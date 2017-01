Femer salió al cruce del presidente de Iosper

Interés General / 24-01-2017

Lo desmiente públicamente, en un comunicado recibido por El Entre Ríos. “No se practica retención alguna sobre los honorarios que se facturan y perciben”, dicen. Fuerte cruce a días de una nueva reunión con la obra social.

“Sobre declaraciones de las autoridades del IOSPER”, dice el encabezado del comunicado que El Entre Ríos recibió de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER). Está firmado por la propia entidad y la Asociación Médica de Concordia. “La FEMER y las entidades gremiales departamentales que la integran manifiestan su sorpresa ante inexactas declaraciones públicas formuladas por el Presidente del IOSPER, afirmando que “los médicos dicen que entre el Colegio y la Federación Médica se quedan con un 30% a un 35% de la facturación”, empiezan diciendo. Recuerdan, entonces, que la Federación Médica es un organismo gremial que, desde hace más de 60 años, representa a los profesionales de la medicina. “En tal carácter, y no como “cámara empresaria” o “intermediario” –como mal informan públicamente-, ha alcanzado numerosos acuerdos con todas las obras sociales y demás actores del sistema de seguridad social”. Explicaron que se trata de “convenios suscriptos con el objeto de brindar trabajo a todos los médicos de la provincia y sobre los cuales no se practica retención alguna sobre los honorarios que se facturan y perciben”. Mencionaron, también, que las entidades departamentales que integran la FEMER practican las retenciones impositivas (Impuesto a las Ganancias, Impuesto a las Profesiones Liberales) a las que se encuentra obligados legalmente y las cuotas de sus asociados necesarias para su funcionamiento. Esas “cifras de ninguna manera tienen la grosera incidencia que les atribuye la publicación. ¿Es que el IOSPER no va a cumplir con las disposiciones legales evitando retener los impuestos?”, cuestionan finalmente.