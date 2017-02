Para Maiocco el Hogar San Martín se podría eliminar de Victoria

Locales / 09-02-2017

Diversas voces sostienen variadas posiciones en relación a la residencia del Hogar San Martín. Autoridades locales han mantenido encuentro con vecinos. El intendente, Domingo Maiocco, tiene una clara posición.

El miércoles el intendente Domingo Maiocco, junto al senador Roque Ferrari y los ediles Pedro Mansilla y Alicia Obando volvieron a mantener un encuentro con vecinos de la Plaza Libertad, según la comunicación que realizó el área de Prensa y Difusión de la comuna a través de la cuenta de Facebook del presidente municipal bajo el motivo de hablar y diagramar acciones a seguir sobre el funcionamiento del “Ex”-Hogar San Martín, Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).

Según la publicación la residencia “afecta a la tranquilidad y seguridad de los vecinos del barrio, dado el marco de instituciones educativas, deportivas y otros espacios de ocio, que se han visto afectados a su normal desempeño”.

Luego de escuchar a los vecinos, las autoridades locales se han comprometido elevar la situación ante los entes correspondientes en pos de dar una solución definitiva a los vecinos.

Sin dudas, que será el mismo senador Roque Ferrari quien expondrá esta situación a las autoridades del gobierno de Entre Ríos, porque esta institución pertenece al Estado Provincial y el legislador en más de una ocasión ha destacado su buena relación el gobernador Gustavo Bordet.

Maiocco, la tiene clara

El intendente Domingo Maiocco, desde un primer momento no se ha guardado su opinión sobre la conflictiva situación que se ha generado en el Hogar San Martín, si bien es necesario tener en cuenta las diversas problemáticas que atraviesan los jóvenes que allí se alojan.

“Yo fije mi posición ante las autoridades, que no es la relocalización del hogar en Victoria porque con eso transferiríamos el problema a otro barrio” dijo el intendente descartando la idea que se reubique la institución en la ciudad de Victoria.

Además declaró en exclusiva a LA SEMANA: “Para mí definitivamente para realmente reinsertar a esos chicos, no es el ámbito ideal un hogar de puertas abiertas. Por lo tanto la posición mía en resumen, es que directamente se elimine el San Martín de Victoria y las personas que están trabajando el Estado Provincial tiene distintas delegaciones acá en Victoria y hasta nosotros mismos podríamos adscribir ese personal para que no quede sin trabajo” argumentó el intendente victoriense.

El intendente Maiocco considera que el Hogar San Martín podría eliminarse de la ciudad.