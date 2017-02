Intendente de Santa Elena, ¿denunciado por estafa?

Politica / 19-02-2017

Por estos días varios portales de la provincia se hicieron eco de una denuncia penal contra Silvio Moreyra en La Paz, realizada por dos comerciantes que aseguran haber sido estafados, ante la falta de pago de productos que han retirado empleados de la comuna mediante un convenio. La palabra de Carlos Reggiardo, abogado victoriense y patrocinante de los comerciantes supuestamente damnificados.

Los hechos

Según publica en su portal el medio provincial INFORMEDIGITAL, El intendente de Santa Elena Silvio Moreyra y su secretario de Gobierno y Hacienda Guillermo Vega fueron denunciados penalmente por el delito de estafa en los tribunales de La Paz. Lo hizo un comerciante local que tiene una casa de venta de electrodomésticos, quien solicita que se allane el municipio local a fin de obtener recibo de sueldo de empleados municipales. Los comercios habrían sido defraudados por más de 100 mil pesos.

Está de por medio el presunto incumplimiento por parte de la intendencia de un convenio que rige desde hace años entre los negocios y el gremio de municipales santaelenenses, por el cual los empleados de la comuna retiran a sola firma bienes en comercios locales y mensualmente se les realiza el descuento en sus respectivos haberes de las compras efectuadas, ya sea el pago total o en cuotas, según informó Santa Elena Digital.

La denuncia ingresada en el Juzgado de La Paz imputa a Moreyra y Vega el “Delito de Acción Pública -art. 71 Código Penal- por DEFRAUDACIÓN en la retención indebida de haberes a los empleados municipales que han efectuado compras”. Según el denunciante, Moreyra les ha retenido la parte correspondiente del sueldo a los empleados pero no se los abonó a los comerciantes, quienes aseguran que desde hace más de un año no han percibido el pago de las cuotas que han sido descontadas por el municipio local.

La presentación judicial indica que desde marzo de 2016 hasta la actualidad, el municipio de Santa Elena retiene de los sueldos de los empleados las cuotas pero no ha efectuado ningún pago a los comercios, “haciendo quedar a los empleados municipales en situación de Mora”. El monto de la deuda del municipio asciende a $102.631,00, “más intereses punitorios y gastos de honorarios” del abogado que patrocina la acción legal.

La voz de los damnificados

Carlos Reggiardo integrante del Foro victoriense es quien lleva adelante esta causa, desde LT39 RADIO VICTORIA concedió una entrevista y explicó escuetamente la situación, ya que advirtió que aún debe viajar a Santa Elena, si bien ya tiene todo en sus manos.

“Desde marzo del 2016 esto se hacía hasta que el municipio descontaba y en vez de descontar en los recibos y pasar al gremio, la plata no sabemos donde se quedaba, así cortaron el pago al gremio y por lo tanto el gremio a los comercios, entonces esta situación es grave porque desde el momento en que uno retiene en un recibo de sueldo, el dinero es plata de los empleados, ni siquiera ya es plata del municipio, por lo que estamos frente a un delito que no es contra la administración pública, sino que es un delito de estafa contra los particulares usando la administración pública y usando el municipio”, sentenció el letrado.

Destacando que ésta es una situación de suma gravedad y que no le cabe duda alguna que terminará con la imputación, proceso y posterior condena del intendente Moreyra,

“Todavía tengo que viajar yo patrocino a los denunciantes, que son los titulares de uno de los comercios damnificados, acá hay dos victimas en este delito de estafa, que son el comercio y los empleados municipales quienes en su buena fe fueron, firmaron y suscribieron en cuotas la compra de un electrodoméstico, quedando enganchados en esta deuda porque el municipio retuvo un dinero, no lo mandó a pagar y no sabemos en qué lo gasto”, finalizó.

Sin dudas el comienzo de un tema de alto tenor político, donde se ve totalmente expuesta la credibilidad y eticidad de quien conduce las vidas de los santaeleneros.