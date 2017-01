Londero sueña con llegar al TC

Deportes / 05-01-2017

El automovilismo en Entre Ríos se ha convertido en una cuna de pilotos para el país, desde el histórico Omar “Guri” Martínez que sigue vigente hasta los jóvenes como el ramirense Ayrton Londero que está haciendo sus primeras armas a nivel nacional.

La Semana estuvo dialogando con el joven oriundo de Ramírez acerca de lo que fue su primer año en el TC Pista Mouras siendo su primera experiencia a nivel nacional “La verdad que fue un año muy bueno, decidimos arrancar con este proyecto dos fechas tarde y terminamos dentro de los 10 mejores del campeonato hasta ganado una fecha.

La verdad que el año pasado hice el TC 850 entrerriano e hicimos una prueba y anduvimos bien y ahí decidimos comenzar este proyecto. Pensé que me iba a costar mucho más porque siempre esto lleva una adaptación, la experiencia no se compra pero igual me falta mucha así que buscaremos seguir sumando vueltas para traer buenos resultados para Entre Ríos”.

Es muy destacable también a labor de los que están trabajando debajo del auto un equipo que tiene como sede Paraná que también hizo sus primeras armas en esta categoría “El equipo es entrerriano menos el motorista que tiene el taller en Buenos Aires, el grupo que formamos es muy lindo cada vez que vamos a una carrera la disfrutamos mucho” soltó Londero.

Por otro lado ya proyecta este 2017 “En la semana la ACTC no dio el pase al TC Mouras pero estamos trabajando el tema presupuestario para ver si podemos dar el salto” argumentó el remírense que agregó “seria con el mismo equipo tendríamos que hacer algunos cambios en el auto”.

“Cuando arrancamos el campeonato lo encaramos de otra forma al torneo, la idea era buscar experiencia, había hecho karting a nivel nacional y cambia mucho por el profesionalismo que hay, y estamos compitiendo con los mejores equipos del país y que nosotros hayamos logrado buenos resultados nos pone muy contentos”.

Para sentenciar el joven piloto de la vecina localidad imagina su futuro “este el camino al sueño de correr algún día en Turismo Carretera y creo que con este año es un gran empuje, los sueños cuando más los perseguís es cuando más se te cumplen”.

Este año Ayrton Londero termino noveno en el campeonato con un triunfo en el autódromo de La Plata y este año buscará ser nuevamente protagonista ya sea en el TC Pista o en el Mouras.