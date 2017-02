El deporte en los adultos mayores, la Municipalidad de Victoria presente

Deportes / 13-02-2017

Este semanario se acercó hasta una entidad deportiva de nuestra ciudad, para hablar con Andrea Fiant, Profesora de Educación Física, a cargo de la Colonia Municipal de Adultos Mayores; quien nos contó el trabajo que están realizando.

El ejercicio físico en los adultos mayores es fundamental, ya que pueden obtener muchos beneficios si realizan una actividad regularmente y no solo a nivel físico, sino también emocional, porque una vida en movimiento ayuda a vivenciar todo con más optimismo.

Hay incluso estudios realizados que han comprobado que hacer ejercicio retrasa el envejecimiento del cerebro, pudiendo prevenir el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

En Victoria hace ya tres años que desde la municipalidad se trabaja con este grupo etario, estando este año a cargo de los Profesores de Educación Física Andrea Fiant y Cristian Palacios; LA SEMANA habló con la profesora Fiant y así saber de su programa de verano para los adultos mayores.

Colonia de adultos mayores, Municipalidad de Victoria

La colonia municipal de adultos mayores comenzó el lunes 6 de febrero y se extenderá hasta el 26 de febrero; el horario acordado es de lunes a viernes de 08:30 a 11:30 y el lugar elegido es el Complejo de Cabañas Colinas de Baco.

Una combi que parte desde el Parque Merceditas es la encargada de recoger a todos los integrantes de la colonia, haciendo escala en las plazas Moreno, San Martín y por último la Libertad.

“Es una colonia recreativa, a los adultos mayores lo que más les gusta es el newcom y el tejo, contando además con las actividades en la pileta y gimnasia en el agua”, comenzó Fiant.

El hallazgo del newcom

Este deporte es una adaptación del vóleibol donde la pelota no se golpea, sino que se atrapa y se lanza por arriba de la red; nació en 1895 en New Orleans, Estados Unidos.

Aquí en nuestro país fue incorporado como disciplina en los Juegos Nacionales Evita en el año 2008.

“El newcom es un vóley adaptado, la pelota se agarra, el saque es diferente, tiene unas reglas modificadas”, aclaró.

– ¿Cuántos inscriptos hay?

– El cupo es de 50 alumnos, pero hasta el momento hay 46 anotados y en estos primeros días no todos han asistido, ya sea por las condiciones climáticas u otras cuestiones de la edad.

– ¿De qué manera desde su lugar trata a un adulto mayor?

– Para tratar con gente adulta mayor hay que tener buena onda, buena predisposición, estar a disposición de ellos, el humor es indispensable y fundamentalmente tenemos muy en cuenta la salud, ya que hay gente medicada, con presión alta, es decir que el límite es hasta donde puedan.

Destacando la docente que dejan que cada persona maneje sus tiempos, “por ejemplo hoy se dio una clase con movilidad y cada uno manejó sus tiempos y cuerpo, de acuerdo a sus posibilidades; además de tejo como otra disciplina de recreación”.

Al finalizar la nota, la profesora Andrea Fiant invitó a todos los adultos mayores de la ciudad de Victoria, a que se acerquen hasta la Secretaría de Desarrollo Social, sita en la intersección de las calles Congreso y Matanza, para inscribirse e ir a pasar mañanas recreativas, con este servicio brindado desde el municipio.