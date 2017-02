Caballero descartó una persecución política al vecinalismo

Locales / 11-02-2017

Mientras el intendente, Domingo Maiocco permanece de vacaciones la intendencia está a cargo de la edil Laura Caballero. Cree que lo que está bien se tiene que sostener y lo que está mal se tiene que modificar. Descartó totalmente que exista espíritu de persecución política a algún integrante del Partido Vecinal.

Desde el 06 hasta el lunes 13 de febrero inclusive, la intendencia de la ciudad de Victoria estará a cargo de la vicepresidenta primera del Concejo Deliberante, Laura Caballero quien ocupa la Presidencia del Concejo a raíz de la sanción que se le realizó a Alcides Risso y actualmente está a cargo del Departamento Ejecutivo al ausentarse por más de cinco días el intendente Domingo Maiocco.

Caballero se muestra sonriente y atenta a cada acción que se genera en el despacho de la presidencia municipal, y si bien no se sienta en el sillón del intendente, es quien custodia sigilosamente la gestión, prefiere ocupar una silla al lado del sillón, según ella por una cuestión de respeto y mantener las formas.

Quizás como marcando la diferencia del accionar del viceintendente Alcides Risso, aclaró que no ocupa el sillón del primer mandatario municipal, “es una cuestión de respecto, para mí es como si ahí estuviese sentado el intendente, más allá que esté cumpliendo un cargo, el puesto es demasiado grande para mí y a él lo eligió el pueblo como intendente, yo solo soy una concejal y uno se tiene que ubicar en tiempo y espacio”.

Por otro lado la edil aseguró: “Uno nunca espera esto, pero la ley así lo estipula. El intendente necesitaba tomarse unos días de relax, necesitaba un momento familiar, entonces se debía permitir hacerse un espacio y compartir en familia” comentó tras destacar el acompañamiento y el accionar del secretario de Gobierno, Sergio Navoni.

Esta vez pareciera que el intendente Maiocco a pesar de ausentarse del municipio, no deje de estar presente, ya que según Caballero “no se desconectó” a pesar de estar de vacaciones.

“Se sigue el ritmo tratando de cumplir con lo estipulado anteriormente por el intendente” dijo tras detallar que mantuvo diversas audiencias, planteos de vecinos, cuestiones administrativas y protocolares para lo que preparará un informe para entregarle al intendente a su regreso.

Llega el cambio

Caballero se muestra tan optimista como el intendente Domingo Maiocco para el 2017. “De a poco se van a ir notando las cosas que no se vieron el año pasado, el año pasado nos fue muy difícil, no solo la cuestión económica, sino también en la parte institucional, nos fue muy difícil también en la parte organizativa, de cómo encontrábamos las cosas y como teníamos que ir remendando para subsistir el año”.

Además agregó: “Hoy podemos decir que estamos trabajando al día a día. Creo que por ahí este año se va a ver plasmado muchos de los proyectos que por ahí la gente no sabe que se presentaron en la Nación y en Provincia y que este año se van a empezar a ejecutar. Creo que a partir de eso le podemos dar a la gente, el cambio que esperaba” planteó haciendo referencia que, “primero había que acomodar, ordenar y después recién vamos a empezar a trabajar. En ese sentido lo veo muy prospero. Espero ver sonrisas en la gente”.

Barajar renuncias

Caballero a cargo de la Presidencia Municipal cree que algunos funcionarios dieron su función por concluida y por eso presentaron la renuncia y otros fueron evaluados y probablemente no alcanzaron los objetivos satisfactoriamente. “Es un barajar y dar de nuevo. Fue un año donde tenían un plan de trabajo estipulado. Se iba a evaluar a cada uno de sus funcionarios y luego se iba hacer un receso para barajar y dar de nuevo. Aquellas personas que creyeron que su función ya estaba cumplida, presentaron su renuncia… Lo que está bien se va a mantener y lo que está mal se tiene que acomodar. Creo que esa es la base por la cual hubo toda la restructuración nueva”.

Siendo más contundentes en sus declaraciones no dudo en decir que: “Acá va más allá de amiguismos, de lineamientos políticos, acá el intendente tiene una forma de trabajar diferente que quizás la ciudadanía no estaba acostumbrada. Nosotros somos concejales, pero si él nos dice que no estamos sumando y nos tenemos que retirar, él sabe que tiene nuestras renuncias a disposición por el hecho que cuando uno no suma a un equipo, cuando no está haciendo las cosas bien, te pueden dar un llamado de atención, pero ya después cada cual se hace responsable de sus actos”.

El año de Caballero

El 2017 inicio con diversos desafíos políticos y personales para la concejal Caballero, en primer lugar ante la sanción del viceintendente Alcides Risso, asumió la Presidencia del Concejo Deliberante y ahora le tocó asumir responsabilidades en la Presidencia Municipal, pero por otro lado dejo escapar que este año será abuela, un hecho que se evidencia que le da alegría y lo sintetizó con una amplia sonrisa “estoy feliz, voy a ser abuela”.

