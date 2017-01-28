TORNEO COPA, los resultados de la última fecha

CLUB DEPORTIVO 25 DE MAYO TORNEO COPA 52º EDICION – AÑO 2017
VIERNES 06/01/2017
20,45 HS. C.A. SARMIENTO (3) VS. SIRIO LIBANES (5)
22,45 HS. A.LUCAS GONZALEZ (5) VS. QUINTO CUARTEL (1)
MARTES 10/01/2017
20,45 HS. EL PORVENIR (0) VS. LIBERTAD (1)
22,45 HS. N. O. BOYS (0) VS. AT. MACIA(3)
JUEVES 12/01/2017
20,45 HS. BANFIELD (1) VS. GUALEGUAY CENTRAL (2)
22,45 HS. 25 DE MAYO(0) VS. GIMNASIA(0), luego por penales ganó la entidad mayense 4 a 2
VIERNES 13/01/2017
20,45 HS. SPORTIVO (1) VS. FERRO (5)
22,45 HS. HURACAN (2) VS. SAN BENITO (0)
MARTES 17 /01/17
20,45 HS. SARMIENTO (7) VS. QUINTO CUARTEL (1)
22,45 HS. LIBERTAD (2) VS. ATLÉTICO MACIA (1)
MIERCOLES 18/01/2017
20:45HS N.O.B.( 2) VS. C.A. EL PORVENIR (0)
22:45HS A.L. GONZALEZ (4) VS. S.LIBANES (1)
VIERNES 20/01/2017
Sportivo 2 – San Benito 1
Ferro 2 (6) – Huracán 2 (5)
MARTES 24 /01/2017
20:45 HS BANFIELD (1) VS. GIMNASIA(3)
22:45 hs. 25 DE MAYO(4) VS. GUALEGUAY CENTRAL(1)
Viernes 27 de enero
20:45 Atlético Macia 4 – Gimnasia 3
22:45 Gualeguay Central 3 (3) – Newell’s 3 (1)
PROXIMOS PARTIDOS A REALIZARSE
MARTES 31 DE ENERO
20:45 Club Atlético Sarmiento vs Gualeguay Central
22:45 Club Libertad vs Lucas González
VIERNES 3 DE FEBRERO
20:45 Club Sportivo vs Atlético Maciá
22:45 Club Deportivo 25 de Mayo vs Ferro de Nogoyá