La Extraordinaria del Concejo Deliberante

Se llevó a cabo en el atardecer de ayer martes la postergada sesión extraordinaria de la semana anterior. Con tres ausencias de ambos bloques mayoritarios, en primer lugar se procedió a realizar un minuto de silencio por el lamentable deceso del periodista local Claudio Acosta, para luego sí dar rienda suelta al desarrollo de la misma.

La misma tuvo una duración de quince minutos aproximadamente, en la cual figuraban despachos de comisiones, en el transcurso de la misma se generò un inconveniente en una modificatoria del organigrama del Departamento Ejecutivo Municipal, donde apareció también que fueron aprobados en la Ordenanza 3364 del presupuesto, sancionada el 21 de diciembre del año pasado, cinco artículos que no contaron con el respaldo legal suficiente, ya que la normativa establece que se debe votar el presupuesto por mayoría simple y en esa oportunidad, se entendió que era con los presentes no quedando viable entonces, cinco artículos que habrían sido aprobados fuera de la legalidad necesaria.

De esta forma el proyecto que establece el organigrama del Departamento Ejecutivo Municipal, misiones y funciones de las secretarias que lo asisten, que fuera elevado por el ejecutivo municipal, pasó a formar parte del orden del dia de la próxima sesión, donde será abordado.

Ahora bien, ¿qué relación tiene el nuevo organigrama con la ordenanza madre del presupuesto 2017?

Ni más ni menos que el organigrama de funcionamiento del Departamento Ejecutivo, está inmerso y reglamentado dentro del territorio de la ordenanza madre de presupuesto, sancionada por el concejo deliberante.