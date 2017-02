Gran bicicleteada solidaria

Regionales / 02-02-2017

Desde la Dirección Municipal de Cultura y la Dirección Municipal de Deporte se realizará una bicicleteada solidaria: Tu bici y vos- Safari Fotográfico. Será el domingo 5 y se partirá a las 18 hs desde el Predio Multieventos.

Desde la Dirección Municipal de Cultura y la Dirección Municipal de Deporte se realizará una bicicleteada solidaria: Tu bici y vos- Safari Fotográfico. Se llevará a cabo el domingo 5 de Febrero y constará de un recorrido por los distintos sectores históricos de la ciudad. Es muy sencillo de participar, solamente tenés que concurrir con tu bicicleta, una cámara de foto (puede ser tu celular), una botellita con agua, un alimento no perecedero (que será donado a instituciones locales) y muchas ganas de pasarla bien!

:

RECORRIDO:

18:00 HS: CONCENTRACIÓN PREDIO EXPO MACIÁ

SALIDA:

CALLE ARTIGAS A GÛEMES (estación 1: paseo Centenario)

GÛEMES A EVA PERÓN

EVA PERÓN A EL CAMPING (RUTA 30) (estación 2)

CAMPING (RUTA 30) A ANDRADE ( estación 3: CDDMF)

ANDRADE A IRIGOYEN

IRIGOYEN A MAGNASCO (estación 4: Esc. 28)

MAGNASCO A N. BOERI

N. BOERI A 25 DE MAYO (estación 5: Hospital Falucho)

25 DE MAYO A COLON (estación 6: Giachino)

COLON A MAGNASCO

MAGNASCO A GOLDARACENA

GOLDARACENA A SAN MARTIN (estación 7: Iglesia Catoloca)

SAN MARTIN A P.PERÓN

P. PERÓN A ALFONSÍN

ALFONSIN A GUALEGUAYCHÚ (estación 8: Municipio)

GUALEGUAYCHÚ A BS AS (estación 9: Plazoleta a la Madre)

BS AS A ARTIGAS

ARTIGAS A BELGRANO ( estación 10: CASA DE LA CULTURA-VESTUARIO TEATRAL MUNICIPAL CARANDAY)

RAMIREZ A BS AS

BS AS A FELICIANO (estación 11: entrada a la ciudad)

FELICIANO A LM GHIGLIONE (estación 12: CAM)

LM GHIGLIONE A RAMIREZ

RAMIREZ A 25 DE MAYO

25 DE MAYO A ARTIGAS (estación 13: Estación del Ferrocarril)

DESCONCENTRACIÓN)