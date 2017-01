Tercera semana del torneo mayense

Deportes / 29-01-2017

El pasado viernes 20 arrancó la tercera semana de actividad en la edición 52da del Copa que está ingresando en la segunda mitad del torneo donde el margen de error se achica y por fecha se empiezan a despedir equipos.

El campeonato ingresa en una etapa clave donde en esta semana quedaron cuatro equipos por ronda de ganadores eso significa que en el resto de los partidos el margen de error es mínimo porque si perdes te vas a casa.

Ya no están más en esta edición la Asociación Quinto Cuartel, El Porvenir y San Benito.

Viernes 20

El apagón le vino bien al pincha

A primera hora salieron a la cancha Sportivo y San Benito ambos equipo se medían por una nueva ronda de perdedores donde 90’ definían el futuro de ambos equipos en el torneo.

El pincha llegaba tras dejar una pálida imagen ante Ferro de Nogoyá en el cual fue goleado en tanto que el canario cayó en su presentación ante el bicampeón Huracán.

El partido comenzaba entretenido donde ambos equipos desplegaban su juego para alzarse con el triunfo.

Por el lado del equipo de Carlos Martínez regresaba un histórico Cristian “Pitu” Hereñu uj jugador que se ganó el cariño de la gente del rojo que hace tiempo lo venía buscando sumar a los proyectos de los diferentes técnicos pero por distintos motivos no se daba. De a poco Hereñu era clave en la elaboración para generar riesgo en el arco de Jorge Cisneros que en los primeros 45’ fue clave y figura del partido tapando pelotas claves para mantener el arco en cero.

Por su parte el canario en ese primer tiempo hizo muy poco en ataque donde solo inquietó el arco de Mariano Olarte con pelota parada o remates desde lejos.

En el segundo tiempo la cosa seguía igual salvo que sobre los 50’ Saavedra recibió la pelota dentro del área y definió ante Olarte para poner el 1 a 0 que sorprendía a todos pero minutos más tardes llegaría sin dudas un momento bisagra en el juego por ahí cuando pudo haber sido favorable para el santo termino siendo todo lo contrario ya que el partido se paró cerca de una hora por inconvenientes con un transformador de la luz cerca de la cancha que afecto parte de la luminaria de estadio debiéndose parar le juego.

En el relanzamiento volvió la calidad del pincha aunque con mucha fortuna porque Jorge Cisneros tendría dos momentos fatales enel juego primero descolgado un centro el cual se le escapa y le deja servido el gol al “Pitu” para el 1 a 1 y luego saliendo abuscar una pelota abajo que parecía simple se la termina llevando por delante con su rodilla y la mala fortuna para el arquero le deja el rebote primero a Farias que le pega mal pero luego Hereñú nuevamente pondría el 2 a 1 que sería final. Para los amantes de las estadísticas ese gol fue el número 50 del torneo. Sobre el final el equipo del barrio Abadía pudo llegar al empate por medio de Carlos García pero Mariano Olarte le achico rápido las opciones y luego sin intención de lastimarlo termina conectándolo y produciéndole un esguince en el tobillo derecho jugada que desató la polémica en el final donde el canario termino con tres jugadores menos, dos por expulsión y García que no pudo continuar y no había más cambios. De esta manera San Benito se quedó sin chances de continuar pero dejando una buena imagen de un equipo que trabaja y aspira este año a quedarse en la Primera A.

En tanto que Sportivo sigue con vida donde deberá ajustar algunos sectores del campo de juego si quiere permanecer en el campeonato.

El mejor partido del Copa

A segunda hora se enfrentaron Huracán y Ferro buscando meterse en las semifinales de ganadores, el globo había despachado a San Benito y los de la capital láctea barrieron al pincha en el estreno.

Desde el minuto 0’ el partido se tornaba interesante de ida y vuelta donde Huracán lograría ponerse rápidamente en ventaja tras un centro desde la izquierda que Román Maidana no pudo contener quedándole el regalo a Leo Ruíz que tuvo merito en ir a buscar la pelota hasta el final donde solo la tuvo que empujar.

Desde allí cambiaba el rumbo del partido en el sentido que el elenco de la villa tenía que salir a buscar el empate generando así espacios y tornado el partido de ida y vuelta, por el lado de Huracán lo más claro era lo que generaba Jerónimo Luna que empezaba a ser importante en la creación de juego ante un Andino que por momentos no podía conectarse a la sintonía de sus compañeros.

Primeando ese primer tiempo llegaría el empate por medio del interminable Jesús Leiva que recibió un pase dentro del área grande y en dos pasos se acomodó y saco un remate que hizo una parábola extraña para quebrar la valla de Luciano Reinaldi y poner así el 1 a 1con el que se irían al descanso.

