Floja temporada turística

Prestadores turísticos reconocen una temporada turística baja. El Parque Acuático Victoria del Agua ha tenido uno los comienzos de temporada más bajos desde que abrió el emprendimiento. Demandan al Estado Municipal más servicios, planificación y apoyo al sector.

Martín Lima, empresario Parque Acuático Victoria del Agua

Inició la segunda quincena de la temporada turística 2017 y para esto es necesario hacer un balance sobre tres variables fundamentales: la cantidad de turistas, el gasto promedio diario y el grado de satisfacción respecto al destino.

Según la información recabada por este semanario; esta primera quincena el ingreso de turistas ha sido bajo teniendo en cuenta que estamos en temporada alta con porcentajes de ocupación por debajo del 80 por ciento los fines de semana y por debajo del 50 por ciento de promedio semanal, es decir que se mantiene la tendencia en baja de la temporada anterior.

La situación es aún peor si tenemos en cuenta el gasto promedio diario ya que este ha bajado fuertemente en los servicios de gastronomía y recreativos como así también en los comercios. En cuanto a la satisfacción del visitante respecto al destino es también muy negativa ya que se resalta el estado de abandono general que se encuentra a la ciudad al recorrerla, llámese calles, limpieza, tránsito, ingresos a la ciudad, costanera, plazas, como así también la poca oferta de actividades de esparcimiento y culturales incluido el cine han hecho conocer algunos prestadores turísticos victorienses. Este aspecto es muy complicado porque afecta a la decisión de volver a la ciudad en un futuro como así también en el hecho de no recomendarla; por estas razones, la tendencia podría mejorar muy poco siempre y cuando mejoren las cuestiones climáticas.

Temporada compleja

La mayoría de los prestadores turísticos según el relevamiento realizado por LA SEMANA a diferencia de declaraciones vertida por al titular del área municipal de turismo, Lina Pereyra han coincido en mostrarse poco satisfecho por el reducido arribo de turistas a la ciudad de Las Siete Colinas.

Específicamente Martín Lima perteneciente al Parque Acuático Victoria del Agua declaró: “La situación del parque termal no difiere de la del resto de los prestadores, hemos tenido uno de los comienzos de temporada más bajos desde que abrió el emprendimiento. En este caso es importante señalar que el factor climático es determinante en nuestro emprendimiento y venimos de tres fines de semana seguidos con clima bastante hostil entre lluvias y tormentas. A pesar de este presente consideramos que si el clima se normaliza podemos lograr una temporada aceptable en virtud de las acciones de publicidad que estamos realizando en nuestros mercados objetivos y a que la gente está eligiendo destinos que impliquen viajes cortos y pocos días de estadía”.

Sin planificación

Por otro lado Lima consideró que: “Uno de los graves problemas que ha tenido Victoria ha sido no sólo la falta de planificación turística sino la inexistencia de un plan de ciudad a largo plazo. Uno se encuentra todo el tiempo con inconsistencias llámese industrias en lugares de paseo, barrios históricos y reservas naturales abandonadas, obras de infraestructura inconclusas, inexistencia de arterias que comuniquen a la ciudad con sus atractivos, basurales cerca de barrios residenciales, entre muchas otras”,

En cuanto al sector turístico en particular aseguró que claramente no ha habido un plan de turismo aún, ni parece permeable muchas veces el sector público a incorporar personas y conocimientos para su desarrollo. “Esperamos ahora que con la aprobación del proyecto de ordenanza del Ente Mixto que tanto trabajo nos ha dado se revierta esta tendencia”.

Además el empresario turístico victoriense es integrante de la Asociación de Turismo de Victoria (ATurVic), siendo la única asociación de turismo con personería jurídica, abierta y que representa en términos de ocupación cerca del 80% de los prestadores turísticos de la ciudad incluido prestadores de alojamientos, gastronómicos, recreativos, comercios regionales, viñedos y demás.

“Dentro de los 52 emprendimientos que la constituyen tenemos desde pequeños hoteles, cabañas, restaurantes y regionales hasta hotel 5 estrellas, viñedos, termas, casino, playa, campings. Esto es muy difícil de lograr pero se hizo en base a un trabajo serio, sistemático y ordenado, planteándonos cuatro objetivos bien claros en el primer año de funcionamiento: lograr amplia representación del sector, obtener la personería jurídica, retomar la fiesta provincial de turismo y participar activamente en la constitución del Ente Mixto de Turismo de Victoria. Por suerte hemos cumplido los 4 objetivos propuestos y esto lo valora mucho el sector turístico de la ciudad” aseveró Lima.

En otro párrafo no dudo en hacer referencia a los daños ocasionados al sector por causa de las inclemencias del tiempo y algunas consideraciones que debería de tener en cuenta la gestión municipal, “este es un tema lamentable que afecta no sólo al turismo sino a muchos ciudadanos y actividades productivas de diversa índole. En este sentido el estado debe actuar siempre rápidamente para solucionar en la medida de lo posible estas problemáticas. Ahora bien, en el caso particular de Victoria en donde las inundaciones por suerte no ocasionan los desastres de otras localidades es muy importante que el Estado utilice sus herramientas de comunicación para informar debidamente en los medios para evitar que los potenciales turistas asuman que la realidad de Victoria no es la misma que la de otras localidades. En este sentido el estado municipal sigue ausente”.

Servicios, planificación y apoyo

Si bien Lima recordó que en más de una ocasión el sector turístico ha mantenido reuniones con autoridades pertenecientes al gobierno municipal, inclusive el intendente Domingo Maiocco, pareciera que a pesar de realizar planteos claros, aún no logran satisfacer al sector.

“Sugerimos que cumpla con los servicios básicos y de infraestructura por el cual se pagan las tasas, que trabaje seriamente en un proyecto de ordenamiento de ciudad a largo plazo que dé certidumbre al sector privado para sus inversiones, y que apoye el funcionamiento del Ente Mixto para que cumpla su función de planificación, promoción, capacitación, concientización y desarrollo del turismo de la ciudad” concluyó el empresario.