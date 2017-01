La inflación de diciembre fue del 1,2 por ciento para el Indec

El trabajo del organismo no incluye la inflación anual de 2016 debido a que el informe sobre precios al consumidor se restituyó a partir de mayo. En tanto, la inflación núcleo -que no contempla los aumentos de precios estacionales- fue de 1,7 por ciento. El 1,2 por ciento mensual, se compone de un alza de 1,2 por ciento en servicios y 0,6 por ciento en los bienes.Las mayores subas se observaron en equipamiento y mantenimiento del hogar y en esparcimiento, con alzas de 2 por ciento promedio en cada uno de ellos. En el primero se destacó un incremento de 3,9 por ciento en los servicios para el hogar, mientras que “esparcimiento” estuvo impulsado por una suba de 9,3 por ciento en turismo. A su vez, los precios de los alimentos crecieron 1,2 por ciento, al igual que el nivel general, publicó La Nación. Según el Indec durante diciembre se detectaron subas de 1,2 por ciento en carnes, 1,8 por ciento en frutas, 1,5 por ciento en panificados y 2,1 por ciento en aceites, entre los más importantes. A su vez, se verificó una baja de 11,3 por ciento en verduras. En tanto, “vivienda y servicios básicos” registró un incremento de 1,5 por ciento, a partir de alzas de 3 por ciento en reparaciones y 1,7 por ciento en alquileres, mientras que los servicios se redujeron 0,1 por ciento. Transporte y comunicaciones tuvo aumentos promedio de 1,3 por ciento, atención médica 0,8 por ciento y educación 0,7 por ciento. De acuerdo con el cálculo del Iindec el rubro indumentaria no tuvo cambios en sus precios respecto de noviembre. La suba de 1,2 por ciento está en línea con el objetivo del Banco Central (BCRA) que se había fijado una meta de 1,5 promedio mensual para el último trimestre del año. Además, este valor afirma la tendencia de desaceleración de la inflación y le permite al BCRA arrancar 2017 con una buena base para cumplir con la pauta de 12/17 por ciento fijada para el año.