El empate era justo porque los dos a base de sus juegos habían hecho merito suficiente, la segunda etapa tenía la misma intensidad donde el rojo con Turello y Giménez buscaban el desequilibrio en el juego y empezaban a ser claves.

Huracán por momentos estaba desconcertado y no encontraba esa pausa necesaria para ordenarse.

Cuando el reloj marcaba 60’ Andino se equivoca en la mitad de cancha y le deja prácticamente servido el segundo a Ferro donde Castagnola filtra la pelota a Sergio Ruíz que dentreo del área el letal para definir mano a mano ante Reinaldi y poner el 2 a 1.

Esto era un duro golpe para el elenco local que no encontraba la vías para ir a buscar el empate y encima Ferro se “agrandaba” tuvo dos chances muy claras con Ruíz Díaz que desaprovecho de manera increíble y esto sin dudas fortaleció al quemero que no podes darle vida porque te mata y es allí cuando Alejandro Schmidt empezó a meter toda la carne al asador y conseguiría el empate casi en el final gracias a Sergio Martínez que la guapeo y definió ante Maidana para el empate final. Más allá del resultado de los penales fue un gran partido que tuvo de todo como hace tiempo no se ve en nuestro fútbol regional.

El pasaporte quedaría por 6 a 5 para los nogoyaneses luego de que fallaran para el globo Ruíz, Mendieta y solo Jaime en la visita.

Este resultado determino que Huracán se mida con Sarmiento para definir el futuro en un choque que promete y mucho además impensado en esta instancia. Parte Ferro se mete en semifinales de ganadores quedando a un paso de su gran objetivo realizando una gran campaña donde dejo de ser sorpresa para sacar chapa de candidato.

Martes 24

El lobo ganó y sigue

A primera hora se enfrentaron Gimnasia y Banfield en un duelo por la permanencia en el torneo. El mensana cayó en los penales en su presentación ante el dueño de casa en tanto que el taladro tras un gran partido perdió con Gualeguay Central.

Con el único objetivo de seguir con vida salían a la cancha estos equipos con algunas modificaciones con respecto al partido anterior. El encuentro arrancaba electrizante con dos equipos que buscaban ser protagonistas pero de a poco esa energía se apagaba, desaparecían ideas y el nerviosismo se tornaba en protagonista impidiendo el buen trato de la pelota.

Promediando la primera etapa llegaría la apertura del juego tras una excelente jugada colectiva termina definiendo Mateo Eguiazú mano a mano con Damián Parravicini para el 1 a 0, sería un gol especial para el ex 25 de Mayo ya que fue el primero que convierte en Primera División en dos años que lleva ya jugando en esta divisional.

Por su parte el equipo del cuarto cuartel terminaría jugando mejor en esa primera etapa donde hasta mereció el empate tuvo varias chances y una dio en el travesaño tras un tiro libre de Miguel Aguirre pero cuando no convertís la ley dice que te convierten y fue lo que paria luego de una pelota larga que sobrepaso la defensa del verde y blanco quedo sol Luciano Castañeda y no perdono para irse al descanso 2 a 0 el mensana arriba que haciendo un balance era demasiado premio.

En la segunda etapa seguían las imprecisiones muchos pelotazos pocas cabezas pensantes como para manejar los tiempos y cuidar la pelota.

De tanto ir el taladro llegaría al descuento cuando restaban 15’ una salida algo torpe de Javier Moreyra derriba dentro del área a Darío “Peki” Castañeda el mejor de Banfield y Miguel Aguirre transformaría el penal en gol.

Sin dudas que cambiaba el eje del partido los dirigidos por Alejandro Machado quedaban a tiro y se presentaba un partido similar al que jugaron ante los gualeyos yendo a buscar el empate pero a diferencia que dé contra Sebastián Figueras marcaría un golazo tras recibir la pelota fuera del área tuvo espacio para perfilarse y clavarla al ángulo superior izquierdo de “Parra” que no pudo hacer nada y así sentenciar la historia.

Con este resultado Gimnasia avanza por la ronda de perdedores pero deberá mejorar si quiere seguir en carrera aunque partidos son partidos venia de plantearle un gran encuentro a 25 pero la mala fortuna de los penales le dijo que vaya por ronda de perdedores por su parte el taladro a pensar ahora en el torneo Oficial buscar revancha en el ascenso de nuestro fútbol tras ser campeón en el 2016 pero el reglamento le dijo que ascendía.

Se le abrió el arco a 25

A segunda hora se enfrentaron el dueño de casa y Gualeguay Central buscando seguir por la vía de ganadores y alcanzar las semifinales de esta ronda para enfrentar a Ferro de Nogoyá.

El equipo de Carlos Sanzberro llegaba golpeado tras la dura derrota por el torneo provincial pero con la ilusión de reaccionar a tiempo para no complicarse en este Copa por su parte la visita no dejo una gran sensación en el debut pero lógicamente al tratarse de un elenco gualeyo tiene todo el respeto además en el 2015 cuando se enfrentaron por el Alianza Central le dio un baile bárbaro y lo dejo afuera en la primera fase.

