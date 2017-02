Blanqueo de precios

Interés General / 05-02-2017

A partir del miércoles 1º de febrero en todos los comercios del país rige el plan blanqueo de capitales, donde los comerciantes deberán exhibir en vidriera los precios en contado y en cuotas, sacando la palabra sin interés. Sin embargo a días de su instalación, la situación dentro del rubro mercantil es confusa. Opinò desde LT39 RADIO VICTORIA el Contador Pùblico Nacional Daniel Zabala.

Dentro del programa económico llevado a cabo por el gobierno nacional, se dio a conocer oportunamente el llama “Precios transparentes”, el cual consiste en que el cliente de antemano debe saber el precio al contado y con tarjeta. Si bien no es un cambio rotundo ni d estructura, una de las entidades mercantiles salió al cruce de esta medida; la misma es la Came, Confederaciòn Argentina de la Mediana Empresa, la que expresa su desconcierto con la misma, aclarando que se presta a confusión, pidiéndole por tal motivo una campaña aclaratoria.

Comunicado de la Came

“Frente a la confusión que está generando la implementación de los Precios Transparentes es necesario que el Gobierno formule una campaña intensa y eficaz aclaratoria, debido a que el 80% de los comercios PyME no comprende la medida ni cómo instrumentarla”, precisó la CAME en un comunicado.

La entidad empresaria, afirma además que esa situación genera entre consumidores y vendedores altercados que perjudican a las PyMES, “que ya tienen como carga los aumentos recientes en las tarifas de luz, gas y combustibles y la caída en las ventas durante todo 2016”.

“Desde que el Gobierno promovió esta medida, se inició una campaña generando expectativas de que los precios caerían un 20%”, cuando en realidad “muchos ya venían bajando los precios de contado o promoviendo grandes descuentos y liquidaciones por falta de ventas” por lo que “no tienen margen para seguir bajándolos”, agrega la declaración.

Opiniòn del Contador Daniel Zabala

El conocido profesional contable de nuestra ciudad Daniel Zabaa indicó en pocas palabras su disconformidad con las medidas económicas del gobierno y específicamente en este tema dijo que fundamentalmente se debe poner el acento en los formadores de precios de algunas industrias, “pareciera que el gobierno no tiene interés en decirles algo a esas grandes empresas formadoras de precios”.

Dejando en claro que el bolsillo del asalariado viene deteriorándose día a día, ya desde el año pasado con los diverso s ajustes, “todo va a repercutir en que el poder de consumo va a disminuir”, finalizó.