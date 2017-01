El Intendente se reunió con la Directora de Vialidad

Regionales / 21-01-2017

El Presidente Municipal Román Troncoso recibió este viernes a la Directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez, con el fin de coordinar trabajos correspondientes a la mejora de accesos y caminos rurales en la zona de Maciá. También se recorrieron las áreas que necesitan de distintas soluciones viales.

En el marco de la puesta en marcha de trabajos para mejorar la situación vial de nuestra zona, el Presidente Municipal, Román Troncoso, se reunió este viernes por la mañana con la Directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez de Feltes. Participaron también del encuentro que se llevó a cabo en el Palacio Municipal de Maciá, el Diputado Provincial Ricardo Troncoso, el Subadministrador de Vialidad en Entre Ríos, Néstor Kemerer, el Jefe Zonal de Tala, Rafael Sciani y el Secretario de Gobierno de Maciá, Claudio Varela. Durante la reunión se abordaron las principales problemáticas en materia de caminos en nuestra zona, tales como los dos accesos a la ciudad, el de Ruta 6, el de Ruta 30, así como también la reparación del puente sobre arroyo El Obispo. En este sentido, la máxima autoridad de vialidad en Entre Ríos, se comprometió a poner en marcha cuanto antes distintas tareas de bacheo en los 12 kilómetros desde la ruta 6 hasta Maciá. Cabe recordar que la obra de repavimentación sobre esta arteria además se encuentra incluida en el Presupuesto 2017 de la provincia, pero no obstante, por lo pronto se apuntará a darle una mejora efectiva. También se plantearon los trabajos a ejecutar en los diferentes caminos rurales, sobre los cuales hoy se requiere una pronta solución para mejorar las vías de transporte para ciento de productores, como por ejemplo la zona de la Escuela Nº 95 y el camino hacia Guardamonte. “Desde la Dirección Provincial de Vialidad hoy nos estamos poniendo en contacto con cada uno de los destacamentos zonales para trabajar de cerca con las localidades. El Departamento Tala no es la excepción y la idea es realizar los trabajos que le lleven soluciones concretas a la gente para que los caminos estén ciento por ciento transitables”, sostuvo Alicia Benitez. Luego del encuentro se recorrieron los lugares a trabajar, a través de la cual la responsable de vialidad Entre Ríos pudo tener una visión general y particular de la situación vial en la zona.