El partido arrancaba con mayense queriendo tener la iniciativa mediante el manejo de la pelota ante un equipo que a priori llegaba completo donde en sus filas tenia al histórico ex mayense Alejandro “Cacho” Naccer.

De a poco el local empezaba a generar sobre el arco de Portaluppi hasta se daba el lujo de errar goles de los típicos que son más fácil convertirlos que errarlo como le paso a Juan Lima que hizo todo bien eludiendo al arco pero fallo en la definición con el arco solo.

Pero de a poco también era importante todo lo que hacía el ex Sirio Libanes Marcelo Galvan ya que era la pieza que hacia jugar al mayense además en los últimos partidos también la carta de gol.

Cuando el reloj marcaba 30’ llegaría tras una gran jugada de Carlos Ramos por izquierda que lucho una pelota metió el centro pasado y Galvan con mucha clase la domino y se perfilo para el 1 a 0.

Resultado que se iba a mantener en esos primeros 45’ donde la visita generaba mediante pelotas paradas donde tuvo el empate Bulo pero su “chilena” dio en el travesaño.

La segunda etapa seguía igual con un ritmo interesante hasta que nuevamente Marcelo Galván aparecía para aumentar el marcador.

Sin dudas era lo mejor de la cancha el 10 que seguía desequilibrando. Gualeguay era peligroso con Cavallero, Echebest y Bulo pero no podían con el arco de Ramírez.

El partido de a poco también tomaba temperatura y cada vez se iba más fuerte a disputar la pelota hasta que llegaría el quiebre del partido jugada por izquierda de 25 centro para Martín Galarza que pondría el 3 a 0.

A pesar del resultado el equipo rojo y negro buscaba por todos lados el descuento hasta que llegaría mediante la ley del ex “Cacho” Naccer conectaría de cabeza un centro para el 3 – 1 que no alcanzaría para nada ya que no tuvo resto para buscar los dos goles que le hacían falta para forzar la definición a los penales. Pero al parrido de quedaba más los gueleyos se quedarían con 10 por la expulsión de Constantini que había entrado 10’ minutos antes y el 4 a 1 final nuevamente de Galarza que se escapó por la banda derecha y quedo mano a mano ante Portaluppi y definió como quiso.

Sin dudas que es un gran triunfo para 25 de Mayo para levantar en lo moral y enchufarse nuevamente porque se le vienen partidos claves no solo por el Copa sino el domingo por la clasificación en el Provincial.

Por el lado de Central deberá luchar por la ronda de perdedores quedando en el cuadro de la “muerte” contra Newell’s y por el mismo lado de Sarmiento y Huracán.

Miércoles 25

Lo pincho en el final

En el primer turno salieron a jugar por ronda de perdedores, Sportivo con Sirio Libanes con la presión lógica del que perdía se iba.

El pincha buscaba cambiar la pálida imagen del debut y levantar lo hecho ante San Benito si quería permanecer en esta edición por su parte los turcos dieron la sorpresa en el debut ante Sarmiento pero luego se desinflaron ante Atlético Lucas González.

De movida el elenco pincha se podría en ventaja algo que se está dando mucho en este Copa goles casi desde el “vestuario” primero Acosta de Cabeza y luego Jorge Zapata mediante una serie de rebotes.

Sin dudas ni el más optimista de Sportivo se imaginaba este arranque como así tampoco el más pesimista de Sirio pero con el correr de los minutos los nogoyaneses metían en un arco a su rival que se agrupaba para salir de contra y poder lastimar.

En ese primer tiempo se daría el empate porque primero Muñoz luego de una gran pelota de más de 20 metros lo dejan solo y este define picándosela a Mariano Olarte que quedo a mitad de carrera pero de “tanto ir el cántaro a la fuente” se terminaría dando el empate antes del final mediante “Mechi” Amestoy que recibió la pelota en el borde del área grande empalmo de lleno con su empeine derecho e inflo la red para el 2 a 2. Cabe destacar que Amestoy y Ceola que fueron expulsados recurrieron a unos de los artículos del reglamento de verano en el cual se puede abonar una multa por partido sancionado del valor de 21 entradas, dinero que le queda a la Liga Victoriense. (Amestoy 4 fechas $4320 y Ceola 2 fechas $1890).

En la segunda etapa el partido tuvo sus situaciones tanto en un arco como en el otro pero el quiebre se daría sobre el final cuando todo el mundo se preparaba para los penales un centro de Diego Zapata con mucha rosca y con algo de ayuda del viento se cerró demasiado que complico a García y termina siendo el gol del triunfo para el rojo que sigue en el Copa. De esta manera Sportivo deja en el camino un duro escollo como es Sirio que se fue de un torneo donde se había generado una mayor expectativa en este equipo tras el triunfo en el debut pero quedo todo allí.

