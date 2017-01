Feriados puentes, LT39 NOTICIAS con la Directora de Turismo municipal

Interés General / 31-01-2017

El gobierno nacional dispuso la anulación de los emblemáticos feriados puente, a través del Decreto 52/2017, por lo que el calendario quedó conformado por 16 feriados, los cuales (tema aparte) trajeron cola en sus cambios de días y si bien no es éste el tema al que haremos referencia, sí vale la pena tener en cuenta la diversidad de consecuencias económicas que podría traer aparejada, tal determinación gubernamental. Este semanario habló con la Directora de Turismo municipal, Lina Pereyra.

Muchas voces se alzaron para criticar la medida macrista, entre ellos todas las entidades concernientes al sector turístico entrerriano, ya que los feriados largos en todo este tiempo, han tenido muy buena llegada al mercado turístico interno.

LA SEMANA buscó la palabra de la Directora de Turismo Municipal Lina Pereyra

La funcionaria comenzó su relato destacando las bondades del feriado puente, “El feriado puente benefició al turismo, con él la gente tiene más opciones para viajar durante el año y amoldarse a distintos presupuestos, así no tiene que esperar a la temporada estival para tomarse quince días de vacaciones, pudiéndolo hacer los fines de semana largo, incentivando también el turismo interno , entonces en ese sentido las ganancias están más repartidas”.

-El gobierno entre otras cosas dijo que estos feriados perjudicaban el cumplimiento del calendario escolar, ¿cuál es su opinión al respecto?

– Sabemos que por diferentes cuestiones siempre el calendario escolar se atrasa, no sólo por uno u otro feriado, sino por ejemplo la protesta docente, también por los días institucionales que se deben cumplir por ley, hay muchos factores que atrasan un calendario escolar.

8° Encuentro Nacional de municipios turísticos

El año anterior más exactamente en el mes de noviembre, se llevó a cabo el 8º Encuentro Nacional de municipios turísticos, donde ya a sabiendas del tema que nos concierne en esta hoja, se trató.

“Nosotros estamos en una red federal de municipios turísticos y a este tema ya lo estuvimos hablando, sabiendo que iba a salir este decreto y entre los municipios allí reunidos estaban los entrerrianos, la Costa Atlántica, Tucumán, San Antonio de Areco y otros más, en esa oportunidad hicimos un manifiesto en el cual expusimos nuestras razones, también acompañaron la Cámara Federal de turismo, Came, profesionales de turismo y demás entidades”

– ¿Qué se dispuso en ese manifiesto?

– En él expusimos las razones que tenemos para seguir manteniendo los feriados puente, entre los cuales hubo varias cosas que nosotros pusimos en la mesa y ahora íbamos a elevar firmas en forma virtual, para reveer ese decreto que nos perjudica y en caso de que continúe, seguiremos en la lucha.

Destacando que se confeccionó una Carta Intención que se elevó a las autoridades correspondientes, misiva que se repitió ahora con el mismo fin.

“Los encuentros de municipios se hacen una vez al año, mientras tenemos un grupo de whatsapp y vamos viendo las acciones, el próximo encuentro será entre octubre y noviembre y la sede será Salta, este año”, comentó.

Los feriados puente en las siete colinas

Según Pereyra los fines de semana largos beneficiaron sobre manera a la provincia, ya que hizo que se consolidara como destino turístico.

Para la funcionaria local este tipo de feriados, claramente es una invalorable ayuda para el crecimiento del turismo, amén de tener en cuenta que Entre Ríos ha sido una de las provincias más beneficiadas por los mismos.