Privados buscan mejorar la zona de playa y costanera

Locales / 09-02-2017

El intendente Maiocco recibió a un grupo de empresarios con el objetivo de dialogar sobre un proyecto de ampliación de la zona de playa. El objetivo es contar con mil metros de playas para el verano 2018.

Un grupo de empresarios de Victoria y de la región mantuvieron un encuentro con el intendente Domingo Maiocco con el objetivo de dialogar sobre un proyecto que podría ampliar la zona de playa de la ciudad de Victoria.

“Nos reunimos viendo la necesidad de un proyecto de playa, todos llegamos a un acuerdo de ponernos a trabajar en conjunto, en base a eso charlamos con la intendencia, ellos también entienden lo que hay que mejorar en el sector de playa y en el sector costero en general” comentó Walter Nuñez, integrante de la Cámara de Turismo de Victoria.

Playa para todos

Además informó que próximamente se realizará un nuevo encuentro para presentar el proyecto y en base a eso buscar la forma legal para ejecutarlo, la idea es contar en la próxima temporada de verano con una amplia playa y un sector costero mejorado. “Es un proyecto superador, que nos vendría muy bien. Hay que tener en cuenta que si bien el proyecto es encarados por parte de privados y no del Estado, estamos hablando de playa pública y gratuita, ósea de libre acceso.”

También Walter Nuñez resaltó la apertura del intendente Domingo Maiocco al escuchar la propuesta del sector privado. “El intendente está muy proclive para que realicemos el trabajo en conjunto, hubiera estado bueno hacerlo para este año, lamentablemente no se pudo dar. Entiende lo que está generando el turismo en Victoria, quizás el año pasado no lo pudo ver por una cuestión de la creciente”.

Finalmente destacó: “Actualmente el turismo está generando casi 2.700.000 pesos por día por medio del estudio que se ha hecho en base a la Dirección de Turismo, esto los fines de semana cuando tenes el cien por ciento de ocupación. Esto hace que el turismo sea la industria principal de la ciudad” aseguró.

Proyecto

El proyecto apunta a que la franja grande de playa comience casi desde el ingreso al barrio privado El Solar hasta las instalaciones del Club de Pescadores. Los emprendedores que mantuvieron reunión con el intendente Maiocco fueron los empresarios del grupo Misión, Cooperativa Portuaria e integrante de la Cámara de Turismo.

El objetivo es levantar la costa a la altura de la Costanera, dando mayor amplitud y protección ante posibles inundaciones. La idea es conservar la arboleda de la zona por tratarse de una flora característica del lugar.

Si el Departamento Ejecutivo decidiera trabajar el proyecto que proponen los empresarios, la ciudad de Victoria podría tener un verano 2018 con mil metros de playa.

También se conoció que otra idea que manejan los empresarios está relacionada al sector que se encuentra en desuso en la zona ribereña donde actualmente está ubicado el comedor El Canoero, se podría habilitar una de playa de unos 300 metros aproximadamente, la que estarían en condiciones en realizarlo en forma inmediata en el caso que se considere por las autoridades municipales.