Pero claro, no todas son buenas, se dice que en la vida hay de todo y en ese marco abordó la baja de la empleada perteneciente al Vecinalismo que desarrollaba funciones en el Concejo Deliberante. “No le pedí la renuncia, no es la secretaria del Concejo, el secretario es el señor Fernando Halli Obeid, ella es la asistente del Presidente del Concejo Deliberante, yo no me puedo tomar la atribución de tomarme la asistente del señor Alcides Risso” afirmó.

“Ella (empleada Andrea Elena) termina el contrato que le hizo el señor Alcides Risso, no se lo hizo por cuatro años, se lo hizo solo por un año hasta el 31 de enero (2017). Fue una decisión de él, por lo cual yo respeto porque el sabiendo que va a estar hasta el año 2019, solamente hizo el contrato hasta el 31 de enero, es decir que no se si el también no iba a hacer un barajar y dar de nuevo. Lo que hice fue no darle continuidad, cuando el regrese sabrá si poner la misma asistente o pondrá otro asistente” dijo Caballero.

No hay sed de venganza

El Partido Vecinal que integró la fórmula del Frente Cambiemos en Victoria ha denunciado a través de sus autoridades partidarias y militantes una persecución política por parte del intendente Domingo Maiocco y sus allegados.

En cambio la edil Caballero casi en forma contundente aclara: “No es una persecución política, porque el intendente no tiene sed de venganza como para venir a cortar cabezas a quienes no están en la lista de él o están hablando mal de él. Creo que el intendente va más allá de eso, él no está preocupado por la situación de crisis política sino que está más preocupado en como arreglar la ciudad, como mejorarla y como proyectar un futuro”.

Y volvió a insistir “no creo que se trate de una persecución política; por eso se han realizado varias reuniones con el partido Vecinal. Para mí que así como también está un sector afuera que no es del Vecinalismo, que son de otros sectores allegado a Domingo Maiocco, no es una persecución política, por ejemplo el viceintendente tenía la posibilidad de tomarla hasta el 2019 a su asistente y la tomó solamente hasta el 31 de enero de 2017” dijo considerando que en todas las áreas municipales hubo movimientos. “No solo se cayeron los contratos de los integrantes de la Vecinal, por eso no lo veo como una persecución política. Es solo barajar y dar de nuevo, hay cosas que no salieron bien y las tenemos que mejorar. Es analizar y ser sinceros”.

“Quizás por ahí hay un grupo de gente preocupada para mostrar eso, pero nosotros vamos a estar preocupados para demostrar que no tiene nada que ver la política con los proyectos que tiene el intendente, porque puedo asegurar que hay muchas personas que no son de nuestra línea política que también se están luciéndose y haciendo un excelente trabajo. Si tuviéramos persecución política, diría ¿Por qué esta Mula?” (Haciendo referencia a Raúl Collard quien tiene a su cargo varias áreas pertenecientes a la secretaría de Obras y Servicios Públicos).

Con la familia, no

Caballero recordó el episodio que la tuvo como protagonista el año pasado en el Concejo Deliberante entre gritos y amenazas con una mujer que asistió a la sesión legislativa. “Me superó el año pasado, en un problema que tuve en el Concejo Deliberante que fue de público conocimiento, me superó la situación, el tema de mi hija. Lo que pasa que nunca me trataron de la manera que trataron a mi hija y uno ahí se olvida de todos los cargos que pueda tener y te salta la madre de adentro. Puedo asegurar que eso me afecto muchísimo, el ser una figura pública no es fácil y proteger a tu familia tampoco. Es como el saber equilibrarlo no es nada fácil, esa situación tendría que haber sido evitada de alguna manera”.

Cree que ese hecho sucedió porque “nunca había estado tan expuesta o prejuzgada, no había tenido nunca una situación así, en la anterior gestión donde fui minoría más allá de los problemas que teníamos entre los concejales donde yo siempre estaba en contra como decía la gente de todo, hubo bastante respeto”.

También planteo que había gran preocupación por la seguridad de los ediles, “eso también me afecto mucho y otras cosas más, creo que como ya venía guardando demasiadas cosas me superó la situación, eso sí me hubiese gustado sacarlo, no por lo de lo público, sino por lo de mi familia. No me gustan las discusiones, me ponen re mal, yo no sé discutir, hoy por hoy sé que tengo que bajar un cambio porque mi familia no me puede acompañar a ningún lado y eso es feo, es sentirse solo” dice con la voz entrecortada y con lágrimas en los ojos.

Finalmente contó que ya comenzó a entablar charlas camino a las elecciones legislativas nacionales, donde cumplirá funciones por el sector del peronismo que integra el Frente Cambiemos.