Marcha atrás con el traslado del feriado del 24 de marzo, las voces encontraron su eco

Matìas Germano es el Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia y por estos días ha repudiado totalmente el Decreto de presidencia de la nación 52/2017 , donde se trasladaba el feriado del 24 de marzo. Si bien el Presidente dio marcha atrás a lo estipulado.

La presión ejercida por distintas fuerzas políticas y gran parte de la sociedad, hicieron que el Gobierno “acepte” las “miradas” críticas, provocando la rectificación de lo impuesto por el Presidente de la nación Mauricio Macri, el cual efectivizará el lunes a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

“El presidente escuchó las distintas opiniones que se suscitaron sobre el tema y tomó la decisión”, indicaron fuentes oficiales para explicar la marcha atrás. El DNU se conocerá el lunes, dijeron en la Casa Rosada.

No obstante lo anterior, LT39 NOTICIAS en la semana habló con el Subsecretario de DDHH Matías Germano, quien se expresó con contundencia sobre el tema.

“Nosotros creemos que los ddhh son un paradigma que tienen que atravesar las políticas públicas en una integralidad”, dijo el funcionario, en diálogo con LT30 NOTICIAS, haciendo mención al explícito rechazo a la decisión del Ejecutivo nacional, de trasladar el feriado concerniente al “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, al 27 de marzo, al igual que el del 2 de abril, “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”.

Un rechazo contundente

“La lectura que nosotros hacemos es que es una medida errónea, por la significancia que tiene este día y que ha adquirido, a partir de su declaración como día de la memoria por la verdad y la justicia, tomado desde una decisión de estado de transmitir a las futuras generaciones el proceso histórico vivido tan traumático, es una fecha que està instalada en lo más hondo de la sociedad”, expresó contundente.

Destacando también la conferencia de prensa realizada en la semana por familiares y organismos de ddhh, donde se confeccionó un documento repudiando el decreto del gobierno nacional; el cual fue avalado y firmado por Madres de plaza de mayo , Madres fundadoras, Abuelas de plaza de mayo y otras entidades como Servicio de Paz y Justicia, Agrupación Hijos, entre otros.

“Lo entiendo como un gran error político, sobre todo cuando estos sectores necesitaban un gesto de parte del gobierno, para que no sigan avanzando en políticas de estado en materia de ddhh , por lo que entonces después de varios gestos adversos, ésto genera un profundo malestar en los referentes de ddhh que tenemos en argentina”, agregó.

Entre Ríos apuesta a la MEMORIA

En la provincia se está trabajando intensamente con el desarrollo de la temática que nos compete, ya incluso con una cargada agenda enfocada para desarrollar la temática de memoria en el ámbito educativo, en articulación con el Consejo General de Educación, en las escuelas secundarias, en el Nivel Terciario y universitario, la idea es que sea siempre catalogado como un dia de movilización y reflexión.

La impronta que el anterior gobierno le dio a la fecha

Según el funcionario provincial esta fecha no sólo sale del riñón Kirchnerista, sino del fundamentalismo de la doctrina y política que acompañó toda la gestión anterior.

“Nunca estuvo en la agenda de las madres o de los organismos de ddhh un día feriado , no siempre se luchó por la justicia y memoria de los desaparecidos , fue una iniciativa que tomo el gobierno anterior y en ese sentido, también fue asimilándose a partir de las organizaciones de derechos humanos, incluso recuerdo que en un principio muchos sectores buscaban turismo con esa fecha y no la reflexión y la memoria y creo que esto se pudo , hubo un trabajo muy grande de las organizaciones de ddhh y de los respectivos gobiernos para poder darle un contenido de trabajo no solo al dia 24, sino a todo el mes”, destacó.

Consejo Federal de Derechos Humanos

El Consejo Federal de Derechos Humanos es el espacio institucional desde el cual la Secretaría de Derechos Humanos trabaja en conjunto con las Altas Autoridades de Derechos Humanos de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en pos de políticas públicas que atraviesen la integralidad de la sociedad.

“Yo he tenido la oportunidad de estar con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, en el ámbito del Consejo Federal de DdHh, que existe en nuestro país hace varios años y donde se han desarrollado ya 25 reuniones plenarias, tres de ellas fueron este año donde hemos logrado construir un ámbito constructivo participativo, al menos dentro del debate junto a todas las provincias del país”.

Recalcando que justamente desde este organismo se expedirá una nota firmada por autoridades en repudio al Decreto 52/2017.

Germano de principio a fin, mostró su total descontento con la medida tomada por la figura presidencial, si bien apuesta al trabajo realizado desde las filas del Consejo Federal de Derechos Humanos, para restablecer la formalidad e inamovilidad del 24 de marzo, fecha tan cara a la historia negra de los argentinos.