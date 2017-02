Los bancarios confirmaron un paro nacional este viernes

Interés General / 14-02-2017

La Bancaria responsabilizó al gobierno por el conflicto. La conducción gremial fue facultada para profundizar “el plan de lucha”.

La conducción de la Asociación Bancaria (AB) que lidera Sergio Palazzo responsabilizó al gobierno por “el paro nacional de 24 horas del viernes próximo y por el absurdo conflicto” a partir de “su influencia” para que las cámaras patronales incumpliesen el preacuerdo salarial firmado el 23 de noviembre último, y fue facultada por el plenario de secretarios generales de las 53 seccionales del país para aplicar “medidas de fuerza progresivas” si no hay en breve soluciones.

El secretario nacional de Prensa de la organización, Eduardo Berrozpe, adelantó a la agencia Télam que el plenario de secretarios generales -que deliberó en el Auditorio Malvinas Argentinas de la sede gremial de Sarmiento al 300, en la Capital Federal-, facultó al Secretariado General Nacional para adoptar e implementar las medidas de fuerza de continuidad y profundización del “plan de acción” en caso de falta de respuestas positivas.

La Bancaria responsabilizó al gobierno y, en especial, al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por “el absurdo conflicto”, y acusó a los empresarios de “desacato” por haber incumplido el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordenó pagar “el incremento de haberes a cuenta” de la paritaria final a firmar.

Berrozpe afirmó que el plenario de secretarios generales determinó que el gremio se movilice en todo el país el 7 de marzo, en ocasión de la protesta decidida por el consejo directivo de la CGT, y que también participe hacia fines de ese mes en la segunda marcha y la huelga general programada en rechazo de “las suspensiones, los despidos y la política económica”.

“La Bancaria también adhirió al paro mundial de mujeres del 8 de marzo, en ocasión de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, y trabajará activamente en su organización”, dijo Berrozpe.

Además, el plenario de secretarios generales de todas las filiales bancarias condenó los 40 años de vigencia de la Ley de Entidades Financieras, aprobada por el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex presidente de facto Jorge Videla, que se cumplirán mañana, y repudió que en cuatro décadas no haya sido modificada.

Por último, Berrozpe informó que los secretarios generales nacionales reclamaron otra vez “la modificación de esa atroz ley, que solo fue aprobada y utilizada para perjudicar a la sociedad”.

Los bancarios habían deliberado el jueves y viernes de la semana anterior durante varias horas en miles de asambleas nacionales y “preparatorias” de una huelga general de 24 horas y exigieron otra vez hoy “el cumplimiento de la orden judicial de pago salarial”.

“El anticipo a cuenta de la negociación final será descontado del retroactivo una vez que las partes convengan y firmen la paritaria anual que debe regir desde enero hasta diciembre, por lo que es absurdo el conflicto generado por cámaras y gobierno”, aseguró Berrozpe, quien explicó que el preacuerdo implicó un adelanto a cuenta del 10 por ciento del haber de cada trabajador y una suma fija de 2.000 pesos para enero, febrero, marzo y abril próximo.

Télam