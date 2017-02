Maltrato laboral en las siete colinas

Locales / 26-02-2017

Denuncia laboral, reclamos con movilización, todo eso se vivió en Victoria en la semana que nos antecede. La protagonista, una empleada municipal que habló con LT39 RADIO VICTORIA.

Esta semana en Victoria se habló en demasía del maltrato laboral, esta conjunción de palabras que encierran un modus operandi que altera el eje de la persona que lo padece.

¿Cómo definir al maltrato laboral?

Es la denigración permanente al otro, la descalificación, el ninguneo, el obviar por completo el profesionalismo y la consideración hacia el otro, la falta de respeto constante y la gratuidad de las expresiones verbales.

Independientemente del modo que elija el maltratador se trata de una práctica que afecta de manera severa el estado anímico del empleado y que bajo ningún motivo debe consentirse en el ámbito profesional.

El maltrato laboral puede traer importantes consecuencias sobre la salud del empleado, provocando estrés físico y emocional, depresión, problemas de sueño, desmotivación severa que puede conducir al Síndrome de Burnout, cabeza quemada, tema ya tratado en ediciones anteriores por este semanario.

En los casos más severos, el maltrato laboral se manifiesta a través de violencia verbal o física, amenazas, manipulación del trabajo y reducción del salario como forma de presión. En este punto la situación es grave, a este escenario se le llama mobbing laboral.

Es una figura que encierra una situación sumamente adversa, para el sostén emocional de una persona y supuestamente es lo que se ha vivido en las siete colinas en esta semana, entre empleados municipales y el nuevo Director de Inspección General de la Municipalidad de Victoria, Sergio Cuevas siendo el más severo sobre la persona de una empleada, Norma Alarcón cuyo puesto de trabajo está en la terminal de ómnibus, quien por estos momentos se encuentra con certificado médico y licencia, por la situación vivida.

La empleada damnificada

“ No sé si estoy más tranquila, ahora estoy en mi casa con certificado médico y no sé explicar, yo quiero que esto termine rápido y empezar a trabajar”, comentó en los micrófonos de LT39 RADIO VICTORIA, agregando que sintió un gran apoyo de parte de sus compañeros ante el gran ataque verbal que recibió del funcionario Sergio Cuevas, quien le infirió mucho miedo, emoción violenta de la que no había podido despegarse, aún hasta el momento de la entrevista.

El relato de los hechos que hizo fue escueto, dado que todo se encuentra bajo la denuncia correspondiente, dejando claro que éste, se apareció sorpresivamente en su lugar de trabajo y sin siquiera presentarse y con un modo muy agresivo e imperativo, exigiéndole que realizara tareas que no están bajo su competencia.

“Yo nunca había tratado con Cuevas, él se presentó en mi lugar de trabajo, mi función es administrativa: llenar planillas de colectivos de larga distancia, atender el teléfono, algún reclamo, pasar los horarios de colectivos a quienes preguntan, lo mío es administrativo no de inspección”, aclaró.

Bien lo que sigue es el apoyo y reclamo ante la autoridad pertinente de parte del gremio y la contrarespuesta dada desde el municipio, en la rueda de prensa que brindó el Secretario de Gobierno Sergio Navoni, donde dejó sentado que al funcionario mencionado se le realizará una instrucción sumaria, la cual arrojará un resultado final que ayudará al Intendente Maiocco a expedirse.