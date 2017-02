La significancia del juicio político a Chiara Díaz y el Senado constituído en Corte

Politica / 18-02-2017

“Con el paso del tiempo se va a tomar dimensión de este proceso histórico”, remarcó el presidente del bloque del FPV en la Cámara de Senadores, Ángel Giano, sobre el juicio político al vocal del STJ, donde el Senado se constituyó en Corte de Justicia y los senadores actuaron como jueces

“Creo que con el paso del tiempo se va a dimensionar este proceso histórico, donde por primera vez el Senado se transformó en Corte de Justicia y los 17 senadores nos transformamos en jueces”, subrayó Giano respecto al juicio político al ahora ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz.

“Estuvimos 60 días desempeñando esta tarea extraordinaria, donde aprendimos mucho y tuvimos una convivencia política con todos los senadores, trabajando a la par”, remarcó.

Luego hizo un repaso de lo actuado. “Recibimos una acusación en forma unánime de la Cámara de Diputados e inmediatamente tuvimos que establecer un reglamento, porque en la provincia no hay ninguna reglamentación para el juicio político”. Ese reglamento fue aceptado tanto por “la defensa técnica como por la Comisión acusadora (integrada por diputados provinciales)”. La inmediata aceptación se basó, de acuerdo al Senador, en el trabajo realizado por los senadores. “Lo hicimos cuidando la normativa vigente, el derecho comparado, la jurisprudencia, la doctrina y con el importante asesoramiento del doctor Laislao Uzín Olleros, propuesto por el bloque de Cambiemos”, remarcó al respecto.

“Estábamos a punto de terminar el proceso y recibimos la renuncia del ex vocal del Superior y la aceptación del Gobernador. Por eso el miércoles resolvimos el cierre del juicio político, que se volvió abstracto”, señaló.

Luego subrayó: “No creo que (el juicio contra Chiara Díaz) haya sido un fracaso, como escuché que se dijo. No había manera de continuarlo, ya que la renuncia del ex vocal no permitió concluir con una sentencia, sea condenatoria o absolutoria. Tampoco llegamos a valorar la prueba y a determinar su buen o mal desempeño, o si presumiblemente había o no cometido delito. Pero gran parte del proceso lo pudimos llevar adelante y lo hicimos de la mejor manera posible”, destacó el presidente del bloque de FPV en el Senado.

Acotó que si el vocal del STJ no renunciaba o si el gobernador Gustavo Bordet no le aceptaba la dimisión y el juicio hubiese continuado, el Senado constituido en Corte de Justicia hubiese estado obligado a remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. “Pero al no haber llegado a esa instancia, no lo podíamos hacer”, explicó.

De todos modos aclaró que “eso no quita que un particular o el propio Ministerio Público Fiscal requiera las actuaciones, que son públicas y están a disposición, y concurra a la justicia para que se investigue” el accionar de Chiara Díaz, que fue acusado de mal desempeño de sus funciones y uso indebido de viáticos. “Pero nosotros no teníamos esa potestad”, afirmó.

Por último, Giano consideró: “Ahora nos queda la responsabilidad de trabajar en una ley que regule el juicio político en la provincia, porque hasta hoy no existe. El conocimiento adquirido tenemos que volcarlo a eso”, apuntó en diálogo con esta Agencia. ( Fuente APFDigital)