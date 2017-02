RAMÍREZ FESTEJA: BAILARINES REFLEJARÁN EN UNA COREOGRAFÍA LA VIDA DE PANCHO RAMÍREZ Y LA DELFINA

Regionales / 07-02-2017

En el marco de los festejos por el 129º aniversario de General Ramírez, el sábado 11 de marzo un elenco de bailarines de nuestra ciudad presentará un cuadro histórico-coreográfico en el que se reflejarán momentos de la vida de Francisco “Pancho” Ramírez y La Delfina.

El mismo llevará por nombre “Ramírez, el caudillo enamorado” y estará dirigido por el Prof. Fernando Gabriel Gorosito. Cabe destacar que desde la Subsecretaría de Políticas Culturales se realizó una convocatoria abierta a todos los bailarines y cuerpos de danzas de la ciudad para que puedan participar de este número artístico.

“Esta presentación será un desafío como cada propuesta que me llega. Pero que tiene un sabor más que importante porque estamos reflejando la historia de nuestros caudillos. Tenemos que buscar una gran presencia escénica ya que estamos hablando de nuestra historia. Seguramente, para mí es un compromiso porque tengo que dejar reflejado, en los cuerpos de mis bailarines, esta historia y que se entienda”, dejó en claro el coreógrafo paranaense quien manifestó que todos los temas musicales tendrán vinculación con los protagonistas de la historia.

En este sentido, Gorosito también hizo hincapié en las danzas que se incluirán en el cuadro. “Va a haber una zamba que si bien no es una danza que refleja nuestra región, si habla de la región en su letra. Después tendremos clásicos de Don Linares Cardozo como la Chacarera del Río Seco. Además contaremos con chamamé, chamarritas y malambos. En todos estos estilos, vamos a vivir la pasión y el amor de Pancho y Delfina como así también recrearemos la batalla”.

Por su parte, en alusión al desempeño de los bailarines en escena, Fernando fue rotundo en un aspecto trascendental: “más que aprenderse la coreografía, es necesario poner a los bailarines en el contexto histórico, que aprendan lo que están haciendo y que no es cuestión solamente de bailar. No puedo bailar y representar algo que no conozco. Los bailarines están empapándose de la historia”.

SOBRE EL COREÓGRAFO

Fernando Gabriel Gorosito es de Paraná y durante varios años trabajó en el Ballet de los Hermanos Cuestas. Fue director de coreografía del Ballet Oficial de la Fiesta Nacional del Mate por 18 ediciones y ha desempeñado tal labor en diversas localidades de la provincia como Victoria, Nogoyá, Concordia, entre otros. Entre sus recientes logros, se destaca el primer premio que obtuvieron sus bailarines en el certamen “Nuevos Valores”, en Pareja Tradicional, que tuvo lugar en Cosquín.