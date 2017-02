Comienza a moverse el serpentario político

Politica / 05-02-2017

A un poco más de un año de gestión el Partido Vecinal reclama al Frente Cambiemos local que se sostengan los acuerdos. Risso habla de persecución política y cree que bajaron los contratos a militantes del Vecinalismo para castigarlo.

Intendente Domingo Maiocco y Vice Intendente Alcides Risso

El 2016 fue un año complejo para los integrantes del Partido Vecinal, y según los primeros días del calendario 2017, se podría decir que los Vecinalistas atravesarán otro año difícil políticamente.

Este grupo de entusiastas que en el 2011 comenzó a surgir como una alternativa nueva bajo la figura de Alcides Risso, Luciana Zorzábal, Claudio Bejarán (hoy concejal del FpV) y entre otros, pareciera que ha sufrido zamarreos demasiados fuertes en un corto plazo.

¿Unidad y Cambio?

El 2015 se palpaba en muchos victorienses la necesidad de un cambio y una renovación en las autoridades que tuvieran la responsabilidad de comandar el rumbo de la ciudad. En octubre de ese año, con una gran cantidad de votos, la fórmula que acompaño e integró el Vecinalismo, bajo la denominación política Frente Cambiemos se convirtió en ganadora.

Y el joven y simpático viceintendente Alcides Risso, comenzó a deslumbrarse con una proyección política distinta; pero el 2016 le daría un revés tras otro, entre quienes prodigaron la unidad y el cambio.

A mediado del 2016, las diferencias comenzaron a ser cada vez más visibles entre el intendente Maiocco con el senador Roque Ferrari primeramente, luego con el viceintendente Alcides Risso y actualmente pareciera que esas diferencias se sostienen estoicamente.

Se van todos

En los últimos días se le dio de baja a la mayoría de los contratos propuestos por el Vecinalismo y llego a la totalidad con la nota que la vicepresidenta primera del Concejo Deliberante a cargo de la Presidencia del Concejo dirigió a la empleada Andrea Elena (ultima Vecinalista que quedaba en pie) informándole la caducidad del contrato según el decreto N° 04/16; solicitándole la devolución de los elementos designados para realizar su labor (llaves de la secretaría, pendrive, escritorio y gabinete de consola).

Según manifestaciones de la militante Luciana Zorzábal a través de su cuenta de Facebook personal manifestó: “Se podría decir que hoy no existe Cambiemos en Victoria. Existe una corporación narcisista de los autodenominados “Maioquistas”. Primero, alejaron al senador Roque Ferrrari. Después, al viceintendente Alcides Risso y de la manera más perversa. Y ahora, pretenden alejar a los únicos cuatro Vecinalistas contratados de los más de 150 empleados que tomaron. Pido disculpas a todas aquellas personas a quien pedí el voto para esta “Corporación”. Yo también he sido decepcionada…” dice duramente Zorzábal quien usa las redes sociales para plasmar sus opiniones.

Risso y Maiocco, cara a cara

Este viernes cerca del medio día el viceintendente Alcides Risso (actualmente suspendido), la concejal Anahí Español y la presidenta del Partido Vecinal Paula Crossa mantuvieron un encuentro con el intendente Domingo Maiocco, el secretario de Gobierno Sergio Navoni y el secretario de Acción Social Carlos Schultheis con el fin de acercar posiciones, pero la situación sigue tan empantanada como antes de la reunión.

Alcides Risso en declaración en el programa Radionoticias que se emite por Fm 90.3 dijo: “Estuvimos reunidos en intendencia tratando de intentar recomponer la situación, pero creo que las relaciones se alimentan con hechos, yo había sufrido un destrato de parte de la intendencia y de uno de los concejales, a partir de ese famoso comunicado, sin embargo hemos seguido manteniendo la gestión”.

El letrado aclaró que ante la decisión del Ejecutivo: “Cuando deciden dar de baja los contratos del Vecinalismo, fue un hecho más negativo del todo, porque vemos que no hay forma de restablecer la relación, porque son dos cosas distintas, una cosa es la relación que pueda tener con su vice y otra cosa es la relación que tuviesen con los funcionarios simpatizantes del Vecinalismo que trabajaban en la gestión”.

“Lamentablemente mezclaron todo y han dado de baja contratos sin ningún motivo. Demostrando que es una percusión política netamente y que no les importa si estaban haciendo bien o mal su trabajo, sino que la intención es castigarme como líder del Partido Vecinal” denunció públicamente Alcides Risso.

Y además recordó que: “Nosotros somos parte del acuerdo les guste o no les guste. Y dejar afuera a gente que ha laburado por la gestión por el simple hecho de ser Vecinalista me parecía que me estaban escupiendo en la cara” aseveró tras asegurar que la relación con el intendente Maiocco se ha tornado insostenible.

¿El Vecinalismo será oposición?

“Nosotros vamos a levantar las banderas de Cambiemos y vamos a sostener a Cambiemos como sea, lo que pasa que a partir de ahora, tenemos la decisión soberana de hacer las cosas como creemos que correspondan. Si queremos hacer crecer nuestro partido vamos a tener que bancarnos en el Concejo de una manera criteriosa y siempre sosteniendo los interés del pueblo” adelantó Risso, quien se prepara para sumar su apoyo en las elecciones legislativas nacionales.

Del sector del intendente Maiocco plantean que el Partido Vecinal no se puede quejar porque tenían puestos claves (Miguel Coronel, Andrea Elena, Mónica Vieyra, Paula Crossa, Alcides Risso y Anahí Español) para la cantidad de votos que sumaron a lo que Risso respondió: “Con esa soberbia no hubiesen acordado ningún frente con nosotros y se terminaba la historia. Esto es así, hay un acuerdo por cuatro año”.

Afuera, por Vecinalista

También el líder Vecinalista consideró que el pedido de renuncia a la secretaría del Concejo Deliberante por parte de la edil Laura Caballero es, “una grosería y un monumento a la persecución política de alguien que está haciendo una suplencia. Es una cosa que no se entiende y va contra del sentido común. Es un ataque contra el Vecinalismo, por ser Vecinalista te vas a la calle”.

Finalmente Risso puso un pie en el apoyo que prodiga tener por parte de legisladores y funcionarios provinciales y nacionales. “Nosotros con los diputados provinciales y nacionales tenemos excelente relación, están todos al tanto y lo tienen como un tema piloto y no pueden entender como concejales propios hayan suspendido al viceintendente, es novedoso a nivel nacional. Lo están siguiendo de cerca, me están dando el apoyo, todo se tiene que resolver internamente” aseguró.