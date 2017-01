El Subsecretario de DDHH de Entre Ríos cuestionó que sea movible el feriado del 24 de marzo

Interés General / 25-01-2017

Matías Germano cuestionó la decisión del Gobierno nacional de trasladar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia al 27 de marzo • La medida “vacía de contenido a una fecha histórica”.

El funcionario provincial criticó la decisión del Gobierno nacional de trasladar el feriado del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. “Esto ha generado el repudio público y el malestar de los máximos referentes de los derechos humanos, como el de Estela de Carlotto, el de la Agrupación Hijos y el de la dirigente de la Lónea Fundadora de Madres, “Taty” Almeyda, entre otros. Para Matías Germano, “la decisión vacía de contenido una fecha histórica que se había convertido en un día de lucha y de memoria por las víctimas del terrorismo de Estado”. No obstante, adelantó que “desde Entre Ríos redoblaremos los esfuerzos y ya estamos trabajando con el Consejo General de Educación, con las Departamentales de Escuelas, con la Uader y la UNER para abordar fuertemente en los establecimientos educativos temáticas vinculadas al terrorismo de Estado en los establecimientos educativos”. Luego esta Agencia le consultó acerca de las declaraciones del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien sostuvo que la decisión permitirá que prime la reflexión. “Esa situación no se daba hasta ahora porque se privilegiaba el turismo y el esparcimiento facilitado por el feriado, en lugar de la reflexión”, dijo el funcionario nacional. “No me sorprende que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación intente justificar esta medida, es lógico porque es funcionario”, concluyó Germano. ( Fuente APFDigital)