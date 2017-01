La Bancaria está atenta frente a posibles despidos en el Citibank

Noticias / 27-01-2017

Tras más de 20 años, la sucursal de la entidad financiera ubicada entre 25 de Mayo y 9 de Julio de Paraná cerrará sus puertas. Su cartera de clientes minoristas será transferida. (Fuente UNO).

Si bien aún restan conocerse detalles y falta la definición del Banco Central, el Citibank será transferido al Santander Río en todo el país. En Paraná , la sucursal de la entidad financiera se encuentra en la intersección de 25 de Mayo y 9 de Julio desde hace poco más de 20 años. Desde el gremio que nuclea a los trabajadores informaron que si bien no hay noticias que den cuenta de despidos, no descartan esa posibilidad y están atentos a cómo se desenvuelven los acontecimientos y las operatorias.

Según un edicto publicado ayer en UNO, el Citibank comunicó que sujeto a las condiciones y entre ellas a la aprobación del Banco Central de la República Argentina, se acordó transferir al Santander Río una parte de su fondo de comercio conformado por activos y pasivos de su cartera de clientes minoristas. Una de sus sucursales que pasará a la otra firma es la que se encuentra en la capital provincial. El traspaso fue acordado los primeros días de octubre de 2016 y al parecer tomó forma en el último período.

En Paraná, según informó la Asociación Bancaria, son entre nueve y 10 los empleados de la entidad. Juan Carlos Navarro, titular del gremio local, dijo a UNO: “Estamos al tanto de la situación y de que el Río se adjudicó la compra. En este caso, ellos tienen tres sucursales en Paraná y no hay novedad todavía de alguna modificación de su estructura, es decir, si van a incorporar la sucursal actual del Citibank o si esta será absorbida y ya no abrirá”.

Lo que tampoco se sabe por estas horas es lo que ocurrirá con los empleados y, en palabras de la jerga empresarial, se desconoce todavía si el personal será absorbido de manera total o una parte ante la nueva situación.

“A nivel nacional, y lo sabemos por las reuniones que se han mantenido, no hay decisión de reducción del personal. Creo, igual, que cuando el nuevo banco se haga cargo veremos qué tratativas hacen. Por lo menos no hay conocimiento de que estén en riesgo, en lo inmediato, los puestos laborales. Sin embargo no hay que descartar ninguna posibilidad. La experiencia con estas cosas, nos muestran que algún recambio de personal siempre hay, por lo tanto estamos atentos”, agregó Navarro.

En la provincia son unos 2.000 los empleados bancarios, y de esos, 800 son de Paraná.

Navarro contó que la sucursal del Citibank que se vendió en Paraná es chica, e incluso será transferida la parte minoritaria, es decir que puede que sigan con alguna oficina destinada a los grandes clientes que tienen. “No vendieron toda la actividad, por lo tanto el traspaso puede no ser con todo el personal y algunos continúen con la figura actual. No sabemos si en Paraná continuará una oficina o atenderán ese aspecto de manera regional”.

Es cierto que la información que se maneja a nivel nacional es muy reservada, y por lo general hasta que no se concreta la operación no se pueden conocer mayores detalles. Sí habrá que decir que hay clientes del Citibank de años que conocida la noticia preguntaron en el Santander algunos detalles, pero tampoco obtuvieron grandes respuestas, solo que deben esperar.

Para llevar más tranquilidad a los empleados, Navarro reafirmó: “En principio, y así se dijo en las reuniones de la Bancaria a nivel nacional, cuando empezó a conocerse esta posibilidad se destacó que no iba a afectar a los trabajadores”.

Según información oficial del Santander, la adquisición de la red minorista de Citibank le permitirá a la entidad incorporar 500.000 clientes individuales y una red de 70 sucursales en todo el país.

Como la concreción del traspaso se encuentra sujeta a aprobación, destacaron que durante el lapso que implique el fin de la operatoria, el Citibank continuarán funcionando de la misma manera que lo hizo hasta ahora. A nivel internacional, el Citibank tiene aproximadamente 200 millones de cuentas de clientes en todo el mundo y realiza negocios en más de 160 países y jurisdicciones. Se desconoce al momento –al menos en Paraná y de manera oficial–, las causas que llevan a este banco con 102 años de presencia en el país a realizar esta operatoria.

Una esquina con larga tradición

Cuando George W. Bush vino a la Argentina para participar de la Cumbre de las Américas, hubo un gran repudio en las principales ciudades del país con centro en Mar del Plata, pero que también tuvo su expresión en Paraná con un conjunto de organizaciones sociales, políticas y gremiales que marcharon en rechazo a las políticas de Estados Unidos, a la presencia de su primer mandatario y a la guerra de Irak.

Entonces el lugar del reclamo en la capital provincial fue justamente la esquina en donde se encuentra el Citibank porque se asoció a esa empresa financiera con aquellos intereses internacionales. Algunos recuerdan que entonces las paredes y los ventanales de esa esquina quedaron pintados con aerosol por varios días con consignas en rechazo, sobre todo, al Área de Libre Comercio de Las Américas, el repudiado ALCA.

La entidad bancaria se encuentra en ese lugar por lo menos desde hace dos décadas. Pero en los 60, cuando 25 de Mayo era de una sola mano y con un solo carril, en esa misma intersección había una regalería de una familia de apellido Mina, al menos así lo recuerdan algunos viejos vecinos de la zona.

Después, el inmueble pasó a otras manos, hasta que la familia Piquet se hizo del lugar. Hay quienes consideran que fueron los últimos dueños conocidos y que vivieron en el mismo lugar, previo a que llegue el banco, pero faltan certezas.

Esa calle se ensanchó más tarde, se derrumbaron las viviendas antiguas y luego comenzó la moderna construcción del edificio actual del banco. Hubo, otrora y a un costado, una librería, enfrente se encontraba Salud Pública municipal, pasaba el tranvía que terminaba en el Puerto, el restaurante Don Juan y una confitería. Calierno, Rimbles y Gan, entre otros, fueron algunos de los apellidos de la zona. Hay quienes dicen que allí estaba ubicada la casa de Pascual Echagüe.