirlo y tenerlo en mente desde el principio, agregando tiempo y dedicación, màs la vestimenta correspondiente, acompañado de un plan de entrenamiento acorde a cada necesidad física.

LA SEMANA habló con Isaías Trosman, quien además de ser preparador físico es Psicólogo , especializado en Psicología del deporte, que además lleva adelante tres grupos de entrenamiento, que tienen como punto de reunión la Plaza Libertad.

Aclarando conceptos, poniendo todo en su lugar

“Para mi hay corredores y hay runners, corredor es el corrió toda la vida por ejemplo acá en Victoria la Pipi Rivero, Víctor Clivio, mi viejo y tantos otros”, comenzó Trosman dejando en claro que “ser runner”, es una moda instalada hace ya algunos años , “ es como un touch como para que tenga mas brillo, yo diría que es como más tranquilo que correr, ya que se hace más por hobby”

“Acá en Victoria no es por menospreciar, pero ahora hay más runners que corredores, una cosa es entrenar para competir y otra hacerlo por hobby , salud o pasatiempo “

– ¿ Cualquier persona puede correr? En cuánto tiempo logra cierto estado?

– Es un proceso no hay que apurarse y querer correr, yo les digo a los principiantes que hay que hacerlo de buena manera, porque de lo contrario termina siendo contraproducente para la salud, vienen lesiones y hasta riesgos cardiacos si no está bien controlado, por eso yo en mis grupos tengo tres niveles de actividades o tres subgrupos internos, uno que entrena a nivel más competitivo, uno intermedio que corre y participa en eventos como maratones y un tercero que sería el más principiante que arrancamos con caminatas, trote, como una adaptación a lo que es después correr .

Recalcando que él apuesta a que sus grupos de entrenamiento sean abiertos a gente principiante, que arranquen de cero, “ yo apunto como objetivo grupal a que sean todos corredores de 10 km y después cada uno tendrá lo suyo”.

Para ingresar a su grupo de trabajo, nuestro entrevistado solicita los estudios correspondientes que determinen la aptitud física de la persona, es decir previa realización de un chequeo médico y una ergometría, prueba de esfuerzo realizada por el cardiólogo, que define calificadamente lo que puede hacer.

“Correr depende de la persona y a lo que apunte, la gente de èlite capaz que corre entre 80 y 120 kms por semana y un runner yo estimo que anda entre los 30, 45 km por semana”, estimó, destacando que la duración de la actividad nunca debe ser inferior a 40 minutos, para que se genere un proceso interno, una activación general del cuerpo.

– ¿Con qué asiduidad es conveniente correr?

– No es conveniente correr todos los días, hay tiempo para el cuerpo y para la actividad, hay tiempo para las planificaciones por eso entrenamos día por medio, el cuerpo necesita un descanso que es muy importante, hay días que se corre fuerte, otros despacio, los hay de estiramiento, de esfuerzo y variar de actividades, no hacer siempre lo mismo porque el cuerpo hace un gasto, por ejemplo la gente que quiere adelgazar el cuerpo se termina acostumbrando y no llega un punto en que no hay gasto de nada y segundo por el tema de las lesiones, las cargas de entrenamiento hacen que si no están acostumbrados y se exceden, vienen lesiones articulares musculares o de ligamentos.

Correr…todo es cuestión de cabeza y actitud

“Correr es una cuestión de cabeza, en un cincuenta por ciento, porque si el físico no te acompaña vas a terminar haciéndote mal a vos mismo, es un deporte mental individual”

Sobre todo destacó los pilares psicológicos que sostienen a un corredor o runner, como la motivación que hace de contrapunto de la ansiedad, miedos y la tolerancia a la frustración, ya que no siempre se obtienen buenos resultados.

“La motivación es fundamental, primero para arrancar y segundo para sostenerte en la actividad, la motivación es una fuerza interna que hace que vos te muevas y quieras lo que estás haciendo”, enfatizó.

– ¿Cómo se trabaja la tolerancia a la frustración en un runner?

– Eso depende de cada persona hay gente que lo tolera bien y otra que no, por ejemplo es más difícil con los principiantes, ya que si no hay buenos resultados y si no hay un apuro deviene la frustración, esa sensación de fracaso y abandonan. En el grupo de trabajo a veces tenemos charlas , pero más que nada no hay que dramatizar, no quedarse enganchado en miedos y trabas mentales que tienen por su formación de vida, sino enfrentarlos y animarse para salir adelante.

Ya finalizando Trosman hizo incapié en la esencia que encierra esta actividad física y que va mucho más allá, a su entender que una simple práctica deportiva, “hablo de tener un buen diàlogo interno con uno mismo, yo digo cuando arrancaste a correr te peleaste mil veces con vos mismo, ser runner es encontrarse con uno mismo”.