El bicampeón bajo al bicampeón del Copa

A segunda hora se midieron en un partido de alto vuelo Huracán actual bicampeón del Copa contra Sarmiento actual bicampeón (El Porvenir – Alianza).

Sin dudas que este partido se venía previendo con mucha anticipación ya que el celeste sorpresivamente iría por ronda de perdedores y Huracán tras la derrota con Ferro.

En el mes de diciembre se habían enfrentado en tres oportunidades por el torneo funebrero quedando el historial favorable 2 a 1 para los de la ribera.

Pero se sabía que este era un partido especial un partido distinto donde el marco seria otro y el contexto al tratarse de un partido donde había más para perder que para ganar que era despedirse de manera muy temprana del Copa.

El partido comenzaba con dos equipos que querían ser protagonistas desplegando su fútbol por el lado del globo basándose más en la tenencia y por el lado del celeste en el dinamismo.

Con el correr de los minutos era más claro Sarmiento de la mano del “melli” Kevin Sciara que empezaba a desplegar sus cualidades y a ser importante en la creación como así también la guapeza de Diego Salcedo que cuando se dedica a jugar es muy interesante.

De a poco el domino se volcaba para los dirigidos por Morales que empezaban a inquietar el arco de Reinaldi que cada vez que lo exigían respondía.

Por su parte el globo dependía mucho de su medio que sabemos que cuando están en sintonía la orquesta funciona pero ya hace varios partidos que viene “desafinando” aunque siempre está hay un “solista” que salva la banda pero a veces no alcanza.

El partido con el correr de los minutos se ponían picante algo que estaba dentro de las posibilidades por el ambiente y la previa que se generó.

Pero en el mejor momento de Sarmiento hasta donde había tenido un tiro libre que dio en el travesaño una escapada por el sector izquierdo de Jero Luna es derribado por Nicolás Díaz Bussi y Lezcano Garcilano que estaba cerca de la jugada sentencio pena máxima donde Miguel Patiño lo transformo en gol y así se iban al descanso.

Pero se vendrían 10’ para el olvido en Huracán que serían claves en el desarrollo del juego, al minuto del segundo tiempo Gabriel Domínguez vería la roja directa por una fuerte falta sumado a esos el celeste se lo daría vuelta por medio del distinto que tuvo el partido Sciara que arranco una jugada barbará para luego definir mano a mano con Reinaldi y minutos más tarde nuevamente el hombre de 25 de Nogoyá que está a préstamo volvería hacer una jugada al estilo de su ídolo Messi para que aparezca Salcedo y se la cambie de palo l 1 quemero y así decretar el 1 a 0.

En estas circunstancia se daba todo para que sea la noche del celeste pero Schmidt nuevamente se jugó un “all in” como en el póker y dejo línea de tres y metió peso ofensivo para buscar el empate que lo terminaría consiguiendo a los 70’ por medio de Santiago Maradey que la guapeo por la banda derecha entro al área y lo fusilo a León que no pudo hacer nada en donde también Sarmiento quedaría con 10 por la expulsión directa de Gastón Morales y es como empezaba otro partido.

Pero cuando el reloj marcaba exactamente 85’ Facundo Díaz le cometería una falta a Garbelino donde llegaría el desenlace del juego mediante esa pelota parada que el propio Garbelino termina empujado a la red tras una floja salida de Reinaldi para desatar la algarabía y desahogo en la gente de Sarmiento.

Pero se vendrían minutos finales no aptos para cardiacos ante la falta de fútbol Huracán respondió con el corazón e intuición pero no le alcanzó porque León fue más fuerte para defender a su “manada” tapando dos pelotas bárbaras en primera instancia a Facundo Enrique y luego sobre el tiempo cumplido a Martínez.

De esta manera Sarmiento se queda con un triunfo que se festeja como un campeonato por todo lo que estaba en juego y su camino al título sigue vigente, por su parte a Huracán se le termino la ilusión y el sueño del tricampeonato y el sabor amargo de irse tan temprano que no estaba en los planos de nadie ahora a cambiar el chip y jugarse salvar el verano en el Provincial para eso el domingo tiene que ganar sí o sí.

Anoche sobre el cierre de La Semana jugaban Atlético Macia contra Gimnasia y luego Newell’s Gualeguay Central.

La próxima semana el Copa sigue martes y viernes.

Programación

Martes 31

20:45 – Sarmiento Vs. Ganador Newell’s – Gualeguay Central

22:45 – Libertad Vs. Atlético Lucas González

Viernes 3

20:45 – Sportivo Vs. Ganador Atl. Macia – Gimnasia

22:45 – 25 de Mayo Vs. Ferro (Nogoyá)