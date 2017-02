Nogoyá y su Parque Industrial…..¿y por casa, cómo andamos?

Interés General / 20-02-2017

Nogoyá avanza en la etapa de concreción de la puesta en marcha de su parque industrial, por nuestra parte aquí en la ciudad se está a la espera de la ordenanza municipal que le dará vida. LA SEMANA se comunicó con quien está a cargo de este emprendimiento municipal, el Ingeniero Industrial Matías Bardou.

En la tarde del lunes 13 de febrero, en el despacho principal, con un evento encabezado por el presidente municipal, Rafael Cavagna, se celebró la firma del boleto de compraventa para la instalación de la primera empresa en radicarse en el Parque Industrial de Nogoyá.

En declaraciones a LT39 RADIO VICTORIA dijo, “Nogoyá tiene un Parque Industrial de 56 hectáreas que es una apuesta al futuro, un desarrollo que tendrá su demanda de tiempo, pero que estamos pendientes para que sea una realidad”, recordando orgulloso sus tiempos de concejal, en la gestión anterior, habiéndole tocado oportunamente votar a favor para adquirir el predio, viéndolo hoy ya hecho una realidad desde la intendencia de la ciudad.

“Hoy soy Intendente y ayer firmamos un boleto de compra venta con la primera empresa que se radica en Nogoyá con capitales provenientes de Rosario y San Nicolás de los Arroyos, fabricarán fósforo líquido , empresa que en su plan de trabajo en su primer año va a emplear a veinticuatro personas de nuestra ciudad, hecho que nos da mucha felicidad, pero ahora tenemos que seguir vendiéndolo”,

Como era de esperar, el primer mandatario local habló del trabajo realizado por las dependencias municipales y la comisión del mismo y manifestó su satisfacción por las gestiones realizadas para que la acción sea un hecho.

“Hoy hablaba con mi Coordinadora de Producción Stella Maris Aquino para la semana que viene seguir saliendo nosotros a visitar empresas, tenemos ganas de trasladarnos a Gualeguaychú porque hay una posibilidad en una empresa dedicada al rubro comestibles, que estaría muy interesada”, expresó, dejando en claro su total condescendencia con lo realizado hasta ahora, lo que le genera una gran motivación para continuar.

“Creo que el camino es que nosotros salgamos a conquistar ofertas de inversión, es decir que la política, la dinámica consiste en tratar de generar confianza yendo al potencial inversor y mostrar las bondades que tiene nuestro parque industrial, nuestra ubicación geográfica”.

Destacando que el Parque está inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales, lo cual no es un dato menor, ya que la misma permite acceder a diferentes líneas de crédito.

Caracteristicas de la empresa

La firma pionera es la bonaerense SETARIA SRL, que se dedica a la fabricación de fósforo liquido para nutrir los suelos, especial para nuestras tierras entrerrianas, siendo lo más beneficioso a nivel social la creación de más de veinte puestos de trabajo, comenzando ya en las próximas semanas su instalación.

Por otra parte, el intendente comentó que el hecho debe mirarse más allá del punto laboral y detalló que el mismo muestra el claro compromiso que existe en materia social. “Es fundamental generar empleo para evitar el desarraigo de nuestros jóvenes y así poder generar espacios para que Nogoyá sea su lugar desarrollo”, señaló, amén de invitar a inversores a interiorizarse en el régimen reglamentario para futuras posibles instalaciones.

En este sentido dijo: “Era algo que los vecinos esperaban. Asumimos con el compromiso de trabajar profundamente en materia de ampliación de fuentes de trabajo, creo que con esto hemos demostrado que trabajando de manera ardua y gestionando, la ciudad va avanzar”.

Agregando que el objetivo es que de aquí a dos décadas la vecina Nogoyá se destaque por este emprendimiento.

Cavagna resaltó que a lo que apunta desde su gestión es a abrir caminos, pero sobre todo a que la juventud nogoyaense no emigre y encuentren en su terruño un futuro firme y promisorio.

Victoria y su Parque Industrial….. y por casa? Cómo andamos?

Para responder esta pregunta este semanario entrevistó a quien coordina el Parque Industrial a nivel local, el Ingeniero Industrial Matías Bardou.

“Del caso de Nogoyá se puede decir que la gestión de Rafael Cavagna afortunadamente se encontró con un parque industrial muy avanzado, si bien el nivel de infraestructura hoy no cuenta con nada , en Nogoyá hace ya cinco años que está registrado como tal, tanto en provincia como en nación, es todo el proceso burocrático con el que nosotros estamos cumpliendo ahora”, señaló, agregando que la vecina localidad también ya ha pasado por la autorización del estudio de Impacto Ambiental, reconocido por el Renip, Registro Nacional de Parques Industriales.

La bendita ordenanza

El Ingeniero afirma contundente que el principio de todo esto, será cuando tengan la Ordenanza Habilitante correspondiente , ya que la misma regula la adjudicación de una parcela , desde el momento en que se presenta un interesado.

“La ordenanza se iba a tratar en la sesión extraordinaria pasada y a partir de ahí dar respuesta y cumplir con los compromisos y requerimientos de quienes quieren desarrollar su industria en el parque”, explicó.

Es decir que por nuestra parte, los victorienses debemos esperar a que el Concejo Deliberante trabaje la creación del Régimen de Promoción Industrial y el Proyecto de Reglamento Interno del Parque Industrial.

Nogoyá y Victoria unidas no sólo geográficamente, sino en este tipo de emprendimientos que definirán la pujanza de la región.