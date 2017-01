“Es la carrera del verano”, Víctor Clivio

Deportes / 23-01-2017

Este fin de semana se estará desarrollando la edición 33ra del Triatlón Internacional de La Paz, de nuestra ciudad habrá varios representantes y para palpitar dicho evento dialogamos con una “leyenda” como es Victor Hugo Clivio.

Si hay un evento deportivo significativo en nuestra provincia sin dudas es el Triatlón de La Paz, es una competencia que se desarrolla prácticamente desde los inicios de este deporte en el país. Nuestra ciudad ha sido cuna de grandes triatletas reconocidos internacionalmente entre ellos Victor Hugo Clivio quien fue ganador de este evento y que logro meterse en el corazón de los paceños, en la actualidad Victor esta guiando a su hijo para que pueda llegar bien lejos como atleta.

En la semana previa dialogamos con el para que nos cuente acerca de esta competencia y de la actualidad de Tomas su hijo.

“Es muy significativo para mucha gente que ha ido a la carrera es una gran fiesta para la ciudad.

Yo creo que para la gran mayoría que haya corrido La Paz es la carrera del verano, ha pasado que la prueba a superado al atleta, por ansiedad, nervios, tensiones, es una gran fiesta para el que le gusta el deporte como para el que no viene del palo que van y quedan fascinados.

La gente de nuestra época están muy identificados, las carreras de La Paz quedan grabados en la memoria de los simpatizantes, mucha gente me recuerda los mano a mano Galíndez – Clivio.

Fueron épocas doradas donde del 92 al 96 se daban carreras muy cerradas éramos unos 15 atletas que andábamos muy fuerte y la gente se identificaba con nosotros hasta se apostaba.

“El tomi” viene entrenando muy bien, muy prolijo a conciencia y las carreras que ha competido ha tenido buenos resultados, esta con muchas ganas y está tranquilo que es algo fundamental para que no te traicionen los nervios.

A el cuándo le empezó a picar de querer dedicarse a esto nos sentamos hablamos y dijimos de hacerlo lo hacemos bien lo más serio posible y apuntando a largo plazo, él se lo ha tomado muy en serio, guiarlo a un chico como Tomas es muy fácil porque él está dispuesto siempre a mí me pasa que en vez de incentivarlo es todo lo contrario.

Antes que nada yo no soy entrenador soy docente, lo que se de enteramiento es a base de mi experiencia y lo que aprendí en el profesorado de educación física, yo no adiestro a la persona, el entrenador adapta a la persona al tiempo yo no me considero entrenador soy docente, a través de este deporte le enseño que sea responsable, esforzado, que trabajo duro todos los días algo que tenga disciplina si el sigue todas estas pautas el rendimiento cae solo, la idea es ir formándolo.

El triatlón hoy es otro, en mi época era nuevo, en el país este deporte arranco en el 1983, los que arrancamos en los inicios no se sabía mucho en cuanto al entrenamiento era todo al “tanteo” hoy es todo muy distinto ha evolucionado para bien donde los circuitos se diagraman de otra manera para que sea más espectáculo.

Él sabe que tiene que entrenar en la diaria muy poca gente tiene la capacidad de entrenar día a día y a la carrea tiene que ir y desenvolverse de la mejor manera el resultado lo dirá cuando cruce la meta, si dios quiere este fin de semana tiene posibilidades de andar adelante, pero carreras son carreras no hay que subestimar a nadie y saber que todo quieren el primer puesto”.

Cabe destacar que la competencia arranco ayer con las infantiles, hoy seguirá con los juvenile y categorías por edades y mañana es el plato fuerte con los Elite y Sub 23.