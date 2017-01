Primer semana de la 52° EDICION DEL TORNEO COPA

Deportes / 14-01-2017

En la noche del viernes 6 de enero dio comienzo el Torneo Copa, 52º Edición, organizado por el Club Deportivo 25 de Mayo de la ciudad de Victoria. Aquí los partidos y resultados de esta fiesta del deporte regional.

Inauguró la presente edición Marcelo “Chelo” Delgado, quien dio el punta pie inicial del primer encuentro. Por las inclemencias climáticas se reprogramaron algunas fechas. Así fue la primer semana del COPA MAYENSE:

VIERNES 06/01/2017

20,45 HS. CLUB ATLÉTICO SARMIENTO (3) VS. SIRIO LIBANES (5)

22,45 HS. ATLETICO LUCAS GONZALEZ (5) VS. QUINTO CUARTEL (1)

MARTES 10/01/2017

20,45 HS. EL PORVENIR (0) VS. LIBERTAD (1)

22,45 HS. N. O. BOYS (0) VS. AT. MACIA(3)

JUEVES 12/01/2017

20,45 HS. BANFIELD (1) VS. GUALEGUAY CENTRAL (2)

22,45 HS. 25 DE MAYO(0) VS. GIMNASIA(0), luego por penales ganó la entidad mayense 4 a 2

VIERNES 13/01/2017

20,45 HS. SPORTIVO (1) VS. FERRO (5)

22,45 HS. HURACAN (2) VS. SAN BENITO (0)