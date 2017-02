52º Torneo Copa, volvió a Lucas González

Deportes / 23-02-2017

El miércoles en la cancha de 25 de Mayo se vivió una verdadera fiesta del fútbol regional en el contexto de la final del torneo Copa edición 52 entre el dueño de casa y Atlético Lucas González.

En una noche agradable en cuanto al clima se desarrolló el partido final del Copa, por un lado llegaba el invicto Lucas González y por la ronda de perdedores el anfitrión.

Ante un marco de público imponente que volvió a respaldar este campeonato y por ahí ratificar de porque es el más importante de Entre Ríos hablando siempre de extraoficiales.

Sumado a este gran choque se dio un preliminar de Reservas de AFA entre Patronato de Paraná y Rosario Central que brindaron un buen espectáculo sobre todo una clase de fútbol superior a lo que estamos acostumbrados a ver con chicos que en un futuro cercano estarán nutriendo el fútbol profesional de nuestro país.

Cerca de las 23:00 dio inicio el cotejo final, ambos equipos venían de dejar en el camino al que para muchos era el gran candidato como fue Ferro de Nogoyá.

El partido se iniciaba con dos equipos “aturdidos” por el clima que se respiraba a fuera lo hacía cometer errores y generar imprecisiones pero siempre dejando todo en la cancha para defender cada uno sus colores.

Cuando el reloj marcaba 10’ llegaría el primer tanto de la noche una falta infantil cerca del borde del área grande le permitió a Francisco “Torito Junior” Blasón acariciar esa pelota para juntarla contra el palo izquierdo del buen arquero Abel Ramírez que no pudo hacer nada y así desatar la algarabía del público visitante que copo sus lugares.

Desde allí hubo un solo dominador que fue 25 de Mayo que manejaba la pelota pero no encontraba la profundidad.

Por su parte era negocio para la visita que podía desplegar su juego mortal que es el contrataque y es así como llegaría el 2 a 0, tras un corrida de Exequiel Ott se metió a área disparo al arco tapo bien en primera instancia Ramírez, que para la mala fortuna del 1 el rebote le quedo a Rodrigo “Toño” Cabral que estaba en el lugar indicado en el momento indicado como todo goleador para conectar de cabeza ese balón y mandarlo al fondo de la red.

Sin dudas que era demasiado premio para Atlético que lo justificaba solo por el hecho de la efectividad que las dos que tuvo las mandaba a “guardar”.

Pero de tanto ir el mayense luego de una serie de rebotes y confusiones en el área le quedo la pelota en el borde del área grande a Leandro “Tractor” Mallman y le dio de lleno al ras del piso para que se cole sobre el poste derecho de Siré que a pesar de estirarse no pudo llegar y así decretar el 1 – 2 que cambiaba de alguna manera el partido y era más lógico.

En el segundo tiempo no cambiaría demasiado la historia, si bien seguía dominando 25, Lucas González tenía todo controlado si tener la pelota. La academia buscaba por todos lados el empate pero Siré en una ráfaga de tres, cuatro intervenciones le puso paños fríos a los avances del local.

Minutos más tarde ambos equipo se quedarían con 10 hombres, primero Mallman ve la roja directa por una falta sobre Cabral y luego Ott vio la segunda amarilla y se fue antes a las duchas.

Los 15’ finales era todo una incertidumbre con un equipo desarmado buscando de manera desesperada el empate y otro agazapado tratando de sacar todo lo que le tiraban pero simpre atentos a desplegar una contra que sea letal.

La academia perdería otro hombre, tras recibir la segunda amarilla Sebastián Rojas y con esto de a poco se esfumaba la posibilidad del equipo victoriense.

Pero la historia le pondría el punto final Cristian “Kika” Berón con una contra mortal para poner el 3 a 1 final.

De esta manera Atlético se vuelve a llevar el Copa para sus pagos tras dos años que venían ganándolo Huracán y así consigue el sexto torneo para mantenerse como el máximo ganador de los foráneos y quedar a dos de Sarmiento y tres del globo. Este nuevo título que sienta bien a la institución que este año estará cumpliendo los 100 años.

Por su parte 25 de Mayo no pudo forzar otra final y se quedó con las manos vacías pero como se dice habitualmente murió de pie.

Tabla de Goleadores

Rodrigo Cabral (Lucas González) 5

Sergio Ruíz Díaz (Ferro Nogoyá) 5

Exequiel Bermudez (Libertad) 4

Exequiel Ott (Lucas González) 4

Cristian Berón (Lucas González) 4

Luciano Castañeda (Gimnasia) 3

Cesar Burgos (Atl. Macia) 3

Martín Galarza (25 de Mayo) 3

Marcelo Galvan (25 de Mayo) 3

Dino Pello (Lucas González) 3

Jorge Zapata (Sportivo) 3

Ranking Copero

25 de Mayo (Victoria) 16 títulos

Huracán 9 títulos

Sarmiento 8 títulos

Atlético Lucas González 6 títulos

Newell’s 2 títulos

Sportivo Victoria 2 títulos

Libertad (Gualeguay) 2 títulos

Gimnasia 1 título

El Porvenir 1 título

Ferro (Nogoyá) 1 título

Sirio Libanes 1 título

25 de Mayo (Nogoyá) 1 título

Barrio Norte (Gualeguay) 1 título