Torneo Copa, todos los resultados

Deportes / 21-01-2017

El 52º Torneo Copa organizado por la entidad mayense, viene desarrollándose con total éxito de público, aquí todos los resultados hasta la última fecha.

CLUB DEPORTIVO 25 DE MAYO

TORNEO COPA 52º EDICION – AÑO 2017

VIERNES 06/01/2017

20,45 HS. CLUB ATLÉTICO SARMIENTO (3) VS. SIRIO LIBANES (5)

22,45 HS. ATLETICO LUCAS GONZALEZ (5) VS. QUINTO CUARTEL (1)

MARTES 10/01/2017 20,45 HS. EL PORVENIR (0) VS. LIBERTAD (1) 22,45 HS. N. O. BOYS (0) VS. AT. MACIA(3)

JUEVES 12/01/2017 20,45 HS. BANFIELD (1) VS. GUALEGUAY CENTRAL (2) 22,45 HS. 25 DE MAYO(0) VS. GIMNASIA(0), luego por penales ganó la entidad mayense 4 a 2

VIERNES 13/01/2017 20,45 HS. SPORTIVO (1) VS. FERRO (5) 22,45 HS. HURACAN (2) VS. SAN BENITO (0)

MARTES 17 /01/17

20,45 HS. SARMIENTO (7) VS. QUINTO CUARTEL (1)

22,45 HS. LIBERTAD (2) VS. ATLÉTICO MACIA (1)

MIERCOLES 18/01/2017

1º PARTIDO

N.O.B. 2

C.A. EL PORVENIR 0

2º PARTIDO

ATLETICO LUCAS GONZALEZ 4

SIRIO LIBANES 1

VIERNES 20/01/2017

Sportivo 2 – San Benito 1 Ferro 2 (6) – Huracán 2 (5)

Próxima fecha a jugarse martes 24 de enero

20,45 HS BANFIELD VS. GIMNASIA

22,45 hs. 25 DE MAYO VS. GUALEGUAY CENTRAL